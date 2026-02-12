Operazione Z: come le donazioni europee alimentano il sostegno alla Russia

Il gruppo Telegram noto come “Operazione Z” ha suscitato un notevole interesse per il suo coinvolgimento nel finanziamento dell’esercito russo durante il conflitto in Ucraina.

Con oltre un milione e mezzo di iscritti, questo canale, associato a fonti informative considerate vicine al Cremlino, ha sollevato interrogativi sia a livello nazionale che internazionale.

La raccolta fondi per l’esercito russo

All’interno di questo gruppo, gli utenti non si limitano a discutere di strategie militari, ma richiedono anche istruzioni dettagliate su come donare denaro per sostenere l’esercito russo. Le richieste vanno oltre materiali di supporto come batterie e stazioni radio, includendo richieste di vere e proprie armi, tra cui droni e munizioni di alta precisione. Ciò che preoccupa è la provenienza di tali fondi, che non si limita alla Russia, ma si estende anche a paesi dell’Unione Europea, in particolare l’Italia.

Meccanismi di donazione e criptovalute

In un contesto di sanzioni internazionali, il gruppo ‘Operazione Z’ utilizza le criptovalute per eludere i controlli e garantire l’anonimato dei donatori. Gli amministratori del gruppo forniscono istruzioni chiare su come effettuare i trasferimenti, rendendo difficile tracciare l’origine dei fondi. Le testimonianze degli stessi amministratori rivelano che le donazioni provengono anche da paesi come Germania, Irlanda e Regno Unito, oltre che dall’Italia.

Il ruolo della propaganda nella guerra

Il sito web che gestisce il gruppo ‘Operazione Z’, noto come ‘Primavera russa’, è considerato uno dei principali strumenti di propaganda del conflitto in Ucraina. Attraverso video e comunicazioni, i soldati russi al fronte esprimono gratitudine verso i donatori, creando un legame emotivo con gli utenti. Questa forma di comunicazione è finalizzata a giustificare la guerra e a incentivare ulteriori contributi economici.

Il crowdfunding militare e le sue implicazioni

Negli ultimi anni, il crowdfunding militare ha acquisito una certa rilevanza, con iniziative come ‘Primavera russa’ che si distinguono per la loro capacità di raccogliere fondi in Europa. Recenti indagini hanno rivelato che un conto associato a questo gruppo ha registrato oltre 13.000 operazioni in soli 164 giorni, generando decine di milioni di dollari. Questo fenomeno, mentre contribuisce a rafforzare l’esercito russo, solleva interrogativi significativi riguardo alla legalità e all’etica di tali pratiche, che meritano un’attenta riflessione.

Le minacce e le conseguenze politiche

Le discussioni nel gruppo Telegram non si limitano alle donazioni, ma includono anche minacce verso figure politiche italiane come Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Antonio Tajani. Commenti violenti e incitamenti all’odio evidenziano il clima di tensione crescente e il potenziale pericoloso che deriva da un simile ambiente. La presenza di cittadini italiani pronti a finanziare un esercito straniero solleva gravi preoccupazioni in merito alla sicurezza nazionale e alla stabilità politica.

La risposta delle autorità

Di fronte a tali sviluppi, è essenziale che le autorità italiane e quelle europee intervengano con decisione per contrastare le attività illecite. La necessità di una vigilanza rafforzata e di misure preventive è oggi più che mai evidente. La questione non si limita alla legalità delle donazioni, ma si estende alla protezione della democrazia e dei valori fondamentali che l’Unione Europea rappresenta.