Ottimizzare la gestione delle spese con Dynamics 365 e Harvest

La gestione delle spese aziendali è un elemento critico per la salute finanziaria di qualsiasi organizzazione.

Passare da procedure manuali a sistemi digitali consente di ridurre errori e ritardi: il software moderno centralizza informazioni, applica regole e favorisce la conformità. In questo contesto Dynamics 365 rappresenta una soluzione completa per orchestrare i flussi legati alle spese, mentre strumenti complementari come Harvest possono supportare esigenze specifiche di progetti. Comprendere le possibilità offerte dall’integrazione tra questi strumenti aiuta a trasformare la gestione delle spese da attività amministrativa a leva strategica.

Questo articolo spiega come impostare e ottimizzare la gestione delle spese con Dynamics 365, quali sono le best practice da adottare, le difficoltà più comuni e come Harvest può integrarsi in ambienti orientati ai progetti. Verranno inoltre illustrate tecnologie chiave come OCR e l’integrazione con l’ERP, insieme ad accorgimenti organizzativi per definire politiche chiare e flussi di approvazione efficaci. L’obiettivo è fornire indicazioni operative e suggerimenti pratici per ottenere maggiore efficienza e controllo.

Perché modernizzare la gestione delle spese

Modernizzare la gestione delle spese significa ridurre dipendenza da fogli di calcolo e processi manuali che spesso causano errori, perdite di tempo e rischi di non conformità. Un sistema integrato come Dynamics 365 consente di avere una fonte unica di verità per i dati finanziari, sincronizzando informazioni tra contabilità, procurement e project management. L’automazione della cattura delle ricevute con OCR e l’uso di app mobili permettono ai collaboratori di inviare documentazione in tempo reale, riducendo i ritardi nei rimborsi e migliorando la trasparenza interna.

Integrazione e flussi dati

L’integrazione con l’ERP e altri moduli è fondamentale: assicura che ogni spesa sia collegata al conto, al centro di costo o al codice progetto corretto. Questo collegamento automatizzato facilita riconciliazioni più rapide e report finanziari più affidabili. Implementare regole di contabilizzazione e mappature standard consente di evitare discrepanze e di avere report aggiornati in tempo reale, utili per decisioni operative e per la pianificazione di budget.

Automazione e strumenti mobili

Le funzionalità mobile e guidate dall’AI semplificano la vita degli utenti: dall’acquisizione della ricevuta allo storico delle spese, fino all’inoltro del report. L’uso del machine learning per rilevare anomalie o duplicati migliora il controllo e riduce frodi. Implementare app intuitive e sessioni di training aiuta ad aumentare l’adozione, rendendo il processo più veloce e meno soggetto a errori umani.

Come impostare la gestione delle spese in Dynamics 365

La configurazione efficace parte da un’analisi delle pratiche correnti: mappare i processi esistenti permette di identificare colli di bottiglia e requisiti specifici. Successivamente è necessario definire politiche di spesa chiare, incluse categorie ammesse, limiti di spesa e documentazione richiesta. Dal punto di vista tecnico, è consigliato configurare flussi di approvazione a più livelli basati su importi o ruoli, impostare regole per la contabilizzazione automatica e abilitare integrazioni con strumenti di terze parti. Questi interventi riducono gli interventi manuali e accelerano il ciclo di rimborso.

Definizione delle politiche

Stabilire politiche trasparenti è fondamentale: una policy ben scritta specifica cosa è rimborsabile, tempi e modalità di invio delle ricevute e conseguenze per non conformità. Questo approccio riduce ambiguità e facilita le approvazioni. Inoltre, l’adozione di limiti predefiniti e regole automatiche consente di filtrare le richieste anomale prima che arrivino al revisore, consentendo alla funzione finance di concentrarsi su eccezioni reali.

Formazione e change management

Perché la tecnologia funzioni occorre coinvolgere le persone: pianificare sessioni di formazione, guide pratiche e supporto continuo è essenziale per massimizzare l’adozione. Coinvolgere i manager nella definizione dei processi di approvazione e comunicare i benefici per l’organizzazione aiuta a ridurre resistenze e a ottenere risultati rapidi in termini di efficienza e compliance.

Sfide comuni e come affrontarle

I problemi più frequenti includono ritardi nelle approvazioni, ricevute mancanti e uso di processi non armonizzati. Per risolverli, Dynamics 365 mette a disposizione strumenti di automazione per la cattura dei dati e workflow configurabili che riducono i tempi di gestione. Integrare la gestione delle spese con altri moduli aziendali garantisce coerenza dei dati e facilita il monitoraggio delle performance finanziarie.

Utilizzare Harvest per aziende basate su progetti

Per le realtà orientate ai progetti, Harvest offre un approccio di tracciamento basato sui progetti, collegando spese, tempo e fatturazione in modo semplice. La sua integrazione con Dynamics 365 può essere utile per associare rapidamente le spese ai codici progetto e migliorare la rendicontazione. Pur non offrendo flussi di approvazione complessi o analisi in tempo reale avanzate, Harvest fornisce report esportabili e una gestione intuitiva delle voci di spesa che alle PMI spesso basta per mantenere controllo e visibilità sui costi di progetto.

Conclusione

Adottare una soluzione integrata per la gestione delle spese come Dynamics 365, supportata quando necessario da strumenti specifici come Harvest, porta vantaggi tangibili: riduzione degli errori, miglior controllo e decisioni finanziarie più rapide. Implementare politiche chiare, sfruttare l’automazione e formare il personale sono passaggi imprescindibili per trasformare la gestione delle spese in un processo efficiente e strategico.