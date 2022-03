Paga con Crypto usando PayPal: ecco come

Il checkout con Crypto rende semplice e conveniente pagare un acquisto online con una valuta digitale, il tutto dal tuo account PayPal

Le società di elaborazione dei pagamenti stanno trovando nuovi modi per soddisfare le esigenze sempre crescenti dei loro clienti.

PayPal’è un’eccezione. Recentemente, PayPal ha annunciato che i suoi utenti statunitensi possono ora utilizzare le criptovalute per effettuare pagamenti. Questa nuova funzionalità si chiama Checkout con Crypto.

Questa funzione è disponibile per chiunque abbia partecipazioni in criptovaluta negli Stati Uniti Continua a leggere per saperne di più e per vedere come puoi pagare con la crittografia quando usi PayPal.

Come funziona il checkout con Crypto

Il 30 marzo 2021, PayPal ha introdotto Checkout con Crypto.

Questa nuova funzionalità rende facile e veloce pagare i tuoi acquisti online con criptovaluta. PayPal gli utenti saranno in grado di utilizzare la valuta digitale per effettuare acquisti presso tutti i 29 milioni di commercianti che accettano PayPal.

Quando usi Checkout con Crypto, la tua criptovaluta verrà convertita in valuta fiat (valuta nazionale, come il dollaro USA) durante il processo di checkout. Ti verrà quindi mostrato lo spread di conversione della criptovaluta.

Non ci sono costi di transazione aggiuntivi addebitati per questo servizio.

Ecco come utilizzare questa nuova funzionalità:

Scegli un negozio o un negozio online che accetti PayPal Checkout e aggiungi articoli al carrello come faresti normalmente.

Se hai abbastanza di un singolo tipo di criptovaluta nel tuo portafoglio PayPal, la crittografia verrà visualizzata come opzione di pagamento.

Se hai più tipi di criptovalute disponibili, puoi selezionare tra le seguenti opzioni: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash o Litecoin.

Non puoi mescolare criptovalute quando effettui un acquisto. Invece, puoi selezionare solo un tipo. Inoltre, non è possibile finanziare parzialmente un pagamento con criptovaluta e quindi utilizzare un altro metodo di pagamento.

Dopo aver scelto il tipo di criptovaluta che si desidera utilizzare, verrà convertita in valuta fiat e la transazione verrà completata.

PayPal è già noto per proteggere i suoi utenti, e questo ora include i pagamenti che utilizzano la valuta digitale. Gli acquisti idonei effettuati con criptovaluta includeranno la protezione dalle frodi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di PayPal e la protezione delle spedizioni di ritorno e degli acquisti.

Acquista, vendi e detieni criptovalute con PayPal

La funzione Checkout with Crypto espande i servizi di criptovaluta di PayPal. Introdotto nell’ottobre 2020, PayPal gli utenti negli Stati Uniti (escluse le Hawaii) e nei territori degli Stati Uniti possono anche acquistare, vendere e detenere criptovalute con PayPal.

Per acquistare criptovalute con PayPal, è necessario utilizzare il saldo PayPal Cash o Cash Plus o una carta di debito o un conto bancario collegato. Non potrai utilizzare una carta di credito. Questo è simile ad altri scambi e app di criptovaluta.

Puoi detenere la criptovaluta che acquisti nel tuo account PayPal, ma non puoi trasferire la criptovaluta acquistata dalla piattaforma PayPal. Attualmente sono disponibili le seguenti criptovalute:

Bitcoin

Ethereum

Bitcoin Contanti

Litecoin ·

Se sei nuovo nell’acquisto e nella vendita di criptovalute, puoi iniziare con piccoli acquisti. Sei in grado di acquistare in sicurezza Bitcoin e le altre criptovalute con un minimo di $ 1. Poiché il mercato delle criptovalute funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, puoi acquistare o vendere in qualsiasi momento della giornata.

Una volta effettuato un acquisto, non è possibile annullare l’addebito o annullare l’ordine. Tuttavia, se si verifica un’attività non autorizzata all’interno del tuo account e comporta l’acquisto di criptovalute, non sarai ritenuto responsabile.

Non ci sono commissioni per detenere criptovalute nel tuo account PayPal. Ma ci sono commissioni associate all’acquisto e alla vendita di valute digitali all’interno di PayPal. Ecco uno sguardo più da vicino a ciò che pagherai.

IMPORTO DELL’ACQUISTO O DELLA VENDITA ONORARIO Da $ 1,00 a $ 24,99 0,50 USD Da $ 25,00 a $ 100,00 2.30% Da $ 100,01 a $ 200,00 2.00% Da $ 200,01 a $ 1.000,00 1.80% $1.001+ 1.50%

Fonte dei dati: Paypal.com

Sii sempre cauto quando si tratta di criptovalute

È importante capire il rischio in cui ti stai imbattendo quando acquisti valute digitali. Crypto è ancora nuovo di zecca e non è regolamentato in molti stati e territori degli Stati Uniti. Ecco perché può essere un investimento rischioso.

Per saperne di più su come essere intelligenti e attenti con i tuoi soldi, dai un’occhiata alle nostre risorse finanziarie personali.

La conclusione

Oltre ad acquistare, vendere e detenere criptovalute all’interno del tuo account PayPal, ora puoi effettuare acquisti con la tua criptovaluta. Questa nuova funzionalità offre agli utenti PayPal più scelte finanziarie e offre modi più convenienti per utilizzare le loro criptovalute.