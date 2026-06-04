Contributi a fondo perduto per le aziende vinicole: tutto ciò che devi sapere

Le imprese del settore vitivinicolo possono accedere a contributi a fondo perduto per modernizzare le proprie infrastrutture. Scopri come partecipare e quali sono i requisiti.

Il settore vitivinicolo italiano è chiamato a una nuova sfida di innovazione e modernizzazione grazie a un importante pacchetto di contributi a fondo perduto. Le aziende che operano nella trasformazione delle uve e nella produzione di vino possono accedere a finanziamenti per migliorare le proprie infrastrutture e strumenti di commercializzazione.

Questo intervento, previsto dal Piano Strategico Nazionale 2026/2027rappresenta un’opportunità concreta per le imprese di tutte le dimensioni di aggiornare i propri impianti e migliorare la qualità dei prodotti offerti sul mercato.

Chi può accedere ai contributi

Le imprese che possono beneficiare di questi contributi devono avere unità produttive di trasformazione nel territorio regionale e svolgere almeno una delle seguenti attività:

Produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche, anche ai fini della commercializzazione;

ottenuto dalla trasformazione di uve fresche, anche ai fini della commercializzazione; Produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve, anche ai fini della commercializzazione;

ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve, anche ai fini della commercializzazione; Elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, anche ai fini della commercializzazione;

Produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola.

Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno.

Dotazione finanziaria e modalità di erogazione

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 1.994.091,00. Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, espresso in percentuale della spesa ammessa:

40% per le microimprese piccole e medie imprese

e 20% per le imprese che occupino meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro.

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a € 5.000,00mentre la spesa massima ammissibile è di € 200.000,00.

Procedura di presentazione della domanda

È possibile presentare domanda esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.)previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

La procedura valutativa è a graduatoria, il che significa che le domande verranno esaminate e selezionate in base a criteri specifici di merito e priorità.

Questo intervento non costituisce aiuto di stato, rappresentando quindi un’opportunità concreta e vantaggiosa per le imprese del settore vitivinicolo che desiderano innovare e migliorare la propria competitività sul mercato.