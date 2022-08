Ordine su MT4: cos’è e come farlo

Se sei nuovo nel mercato finanziario, vuoi effettuare ordini su MT4 per guadagnare profitti ma non sai come, segui le istruzioni seguenti:

Come effettuare un ordine di mercato su MT4

Un nuovo ordine può essere aperto in diversi modi sul terminale MT4, come ad esempio:

Fai clic sul pulsante “Nuovo ordine” sulla barra degli strumenti. Accedi a “Nuovo ordine” dal menu a discesa “Strumenti“. Premere F9. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno strumento nella finestra “Market Watch” e selezionare “Nuovo ordine“. Fai doppio clic sul nome del simbolo nella finestra “Market Watch”. Oppure abilita il trading con un clic.

Procedendo con una delle seguenti opzioni, apparirà la finestra “Ordine”, che viene utilizzata per gestire le posizioni commerciali.

Qui puoi inserire le informazioni della posizione come tua preferenza, tra cui:

Simbolo : scegliere un simbolo instrumebnt per il quale si desidera posizionare la posizione.

: scegliere un simbolo instrumebnt per il quale si desidera posizionare la posizione. Volume – Inserisci il volume degli scambi (numero di lotti).

– Inserisci il volume degli scambi (numero di lotti). Stop Loss – Imposta il livello di Stop Loss (opzionale).

– Imposta il livello di Stop Loss (opzionale). Take Profit – Imposta il livello Take Profit (facoltativo).

– Imposta il livello Take Profit (facoltativo). Commento : lascia un commento (facoltativamente). La lunghezza massima del commento è di 25 caratteri.

: lascia un commento (facoltativamente). La lunghezza massima del commento è di 25 caratteri. Tipo: questo campo visualizza la modalità di esecuzione selezionata dal broker per il simbolo fornito per impostazione predefinita (di solito esecuzione di mercato). Puoi anche selezionare “Ordine in sospeso” dal menu a discesa per procedere all’inserimento di un ordine in sospeso.

questo campo visualizza la modalità di esecuzione selezionata dal broker per il simbolo fornito per impostazione predefinita (di solito esecuzione di mercato). Puoi anche selezionare “Ordine in sospeso” dal menu a discesa per procedere all’inserimento di un ordine in sospeso. Abilita deviazione massima dal prezzo quotato – Abilita/disabilita l’uso della varianza – abilita/disabilita la variazione massima dal prezzo quotato. Quando un broker riquota il prezzo dell’esecuzione dell’ordine, viene determinata la differenza tra il nuovo prezzo e il prezzo precedente. Se la variazione è inferiore o uguale al parametro indicato, l’ordine sarà evaso al nuovo prezzo senza ulteriore notifica. In caso contrario, il broker restituirà nuovi prezzi a cui l’ordine può essere evaso.

– Abilita/disabilita l’uso della varianza – abilita/disabilita la variazione massima dal prezzo quotato. Quando un broker riquota il prezzo dell’esecuzione dell’ordine, viene determinata la differenza tra il nuovo prezzo e il prezzo precedente. Se la variazione è inferiore o uguale al parametro indicato, l’ordine sarà evaso al nuovo prezzo senza ulteriore notifica. In caso contrario, il broker restituirà nuovi prezzi a cui l’ordine può essere evaso. Deviazione massima: il valore dei pip della deviazione massima consentita.

Dopo aver regolato i parametri di cui sopra, fai clic su “Vendi” o “Acquista” per aprire rispettivamente una posizione corta o lunga.

Note:

Se lo Stop Loss o il Take Profit che hai impostato è troppo vicino al prezzo al momento, verrà visualizzato il messaggio “S/L o T/P non valido”. È essenziale regolare i livelli dal prezzo corrente e richiedere nuovamente l’ordine effettuato. Dopo che la società di intermediazione ha effettuato uno scambio e stabilito Stop Loss e Take Profit, verrà aperta una posizione commerciale. I livelli di prezzo aperto, Stop Loss e Take Profit verranno visualizzati sul grafico e la barra di stato della posizione aperta apparirà nella scheda “Terminale – Trade” (se l’opzione “Mostra livelli commerciali” è abilitata).

Qual è la dimensione minima di trading su MT4?

La dimensione minima di trading dipende dal broker con cui ti sei iscritto. Ed è anche diverso tra gli strumenti.

La dimensione del trading è calcolata in base al volume su MT4. Fai clic con il pulsante destro del mouse su tale asset > seleziona Specifica > Dimensione del contratto per conoscere il volume minimo di trading.

Inoltre, se non hai abbastanza soldi, puoi anche utilizzare la leva finanziaria per scambiare volumi maggiori di quelli che hai.

Quali tipi di ordine sono disponibili su MT4?

Esistono due tipi di ordini di trading su MT4:

Ordine di mercato: Un ordine per acquistare o vendere al miglior prezzo nel momento in cui stai guardando il grafico.

Un ordine per acquistare o vendere al miglior prezzo nel momento in cui stai guardando il grafico. Ordine in sospeso: A differenza di un ordine di mercato, un ordine in sospeso è un ordine che aspetterai di acquistare / vendere al prezzo desiderato, non al prezzo corrente di mercato. Gli ordini in sospeso sono divisi in 4 tipi: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.

In che modo gli ordini possono essere eseguiti?

Esistono due modalità di esecuzione degli ordini di trading quando si fa trading su MT4:

Esecuzione istantanea – è un metodo di esecuzione dell’ordine in cui un ordine viene eseguito esattamente a un prezzo specificato o non verrà evaso se c’è un grande movimento di prezzo durante l’inserimento o l’esecuzione dell’ordine. L’ordine non sarà chiuso/aperto senza la conferma da parte del commerciante di un prezzo specifico. In altre parole, probabilmente dovrai ottenere una riquotazione. Ai neofiti spesso piace questo tipo di esecuzione, perché per loro l’esecuzione precisa è molto importante.

– è un metodo di esecuzione dell’ordine in cui un ordine viene eseguito esattamente a un prezzo specificato o non verrà evaso se c’è un grande movimento di prezzo durante l’inserimento o l’esecuzione dell’ordine. L’ordine non sarà chiuso/aperto senza la conferma da parte del commerciante di un prezzo specifico. In altre parole, probabilmente dovrai ottenere una riquotazione. Ai neofiti spesso piace questo tipo di esecuzione, perché per loro l’esecuzione precisa è molto importante. Esecuzione di mercato – Un ordine aperto al prezzo corrente di mercato in tutti i casi. Questo metodo è più veloce e in genere garantisce l’esecuzione degli ordini. Va notato che mentre il mercato sta tremando fortemente, ci possono essere grandi fluttuazioni. Quindi, l’ordine verrà evaso ma al nuovo prezzo. Il prezzo di mercato può essere inferiore o superiore al prezzo indicato. Tuttavia, un trader ha ancora l’opportunità di chiudere l’ordine e realizzare un profitto. I trader che danno la priorità alle posizioni di apertura sceglieranno l’esecuzione al prezzo di mercato.

Una volta che l’ordine è stato emesso, la finestra mostrerà i risultati della sua esecuzione, incluso se la transazione è andata a buon fine o perché non lo è stata. La finestra di trading viene rapidamente chiusa senza il risultato dell’esecuzione quando l’opzione “One-click trading” viene attivata e completata.