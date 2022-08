Account Coinbase: guida passo passo su come eliminarlo

Stai cercando di eliminare il tuo account Coinbase?

Forse non vuoi più usare Coinbase per archiviare la tua criptovaluta.

O forse vuoi trasferire le tue partecipazioni in criptovaluta su un altro portafoglio.

Ma prima di eliminare il tuo account Coinbase, devi sapere che sia Coinbase che Coinbase Pro condividono la maggior parte delle impostazioni del tuo account.

Quindi, se elimini il tuo account Coinbase, anche il tuo account Coinbase Pro verrà eliminato.

In questa guida, imparerai come eliminare il tuo account Coinbase.

Come eliminare il tuo account Coinbase

Per eliminare il tuo account Coinbase, devi accedere alla pagina “Attività”.

Una volta che sei nella pagina “Attività”, scorri verso il basso e fai clic su “Chiudi account” per eliminare il tuo account.

Dopo aver fatto clic su “Chiudi account”, ti viene richiesto di inserire la password del tuo account per motivi di sicurezza.

Quindi, fai nuovamente clic su “Chiudi account” per confermare l’eliminazione del tuo account.

Tuttavia, non puoi eliminare il tuo account Coinbase se hai un saldo rimanente in uno dei tuoi portafogli.

Prima di poter eliminare il tuo account, devi avere un saldo zero.

Per fare ciò, devi trasferire i tuoi fondi e criptovalute a un altro portafoglio o utente.

Quindi, avrai accesso all’eliminazione del tuo account Coinbase.

1. Accedi a Coinbase e fai clic sul menu

È possibile utilizzare un desktop o un dispositivo mobile per questo.

Non sarai in grado di utilizzare l’app mobile Coinbase in quanto non ha una funzione per eliminare il tuo account lì.

Tuttavia, tieni presente che gli screenshot in questa guida vengono acquisiti su un dispositivo mobile.

Quindi, se stai usando Coinbase su un desktop, l’interfaccia utente sarà un po ‘diversa.

Una volta che sei sul sito web, fai clic sull’icona del menu, quindi accedi al tuo account.

Una volta effettuato l’accesso, atterrerai sulla tua dashboard.

Quindi, fai di nuovo clic sull’icona del menu nella barra di navigazione in alto.

Se stai utilizzando Coinbase su un desktop, fai clic sulla tua immagine del profilo.

2. Clicca su “Impostazioni”

Dopo aver fatto clic sull’icona del menu, si aprirà un menu di navigazione.

Nel menu di navigazione, vedrai più opzioni tra cui “Home”, “Portfolio”, “Prezzi” e altro ancora.

Scorri verso il basso fino alla fine del menu.

Nella parte inferiore del menu, vedrai altre opzioni tra cui “Impostazioni”, “Rapporti”, “Aiuto” e “Esci”.

La pagina delle impostazioni è dove è necessario navigare.

Fai clic su “Impostazioni” per andare alla pagina delle impostazioni.

3. Fare clic sulla freccia del menu a discesa e fare clic su “Attività”

Dopo aver fatto clic su “Impostazioni”, atterrerai nella pagina delle impostazioni.

Nella pagina delle impostazioni, atterrerai nella scheda “Profilo” per impostazione predefinita.

Se stai utilizzando Coinbase su un dispositivo mobile, tocca la freccia a discesa nella scheda del profilo.

Dopo aver toccato la freccia a discesa, si aprirà un menu di navigazione.

Tocca “Attività” per andare alla pagina delle attività.

Se stai utilizzando Coinbase su un desktop, fai semplicemente clic sulla scheda “Attività” per andare alla pagina delle attività.

4. Scorri verso il basso e fai clic su “Chiudi account”

Dopo aver fatto clic sulla scheda “Attività”, atterrerai alla pagina delle attività.

Nella pagina delle attività, vedrai tutte le tue sessioni attive.

Le sessioni attive sono classificate in “Applicazioni mobili”, “Sessioni Web”, “Dispositivi confermati” e “Attività account”.

Se stai utilizzando Coinbase su un dispositivo mobile, questa pagina potrebbe non essere reattiva.

Tuttavia, puoi ingrandire la pagina per vederne i dettagli.

È quindi necessario scorrere verso il basso fino alla fine della pagina.

Nella parte inferiore di una pagina, vedrai un’intestazione “Chiudi account”.

Sotto l’intestazione, vedrai un pulsante “Chiudi account”.

Fai clic su “Chiudi account” per procedere al passaggio successivo per eliminare il tuo account Coinbase.

5. Inserisci la tua password e clicca su “Chiudi account”

Dopo aver fatto clic su “Chiudi account”, verrà visualizzato un messaggio popup.

Il messaggio popup è una conferma che si desidera chiudere l’account Coinbase.

Prima di chiudere il tuo account, assicurati di prelevare prima tutti i tuoi fondi.

Se ci sono ancora fondi nel tuo account, non sarai in grado di chiuderlo.

Una volta prelevati tutti i tuoi fondi, sarai in grado di eliminare il tuo account.

Quindi, è necessario inserire la password per continuare.

È necessario inserire la password per motivi di sicurezza.

Infine, fai clic su “Chiudi account” per chiudere il tuo account.

Dopo aver fatto clic su “Chiudi account”, il tuo account Coinbase verrà eliminato definitivamente.

Conclusione

L’eliminazione del tuo account Coinbase non è consigliata.

Se hai rilevato attività sospette nel tuo account, è meglio disabilitarla prima.

Puoi contattare Coinbase per assistenza nella disabilitazione del tuo account.

Hanno un numero di supporto che puoi chiamare se rilevi attività sospette nel tuo account.

La disabilitazione del tuo account è temporanea e potrai riattivarla in un secondo momento.

D’altra parte, l’eliminazione del tuo account Coinbase è un processo permanente e irreversibile.

Quindi, dovresti sempre considerare di disabilitare il tuo account invece di eliminarlo.