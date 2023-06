Il white paper di Bitcoin potrebbe essere nascosto in MacOS

Il white paper di Bitcoin è in MacOS, ma il fondatore di Apple non l’ha messo lì

Nel caso in cui i lettori possiedano un Mac o MacBook con macOS 10.14 (o versioni successive), possono trovare la loro copia PDF del white paper Bitcoin aprendo l’app Terminale e inserendo la seguente riga di comando: apri / Sistema / Libreria / Immagine \ Cattura / Dispositivi / VirtualScanner.app/Contents/ Risorse / simpledoc.pdf

Non c’è molto altro da dire sull’inclusione del giornale in macOS, dal momento che a parte qualcun altro che ha scoperto in modo indipendente la sua presenza su Mac nel 2021, non si sa nulla sul motivo per cui è stato messo lì.

La risposta ovvia è che il documento “è stato utilizzato nei test” da uno sviluppatore e “si sono dimenticati di toglierlo”. Eppure sembra che anche Apple come organizzazione potrebbe non sapere perché è in macOS, dal momento che Andy Baio ha aggiornato il suo blog con una nota che una fonte interna gli ha detto che “qualcuno lo ha archiviato internamente come un problema quasi un anno fa, assegnato allo stesso ingegnere che ha messo il PDF lì in primo luogo, E quella persona non ha più agito o commentato il problema da allora”.

Steve Jobs è Satoshi Nakamoto: iniziano le teorie del complotto

Se questa fonte interna deve essere attendibile, la persona che ha nascosto il whitepaper Bitcoin in macOS sta ancora lavorando in Apple, il che ovviamente significa che non può essere Steve Jobs (scomparso nel 2011).

Tuttavia, questo non ha impedito a molte persone di indulgere nella speculazione che Jobs fosse Satoshi Nakamoto. Alcuni hanno sollevato questa possibilità semplicemente come una teoria interessante, mentre altri sono usciti allo scoperto e hanno seriamente dichiarato di credere che il co-fondatore di Apple fosse Nakamoto.

Sembra che, a parte il fatto che entrambi sono pionieri della tecnologia, l’unica prova (circostanziale) a sostegno di questa teoria sia una coincidenza. Vale a dire, Jobs è morto nell’ottobre 2011, mentre Nakamoto ha pubblicato il suo ultimo messaggio nel dicembre 2010. In altre parole, la scomparsa di Nakamoto si adatta in qualche modo alla salute malata di Jobs e all’eventuale morte, almeno secondo alcune persone..

Steve Jobs non era Satoshi Nakamoto

Naturalmente, una coincidenza vaga è appena sufficiente per dare credibilità a qualsiasi teoria di Steve-Jobs-is-Satoshi-Nakamoto. E non è certamente sufficiente per contrastare ciò che è pubblicamente noto sia su Jobs che su Nakamoto.

Per prima cosa, diverse persone hanno (giustamente) sottolineato che Jobs non sapeva davvero programmare ed era più un uomo di presentazione / marketing / visione in Apple, mentre persone come (collega co-fondatore di Apple) Steve Wozniak in realtà costruivano cose. Ciò rende già improbabile la candidatura di Jobs, ma la teoria è contraddetta da altri fatti noti su Nakamoto.

In particolare, Nakamoto faceva regolarmente uso dell’inglese britannico nei suoi scritti e post, mescolando ortografie e frasi in inglese britannico con istanze di inglese americano. Non c’è traccia di Jobs che abbia trascorso molto tempo nel Regno Unito, in particolare durante la sua giovinezza e la sua istruzione (periodi che avrebbero formato le sue abitudini ortografiche). Come tale, sembra improbabile che avrebbe preso l’uso dell’ortografia inglese britannico.

Forse più schiacciante, un’analisi del 2020 del tempo dei vari post di Nakamoto ha concluso che il creatore di Bitcoin molto probabilmente risiedeva a Londra mentre lavorava al lancio e allo sviluppo iniziale della criptovaluta. Secondo gli autori dell’analisi, i timestamp disponibili sono più coerenti con un fuso orario del Regno Unito, mentre ci ricordano anche che Nakamoto ha incluso un titolo del Times nel primo blocco di Bitcoin.

Vale la pena sottolineare che questo studio non ha dimostrato in modo conclusivo che Nakamoto risiedesse in un fuso orario del Regno Unito. Tuttavia, indebolisce la teoria secondo cui il creatore di Bitcoin era Jobs (che viveva in California), fornendo ai sostenitori di questa teoria qualcosa di imbarazzante che avrebbero bisogno di spiegare.

Ci sono altre incongruenze e contraddizioni, incluso il fatto che Nakamoto ha messo il suo compleanno come 5 aprile 1978 sul suo profilo della Fondazione P2P, quando Jobs è nato il 24 febbraio 1955 (ovviamente, chiunque può facilmente mentire sulla propria data di nascita online). Ancora più importante, non c’è traccia nota di Jobs che abbia mai mostrato pubblicamente interesse per il denaro digitale, come si può vedere con altri candidati più probabili come Nick Szabo e Adam Back.

La pubblicità fa bene a Bitcoin

Presi insieme, tali fatti e argomenti rendono altamente improbabile che Steve Jobs fosse Satoshi Nakamoto.

È probabile che la stragrande maggioranza delle persone all’interno della comunità di criptovaluta ne sia ben consapevole, ma questo non ha impedito a molti di loro di menzionare la teoria. Ciò non sorprende, dal momento che Bitcoin e le criptovalute in generale si sono a lungo nutrite della pubblicità e dell’esposizione che deriva dall’essere associati (per quanto spuriamente) a figure e società mainstream di profilo superiore (ad esempio Elon Musk e Tesla). La teoria di Steve-Jobs-is-Satoshi-Nakamoto è un altro esempio di questo, con la diffusione della teoria attraverso i social media che aiuta a far menzionare Bitcoin ancora una volta nei media mainstream. (ad esempio Business Insider, Forbes).

In altre parole, la veridicità della teoria è in gran parte irrilevante per il suo obiettivo primario di mantenere Bitcoin agli occhi del pubblico. E in questo ci è riuscito, anche se non siamo ancora vicini a risolvere il mistero della vera identità di Satoshi Nakamoto.