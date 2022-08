Trarre profitto su Binance: guida definitiva

Binance · I futures o la piattaforma di trading di un broker CFD di solito fermano la perdita e prendono profitto su ogni operazione. Tuttavia, su Spot Binance, c’è solo un’operazione per effettuare ordini regolari. Quindi, quando fai trading su Binance, vuoi impostare un profitto? Il seguente articolo mostra come trarre profitto quando si fa trading spot su Binance.

Che cos’è un ordine di profitto in sospeso su Binance?

Un ordine in sospeso per prendere profitto è un ordine in sospeso che consente di chiudere automaticamente un’operazione quando è stato raggiunto un livello di profitto preimpostato. Con un precedente ordine BUY su Binance, prendi profitto utilizzando un ordine SELL Limit. Il prezzo dell’ordine limite in sospeso è superiore al prezzo di ingresso. Al contrario, se esiste un ordine SELL su Binance, l’ordine take-profit utilizza un ordine BUY Limit con un prezzo dell’ordine limite inferiore al prezzo di ingresso.

Perché effettuare un ordine take-profit?

Effettuare un ordine take-profit aiuta gli utenti a preservare il profitto del trade quando il prezzo ha raggiunto il livello previsto in qualsiasi momento. Il mercato delle criptovalute è spesso volatile e in continua evoluzione. Quando si esegue una transazione, se il prezzo ha raggiunto il livello di profitto previsto, l’ordine take profit aiuta a garantire tale operazione.

Se non c’è un ordine take profit dopo il mercato rialzista, la criptovaluta precipiterà e potrebbe essere necessario molto tempo per tornare al precedente aumento di prezzo.

Se gli utenti non monitorano continuamente il mercato e non fissano profitti, potrebbero perdere il tempo di prendere profitti.

Come prendere profitto su Spot Binance?

Per impostare il take profit per il trading spot su Binance, gli utenti possono utilizzare l’ordine Limite. Supponiamo che un utente debba trarre profitto per un ordine BUY BTC / USDT. Cioè, gli utenti devono prendere profitti su USDT dopo l’aumento del prezzo di BTC.

Pertanto, è necessario effettuare un ordine limite SELL per la coppia BTC / USDT.

Accedi al tuo account Binance, fai clic sulla scheda Trade e seleziona Classic (o Advanced a seconda dell’interfaccia che l’utente preferisce utilizzare).

Seleziona la coppia di monete che desideri trarre profitto: BTC / USDT

Se si desidera impostare un take profit per un ordine BUY, selezionare la scheda Limite

Nella finestra VENDI, inserisci il prezzo che desideri ottenere profitto nella casella Prezzo. Questo prezzo deve essere superiore al prezzo corrente e superiore al prezzo di ingresso.

Inserisci il volume di BTC che vuoi prendere profitto o trascina la barra orizzontale qui sotto per scegliere la percentuale di volume BTC che vuoi prendere profitto.

Fai clic su VENDI BTC

Dopo aver effettuato un ordine, l’ordine appena effettuato verrà visualizzato nella finestra degli ordini in sospeso [Apri ordine]. Se desideri annullare l’ordine take-profit che hai appena effettuato, fai clic sul simbolo [Annulla] alla fine della riga dell’ordine.

L’utente ha un ordine SELL BTC / USDT e deve impostare un take profit. È necessario effettuare un ordine limite BUY per la coppia BTC / USDT. Quindi, la casella Prezzo deve inserire il prezzo inferiore al prezzo corrente e inferiore al prezzo di ingresso.

Come ottenere profitti e stop loss con l’ordine OCO su Spot Binance?

Su Binance Spot, è possibile effettuare uno stop loss combinato e prendere un ordine di profitto utilizzando un ordine OCO. Come quando si utilizzano gli ordini Limite, quando c’è un ordine BUY, è necessario utilizzare un ordine SELL OCO in sospeso per effettuare uno stop loss e prendere profitto. E quando è necessario impostare lo stop loss, prendere profitto per l’ordine SELL, è necessario utilizzare l’ordine BUY OCO. Procedere come segue:

Nella scheda Trade selezionare Classic o Advanced.

Seleziona una coppia di trading.

Nella finestra Ordine spot, fai clic sul piccolo triangolo nella sezione di selezione del tipo di ordine e seleziona OCO.

Nella casella Prezzo, inserisci il prezzo take profit.

Nella casella Stop, inserisci il prezzo per attivare l’ordine stop loss.

Nella casella Limite immettere il prezzo di stop loss.

Nella casella Importo, inserisci il volume dell’ordine che desideri inserire stop loss e take profit.

Fai clic su VENDI BTC per confermare uno stop loss combinato con la presa di profitto per un ordine Buy BTC eseguito in precedenza.

Conclusione: una certa esperienza nel prendere profitto

Quando si effettua uno scambio, l’utente deve definire lo stop loss previsto e prendere punti di profitto in anticipo. Questo aiuta a garantire che il piano di trading sia corretto. Tuttavia, il rapporto tra l’inserimento di uno stop loss, il take profit dovrebbe essere appropriato. Se il take profit è troppo vicino, il margine di profitto potrebbe non coprire i costi di transazione. Se il take profit è troppo lontano e il la transazione non può eseguire l’ordine take profit prima che il mercato si inverta, non implementerà il piano di trading. Una volta determinato il livello di take profit ideale, assicurati di non cambiare le regole in modo che il sentimento di trading non cambi mentre il mercato si muove.