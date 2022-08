Password di Coinbase: ecco come modificarla

Stai cercando di cambiare o reimpostare la tua password Coinbase?

Se non hai cambiato la tua password Coinbase da un po ‘, è una buona idea cambiarla.

Ciò impedirà agli hacker di accedere al tuo account utilizzando un attacco di forza bruta.

Se la tua password attuale è debole, potresti voler cambiarla in qualcosa di più forte.

Tuttavia, se hai dimenticato la password, non potrai modificarla.

Invece, dovrai ripristinarlo nella schermata di accesso di Coinbase.

Inoltre, devi avere accesso all’indirizzo e-mail collegato al tuo account.

In questa guida, imparerai come modificare o reimpostare la password di Coinbase.

Come cambiare la password di Coinbase

Per cambiare la tua password Coinbase, devi prima accedere e andare alle tue impostazioni.

Nella pagina delle impostazioni, sarai in grado di modificare la password facendo clic su “Cambia password”.

Quindi, ti viene richiesto di inserire la vecchia password e una nuova password.

Infine, dovrai completare una verifica in 2 passaggi tramite il tuo numero di telefono.

Una volta completata la verifica in 2 passaggi, potresti essere disconnesso dal tuo account Coinbase.

Accedi semplicemente al tuo account utilizzando la tua nuova password.

Ecco come puoi cambiare la tua password Coinbase:

1. Accedi a Coinbase

Il primo passo è accedere al tuo account Coinbase.

Innanzitutto, vai al sito Web di Coinbase.

Quindi, fai clic sull’icona del menu seguita da “Accedi”.

Puoi anche utilizzare l’app Coinbase, ma l’interfaccia utente potrebbe essere leggermente diversa dalla versione desktop di essa.

Una volta che sei nella schermata di accesso, inserisci il tuo indirizzo email e la password.

Quindi, fai clic su “Accedi” per accedere al tuo account.

Se hai dimenticato la password, devi reimpostarla.

2. Clicca sul menu

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account Coinbase, atterrerai sulla home page del sito web.

Nella home page, vedrai un’icona di menu nella barra di navigazione in alto.

Fare clic sull’icona del menu nella barra di navigazione superiore.

Questo aprirà il menu che utilizzerai per accedere alle tue impostazioni nel passaggio successivo.

3. Fare clic su “Impostazioni”

Dopo aver toccato l’icona del menu, si aprirà il menu di navigazione.

Nel menu di navigazione, vedrai diverse opzioni tra cui “Home”, “Portfolio”, “Prezzi” e altro ancora.

Scorri verso il basso fino alla parte inferiore dello schermo.

Nella parte inferiore dello schermo, vedrai quattro opzioni tra cui “Impostazioni”, “Rapporti”, “Aiuto” e “Esci”.

L’opzione “Impostazioni” ti porterà alla pagina delle impostazioni in cui puoi modificare la password.

Fai clic su “Impostazioni” per andare alla pagina delle impostazioni.

4. Clicca su “Cambia password”

Dopo aver fatto clic su “Impostazioni”, atterrerai nella pagina delle impostazioni.

Nella pagina delle impostazioni, vedrai la tua immagine del profilo.

Puoi caricare una nuova immagine del profilo facendo clic su “Carica”.

Sotto la tua immagine del profilo, vedrai un pulsante “Cambia password”.

È inoltre possibile abilitare l’autenticazione a 2 fattori facendo clic sul collegamento “Impostazioni di sicurezza”.

Per andare all’impostazione per cambiare la password, fai clic su “Cambia password”.

5. Cambia la tua password

Dopo aver fatto clic su “Cambia password”, atterrerai sulla pagina per cambiare la password.

Ci sono tre campi nella pagina tra cui “Vecchia password”, “Nuova password” e “Conferma nuova password”.

Ti viene richiesto di compilare tutti i campi della pagina.

Innanzitutto, inserisci la tua vecchia password nel campo “Vecchia password”.

Se hai dimenticato la vecchia password, puoi reimpostarla.

Successivamente, nel campo “Nuova password”, inserisci una nuova password.

Questa password non può essere simile alla vecchia password.

Infine, nel campo “Conferma nuova password”, inserisci nuovamente la nuova password.

Questo per assicurarti di aver inserito correttamente la nuova password.

6. Inserisci il tuo codice di verifica in 2 passaggi e fai clic su “Conferma”

Dopo aver confermato la nuova password, scorri verso il basso fino alla fine della pagina.

Nella parte inferiore della pagina, vedrai un codice di verifica in 2 passaggi.

Quando sei entrato per la prima volta nella pagina “Cambia password”, Coinbase avrebbe dovuto inviarti un codice di 7 cifre tramite il tuo numero di telefono.

Controlla i messaggi del telefono per il codice a 7 cifre.

Quindi, inseriscilo nel campo 7-zeroes.

Se non hai ricevuto l’SMS, fai clic su “Invia nuovamente SMS” affinché Coinbase ti invii nuovamente l’SMS.

Dopo aver inserito il codice valido a 7 cifre, fai clic su “Conferma” per modificare la password di Coinbase.

Dopo aver modificato la password, potresti essere disconnesso dal tuo account.

Accedi semplicemente al tuo account Coinbase utilizzando la tua nuova password.

Hai imparato con successo come cambiare la tua password Coinbase!

Come reimpostare la password di Coinbase

Per reimpostare la password di Coinbase, devi prima passare alla pagina di accesso a Coinbase.

Una volta che sei nella pagina di accesso, fai clic su “Password dimenticata” e segui le istruzioni sullo schermo per reimpostare la password.

Tuttavia, per reimpostare la password, è necessario avere accesso alla posta elettronica.

Se non hai accesso alla tua e-mail, devi contattare il supporto Coinbase per aiutarti con una reimpostazione della password.

Altrimenti, non ti verrà aperto il link per reimpostare la password di Coinbase.

Ecco come puoi reimpostare la password di Coinbase:

1. Vai alla schermata di accesso e fai clic su “Hai dimenticato la password?”

Il primo passo è andare al sito web di Coinbase.

Puoi anche utilizzare l’app mobile Coinbase per questo, ma l’interfaccia utente sarà leggermente diversa.

Una volta che sei sul sito web di Coinbase, fai clic sul menu nella barra di navigazione in alto.

Quindi, fai clic su “Accedi” per andare alla pagina di accesso.

Una volta che sei nella pagina di accesso, vedrai un link “Hai dimenticato la password?” nella parte inferiore di esso.

Clicca su “Hai dimenticato la password?” per procedere al passaggio successivo per reimpostare la password di Coinbase.

2. Inserisci la tua email e clicca su “Reimposta Password”

Dopo aver fatto clic su “Hai dimenticato la password?”, atterrerai nella pagina “Hai dimenticato la password?”.

Nella pagina vedrai un campo email.

Inserisci l’indirizzo email collegato al tuo account Coinbase.

Quindi, fai clic su “Reimposta password” per Coinbase per inviare un link per reimpostare la password.

Se non hai accesso al tuo indirizzo e-mail, devi contattare il supporto Coinbase per aiutarti con la reimpostazione della password.

In caso contrario, non sarai in grado di ricevere un link per la reimpostazione della password.

3. Apri l’e-mail di Coinbase e fai clic su “Reimposta password”

Dopo aver fatto clic su “Reimposta password”, Coinbase ti invierà un link per la reimpostazione della password tramite la tua e-mail.

Vai alla tua casella di posta e controlla l’e-mail di Coinbase.

L’oggetto dell’e-mail sarà “Reimpostazione della password”.

Se non riesci a trovare l’e-mail di Coinbase, assicurati di controllare la posta indesiderata o spam in quanto potrebbe essere atterrata lì.

Una volta trovata la posta di Coinbase, aprila per vederne il contenuto.

L’e-mail conterrà un pulsante che dice “Reimposta password”.

Fai clic su “Reimposta password” per andare alla pagina per reimpostare la password.

Quindi, scegli una password nel campo “Scegli una password”.

Quindi, conferma la password nel campo “Conferma password”.

Infine, fai clic su “Aggiorna password” per reimpostare la password di Coinbase.

Hai imparato con successo come reimpostare la password su Coinbase!

Conclusione

Cambiare la password di Coinbase è importante in quanto impedisce agli hacker di accedere al tuo account usando la forza bruta.

Dovresti provare a cambiare periodicamente la password per proteggere il tuo account.

Tuttavia, assicurati di annotare la tua password in un posto sicuro.

Se hai dimenticato la password di Coinbase, puoi reimpostarla se hai accesso all’e-mail collegata al tuo account.

Nel caso in cui tu abbia problemi ad accedere a un dispositivo o a un indirizzo IP precedentemente convalidato, puoi contattare il supporto Coinbase per assistenza.