Paxful chiede di dimettersi tra drammi interni e pressioni normative

In uno spazio Twitter spontaneo ospitato da Brad Mills, Ray Youssef ha detto che ha deciso di chiamarlo un giorno fuori dalla preoccupazione per i fondi degli utenti a causa di una causa in corso contro di lui e la società da parte del co-fondatore Artur Schaback.

“Ho una causa sopra la mia testa in questo momento”, ha detto Youssef. Secondo lui, Schaback sta nutrendo rancori dopo essere stato “cacciato” dalla compagnia un anno fa. “Non potevo garantire la sicurezza della piattaforma. Questo è il motivo per cui questa cosa doveva andare giù”.

Ha continuato: ” [Schaback] era incazzato, quindi ha citato in giudizio la società, e il suo team di contenzioso è stato davvero cattivo. Hanno cacciato via tutto il nostro personale di livello senior. Semplicemente non potevano più trattare con questo ragazzo e poi si è rifiutato di pagare i nostri ingegneri e si è rifiutato di pagare la nostra conformità. ”

Sebbene la corte gli abbia ordinato di non fare mosse importanti, Youssef ha detto che “non poteva più farlo, eticamente” e si è assunto “enormi responsabilità legali” per porre fine a tutto.

Nel frattempo, secondo il CEO, Paxful non è riuscita a vincere con le autorità di regolamentazione statunitensi. Nella frustrazione spesso riecheggiata da altri attori del settore, Youssef ha lamentato che la società si è “piegata all’indietro negli ultimi cinque anni per conformarsi agli standard più elevati”, ma i regolatori “ancora non lo capiscono, ed è doloroso da vedere”. Ha rivelato che un quarto del personale dell’azienda era composto da persone che si occupavano della conformità, ma “nemmeno questo era sufficiente per compiacere lo Zio Sam”.

Alla chiusura dello scambio, Youssef ha esortato gli utenti a prelevare fondi e preferibilmente l’auto-custodia, raccomandando i portafogli Exodus e Muun.

Ha anche sostenuto Noones e Bitnob per il trading di BTC. Noones è un’app ancora in fase di sviluppo che alimenterà un mercato P2P per il Sud del mondo e inizialmente consentirà agli utenti di scambiare BTC, USDT e USDC. Bitnob è un’app con sede in Nigeria che gli utenti di determinati paesi africani possono utilizzare per acquistare, vendere e risparmiare in Bitcoin.

Paxful nel corso degli anni

Paxful ha fatto irruzione sulla scena nel 2015 e ha rapidamente raggiunto il successo per diventare un nome familiare, specialmente in paesi africani come Nigeria, Ghana, Sud Africa e Kenya, entrando persino nella prestigiosa lista delle 100 aziende più influenti del Times lungo la strada.

Entro il 2023, aveva elaborato oltre $ 5 miliardi di dollari in transazioni e registrato oltre sei milioni di utenti con una presenza in oltre 100 paesi.

La società ha supportato 350 + metodi di pagamento per gli utenti per acquistare e vendere criptovalute, inclusi depositi in contanti, carte regalo, portafogli di denaro online e mobili e bonifici bancari. Nel corso degli anni, Paxful ha ampliato la sua offerta oltre Bitcoin per includere altri asset come Ethereum, Litecoin, USDT e USDC.

Ma nonostante tutto il suo successo, Paxful ha perso la stampa fine sull’esperienza del cliente. Mentre aveva meccanismi di protezione dei commercianti come l’impegno e la risoluzione delle controversie in atto, ciò non ha impedito a un’orda di truffatori di piantare la tenda nello scambio. Come qualcuno che ha usato la piattaforma, la mia esperienza è stata che il clima commerciale dello scambio potrebbe essere terribilmente lassista o addirittura truffaldino.

Tale comportamento truffa potrebbe includere:

Più acquirenti che violano la regola di non negoziazione per le negoziazioni P2P

I trader annullano regolarmente un’operazione senza preavviso all’altra parte (una pratica esplicitamente vietata, ad esempio, su Binance)

Gli acquirenti che tentano di acquistare criptovalute non solo al di sotto del loro prezzo fissato per le negoziazioni, ma al di sotto del prezzo di mercato

Trader che derubano inconsapevoli, nuovi utenti

In effetti, un rapido controllo sui forum online come Reddit sembra mostrare molti utenti arrabbiati, con il tema comune “Paxful è pieno di truffe” e la lamentela che lo scambio fa poco o nulla per proteggere i clienti.

Mentre ci saranno sempre persone che cercheranno di imbrogliare il sistema ovunque ci siano soldi da guadagnare, e Paxful ha recensioni positive, ciò non significa che una parte dei suoi utenti non abbia trovato il suo ambiente di trading super poco professionale.

Guardando al futuro: altre alternative di trading P2P Crypto

Paxful è l’ultimo exchange P2P a fare un inchino dopo che il leggendario exchange di Bitcoin LocalBitcoins ha chiuso i battenti a febbraio. Entrambi gli scambi hanno sentito il calore normativo, con la società finlandese che una volta ha affermato che le richieste di conformità in Europa hanno avuto un impatto sulle sue operazioni. Paxful che perde la battaglia è un’altra pillola amara da masticare per un settore che non riesce a rendere felici i regolatori..

Ma quali altre alternative P2P sono disponibili per gli utenti di Paxful? Ecco alcuni dei più affidabili:

Binance P2P: un marketplace che consente agli utenti di acquistare e vendere criptovalute utilizzando la loro valuta locale. È una piattaforma offerta da Binance, il più grande scambio di criptovaluta al mondo per volume Huobi P2P: una piattaforma di Huobi con sede alle Seychelles che consente agli utenti di acquistare e vendere direttamente da un’altra parte. Bisq Network: una piattaforma di trading Bitcoin open source e incentrata sulla privacy costruita su Tor Hodl Hodl: una soluzione di trading Bitcoin open source che utilizza un sistema di deposito a garanzia multi-firma per ottenere transazioni sicure e senza fiducia

Il P2P continuerà a vivere

La chiusura di Paxful è stata uno sviluppo inaspettato. La chiusura, causata in parte dal controllo normativo, ricorda che la supervisione pesante rimane una spina nel fianco delle criptovalute.

È anche un ammonimento per la leadership che non legge dallo stesso copione. In un ambiente già precario, le società crittografiche che mantengono la pace saranno meglio attrezzate per sopravvivere.

Ma nonostante un panorama legale appiccicoso, l’industria delle criptovalute continua a crescere. È incoraggiante che protocolli come Bisq e Hodl Hodl, che sono decentralizzati e quindi immuni alla repressione normativa, esistano e possano colmare le lacune in tempi come questi.