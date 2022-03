Azlo vs. Novo vs BlueVine: qual è la migliore banca di business online?

L’universo bancario si sta espandendo, almeno online. Nello spazio fintech, ci sono dozzine di banche online nuove e relativamente nuove. Di solito non assomigliano alle banche e ai conti bancari tradizionali perché sono altamente di nicchia. Proprio come i broker di investimento, le banche online sono specializzate in offerte di prodotti e servizi per clienti specifici.

Tre banche online specializzate nel business banking sono Azlo, Novo e BlueVine. E mentre tutti e tre funzionano più o meno allo stesso modo, ognuno è specializzato in specifiche aree di nicchia. Se gestisci una piccola impresa, una di queste banche potrebbe essere il servizio bancario giusto per te.

Azlo vs. Novo vs BlueVine La panoramica

Dopo aver esaminato tutte e tre le banche, Ive ha trovato ciò per cui ciascuna è la migliore:

Informazioni su Novo

Novo è una banca di servizi limitata per piccole imprese e liberi professionisti. Come molte nuove banche oggi, Novo è una banca digitale senza filiali fisiche.

La società offre i suoi servizi bancari attraverso una partnership con Middlesex Federal Savings, con sede nel Massachusetts. si concentra su una piattaforma semplice, spesso utilizzando partner di terze parti per fornire servizi aziendali specifici. È progettato per rendere il settore bancario facile per le piccole imprese.

Informazioni su BlueVine

BlueVine si concentra sulla fornitura di servizi bancari per le piccole imprese. Offrono il loro conto corrente aziendale online. Forniscono anche prestiti alle piccole imprese, factoring delle fatture e pagamenti aziendali flessibili.

I servizi bancari sono forniti attraverso la Coastal Community Bank.

Come Azlo e Novo, BlueVine offre una piattaforma bancaria semplificata con commissioni basse. In effetti, la società non addebita alcun canone mensile.

Informazioni su Azlo

Azlo è una banca online che serve solo le piccole imprese. Ciò include imprenditori, appaltatori indipendenti e liberi professionisti, oltre alle piccole imprese. L’azienda è partner di BBVA.

Poiché utilizza un semplice processo di online banking, Azlo è in grado di mantenere basse le commissioni, senza la commissione di manutenzione mensile che in genere si trova con i conti commerciali presso le banche tradizionali. Come molte banche online, Azlo utilizza strumenti finanziari specificamente progettati per aiutare i liberi professionisti e i proprietari di piccole imprese.

Per aprire un conto con Azlo, devi avere un minimo del 25% di proprietà nell’azienda e deve essere basato negli Stati Uniti. Azlo non è disponibile per le aziende legate al gioco d’azzardo, alla criptovaluta, ai servizi finanziari o alla cannabis.

Caratteristiche di base

Caratteristiche di base di Novo

Rete ATM: Nessuna, ma tutte le commissioni ATM vengono rimborsate alla fine di ogni mese.

Assistenza clienti: Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, ora orientale, per telefono, e-mail o tramite l’app.

Accessibilità mobile: Dispositivi Android, 5.0 e versioni successive, e dispositivi iOS, 11.0 e versioni successive. Include deposito con assegno circolare.

Sicurezza: Tutti i saldi del conto sono assicurati FDIC fino a $ 250.000 per depositante.

Disponibilità: Tutti i 50 stati

Caratteristiche di base di BlueVine

Rete ATM: Oltre 38.000 sportelli bancomat gratuiti a livello nazionale attraverso la rete MoneyPass.

Assistenza clienti: Disponibile per telefono e via e-mail, anche se non sono previsti giorni e orari di disponibilità specifici.

Accessibilità mobile: Dispositivi Android, 4.2 e versioni successive, e dispositivi iOS, 9.0 e versioni successive. Include deposito con assegno circolare.

Sicurezza: Tutti i saldi del conto sono assicurati FDIC fino a $ 250.000 per depositante.

Disponibilità: Tutti i 50 stati

Caratteristiche di base di Azlo

AtM Network: 55.000 ATM in rete gratuiti attraverso la rete Allpoint.

Assistenza clienti: Dal lunedì al venerdì, dalle 6:30 alle 17:30, ora del Pacifico, per telefono e via e-mail con un orario di risposta di un giorno lavorativo.

Accessibilità mobile: Dispositivi Android, 5.0 e versioni successive, e dispositivi iOS, 11.0 e versioni successive. Include un deposito di assegni mobili fino a $ 40.000 al mese.

Sicurezza: Tutti i saldi del conto sono assicurati FDIC fino a $ 250.000 per depositante.

Disponibilità: Tutti i 50 stati

Tipi di conto e prestiti

Novo

Novo offre un unico account: un conto corrente gratuito per le aziende. Puoi aprire un conto con soli $ 50, dopo di che non esiste un requisito di saldo minimo. Ha anche il vantaggio di non avere canoni mensili e nessun costo nascosto.

Il conto corrente può essere utilizzato per trasferire fondi, assegni postali (anche se non viene fornita una fornitura di assegni cartacei) e accettare bonifici in entrata. Puoi usufruire della funzione Pagamento fatture per pagare fatture e fatture elettronicamente.

La banca non dispone di una propria rete ATM, né partecipa a una rete di terze parti. Tuttavia, ti verranno rimborsate le commissioni ATM sostenute a fine mese per qualsiasi terminale che utilizzi.

L’account viene fornito con una carta di debito aziendale MasterCard che può essere utilizzata ovunque sia accettata MasterCard. C’è un limite di prelievo giornaliero di $ 1.000.

Novo non offre conti di deposito, come risparmi o mercati monetari, o certificati di deposito.

Novo non offre prodotti di prestito o carte di credito.

BlueVine ·

Come Azlo e Novo, BlueVine offre solo un conto corrente aziendale: BlueVine Business Checking. L’account è offerto con transazioni illimitate, supporto live e nessun canone mensile.

Uno dei maggiori vantaggi di un conto corrente aziendale BlueVine è che paga interessi dell’1,2% APY su saldi superiori a $ 1.000. L’account include anche 200 assegni gratuiti.

L’account viene fornito con la carta di debito BlueVine MasterCard, emessa dalla Coastal Community Bank.

BlueVine non offre conti di deposito, come risparmi o mercati monetari, o certificati di deposito.

BlueVine offre finanziamenti aziendali garantiti da un vincolo generale sui beni della tua azienda e sostenuti da una garanzia personale. Il finanziamento è compreso tra $ 5.000 e $ 5 milioni ed è determinato dal tuo punteggio FICO personale, nonché dai tuoi dati finanziari aziendali.

Il programma Flex Credit è una linea di credito revolving. Una volta approvato per una linea, puoi accedere ai fondi dalla tua linea di credito sul tuo conto bancario. I pagamenti mensili vengono addebitati sul tuo conto su base settimanale o mensile per un massimo di 12 mesi. Devi avere un punteggio di credito personale di almeno 650 e generare almeno $ 40.000 al mese di entrate.

BlueVine offre anche il factoring delle fatture. È qui che puoi vendere le tue fatture alla banca per contanti rapidi, piuttosto che aspettare che i tuoi clienti paghino. Per qualificarti, devi essere in attività da almeno tre mesi, avere un punteggio di credito personale di 530 o più e generare almeno $ 10.000 di entrate mensili.

Azlo ·

Azlo offre solo un conto corrente aziendale. L’account viene fornito con una carta di debito aziendale Visa che può essere utilizzata gratuitamente in oltre 55.000 sportelli bancomat in rete. Poiché si tratta di un account aziendale, puoi creare fatture personalizzate e inviarle via e-mail ai tuoi clienti tramite l’app bancaria. Puoi anche accettare pagamenti con carta tramite servizi di pagamento di terze parti, come PayPal, Square e Stripe.

Gli assegni possono essere depositati utilizzando l’app mobile Azlo, con fondi disponibili in uno o sei giorni lavorativi. Offrono pagamenti gratuiti e trasferimenti standard, oltre a un numero illimitato di transazioni. L’account non ha requisiti minimi di saldo.

Azlo non ha la capacità di inviare pagamenti internazionali o effettuare trasferimenti internazionali. L’account inoltre non offre una capacità di pagamento di controllo di alcun tipo.

Azlo offre una capacità di trasferimento istantaneo opzionale fino a $ 2.000 al giorno e $ 10.000 al mese. Le commissioni dell’opzione di trasferimento istantaneo vanno da $ 1 a 2% per trasferimento.

Azlo non offre conti di deposito, come risparmi o mercati monetari, o certificati di deposito.

Azlo non offre prodotti di prestito o carte di credito.

Caratteristiche speciali

Novo

Novo offre le seguenti caratteristiche speciali:

La banca non controlla la tua cronologia crediti quando richiedi un account.

Puoi accettare assegni stranieri, anche tramite depositi di assegni mobili.

Invia e ricevi trasferimenti internazionali di denaro nelle principali valute con TransferWise.

Collega l’account a portafogli digitali, come PayPal, Venmo, Google Pay e Apple Pay.

Si integra con Xero, un software di contabilità globale che serve 1,8 milioni di abbonati; le transazioni vengono automaticamente salvate e riconciliate ogni ora.

Sconti e crediti da fornitori di terze parti, tra cui Zendesk, HubSpot, Stripe ($ 20.000 nell’elaborazione gratuita delle carte di credito), Google Cloud ($ 3.000 in crediti), salesforce essentials penji e Winstar Payments ($ 250 di sconto su attrezzature e commissioni di configurazione).

BlueVine ·

BlueVine offre le seguenti caratteristiche speciali:

Paga l’1,2% APY sui saldi del conto superiori a $ 1.000.

Banca online che offre la scrittura di assegni cartacei.

Offre prestiti aziendali, factoring delle fatture e pagamenti aziendali flessibili.

Banca online che accetta depositi in contanti tramite GreenDot.

Azlo ·

Azlo offre le seguenti caratteristiche speciali:

La banca non controlla la tua cronologia crediti quando richiedi un account.

Si integra con Quickbooks, PayPal, Venmo, Stripe, Square, Kabbage, Xero e Wave.

Azlo Envelopes è uno strumento di budgeting per classificare e finanziare i risparmi verso un obiettivo aziendale.

Tasse

Novo

Novo non ha costi di manutenzione mensili, né addebita alcun costo in relazione all’uso della tua carta di debito business MasterCard.

L’unica commissione che la società addebita è di $ 27 per fondi non sufficienti o restituzione di articoli depositati.

BlueVine ·

Non ci sono costi di servizio mensili e nessuna commissione per i cavi in entrata o fondi insufficienti. L’unica commissione che potresti sostenere è di $ 15 per i fili in uscita. Tuttavia, tale commissione è sostanzialmente inferiore a quella che le banche tradizionali addebitano per i bonifici in uscita.

GreenDot addebita $ 4,95 per deposito quando effettui depositi in contanti presso le sedi GreenDot. BlueVine non addebita alcun costo aggiuntivo.

Azlo ·

Azlo non addebita costi di manutenzione mensili, commissioni di bonifico in entrata (sia internazionali che nazionali) e nessuna commissione di scoperto.

Non è previsto alcun costo per i trasferimenti standard, tuttavia si applicano le seguenti commissioni nell’ambito del programma di trasferimento istantaneo:

$ 1 per trasferimenti istantanei in uscita,

1% dell’importo dei trasferimenti in entrata superiore a $ 500.

2% dell’importo dei trasferimenti in entrata inferiore a $ 500.

Quindi qual è il migliore?

La tabella seguente mostra le funzionalità di base di tutte e tre le app bancarie più diffuse, fianco a fianco:

Sebbene lavoriamo per determinare il miglior prodotto o servizio in una categoria aziendale o di consumatori, la scelta di solito si riduce alle preferenze personali. Tra Azlo, Novo e BlueVine, non esiste un’unica banca migliore. Ma una potrebbe essere la migliore banca per te, in base alle tue preferenze e circostanze personali.

Azlo è una scelta perfetta se sei un piccolo imprenditore con cattivo credito che utilizza anche QuickBooks per gestire la tua attività. Ha anche il vantaggio di non richiedere alcun deposito iniziale minimo o requisito di saldo continuo.

Novo è anche una scelta eccellente se hai un cattivo credito o se conduci una grande quantità di transazioni internazionali. Non solo forniscono la capacità per le transazioni internazionali, ma non addebitano commissioni per farlo.

Se dobbiamo dichiarare un vincitore tra le tre banche, potrebbe essere BlueVine. Non solo offrono controlli aziendali senza deposito iniziale minimo, ma il tuo account viene fornito anche con assegni cartacei e la possibilità di effettuare depositi in contanti. E sebbene non offrano un’opzione di conto di risparmio, nessuna di queste tre banche d’affari paga interessi sui saldi dei conti correnti superiori a $ 1.000. Questo è praticamente un equivalente di conto di risparmio. E se ne hai bisogno, BlueVine è l’unica banca delle tre che fornisce qualsiasi tipo di finanziamento. Ciò include i prestiti alle imprese e una linea di credito revolving.