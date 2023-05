PayPal si conferma uno dei metodi di pagamento innovativi più apprezzati e utilizzati dagli utenti di tutto il mondo. Noto per avere rivoluzionato il settore, introducendo come apripista il concetto di wallet digitale, è usato ad ampio raggio perché consente di effettuare transazioni rapide e sicure, utilizzando soltanto il proprio indirizzo e-mail, anche senza dover associare una carta.

In particolare, PayPal ha ottenuto ampi livelli di penetrazione nel mercato italiano, soprattutto negli ultimi due anni, come confermato dal country director senior Italia Maria Teresa Minotti durante una recente conferenza stampa.

La peculiarità dell’approccio di PayPal Italia, oltre alle classiche funzioni connesse alle compravendite e-commerce e agli scambi di denaro, è quella di intercettare anche il comparto fisico e dei servizi, in un’ottica multichannel e integrata.

10 MILIONI DI ACCOUNT

Come si vedrà, nel concept di PayPal c’è un’ampia gamma di attività possibili, sempre nel segno della protezione dei dati e della cyber sicurezza. Il fatto che sia stata vinta l’iniziale resistenza di molti anche in relazione alla tutela di informazioni sensibili e scambi di dati è confermato da un 2023 che si apre con un successo importante per il wallet.

Sempre secondo le stime dichiarate dall’azienda, ad oggi ci sono infatti almeno 10 milioni di account attivi, a fronte di 33 milioni di acquirenti digitali (stime di Netcomm). Presumibile è dunque che gran parte delle transazioni in Rete avvengano proprio tramite il noto wallet, anche via app, data la rilevanza delle compravendite da smartphone e da mobile (il 77 per cento del totale, in base ai report settoriali).

La questione sicurezza

La questione sicurezza è quella che più preme agli utenti di tutto il mondo, più o meno digitalizzati. Le garanzie di protezione offerte da PayPal grazie ai suoi innovativi e aggiornati sistemi crittografici vengono incontro a questo genere di bisogno. Secondo una recente indagine dell’azienda californiana, infatti, gli italiani, nel 48 per cento dei casi, mettono in primo piano la sicurezza nelle operazioni di acquisto in Rete, mentre per il 67 per cento del campione della ricerca è fondamentale il senso di fiducia trasmesso dal servizio.

L’aspetto della cybersecurity è garantito sotto vari punti di vista: nel campo dei prodotti, ad esempio, vengono tutelate anche le transazioni internazionali, tenendo conto che l’83 per cento degli esercenti del Belpaese vende sui mercati esteri.

Servizi e cybersecurity

Per quanto riguarda i servizi, la politica di PayPal prevede innanzitutto un’approvazione per alcune tipologie di acquisti, dalla rivendita di preziosi al brokeraggio, dalle compagnie di volo alle prescrizioni mediche in Rete, passando per enti no profit e contenuti riservati agli adulti. Lo stesso vale per il gioco legale a distanza, visto che nei migliori siti scommesse PayPal è un metodo tra i più richiesti, anche per la velocità delle tempistiche di deposito e prelievo.

Altro comparto rilevante è quello del fintech: a questo proposito, tra le ultime news del settore c’è un recente accordo tra l’azienda di Palo Alto e Meta Mask, ovvero uno dei wallet cripto più seguiti dagli investitori, che ora potranno comprare criptovalute proprio tramite PayPal.

Passando ai servizi di utilità quotidiana, una delle più grandi conquiste di PayPal è stata l’ufficializzazione, nel 2022, quale metodo di pagamento accettato su App IO, grazie un accordo con PagoPA e PayTipper: grazie a questa intesa, PayPal può essere ora utilizzato per effettuare in sicurezza i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, come bollette, bolli auto, tasse scolastiche, multe, e così via.

Proprio in questo contesto è nata e si è diffusa con successo – ripresa anche da altri operatori dei pagamenti online – l’opzione “Buy Now Pay Later”. Si tratta di un sistema di rateizzazione offerta dalle aziende che accettano PayPal quale metodo di pagamento: il meccanismo rateale non prevede costi aggiuntivi, ha una cadenza mensile e si stima che ad oggi sia utilizzato da circa 420 mila utenti, anche se sono almeno il 63 per cento gli acquirenti digitali favorevoli a questo approccio di compravendita.

PayPal e la sostenibilità

Tra le particolarità di PayPal c’è anche un approccio connesso alla sostenibilità, sotto vari aspetti. A partire dal programma denominato “Give at Checkout”, il quale consente agli utenti di poter effettuare delle piccole donazioni in conclusione della propria transazione. Grazie a questa iniziativa sono già stati raccolti 1.8 milioni di euro e l’Italia – con particolare riferimento ai Millennials – è uno dei paesi dove la causa benefica è più sentita tra la community dei consumatori digitalizzati. Pare che i giovani italiani, secondo quanto dichiarato, scelgano PayPal anche per i valori etici associati al brand.

Sempre in direzione della sostenibilità, un’altra recente iniziativa di PayPal riguarda un accordo con Eni: chi utilizzerà l’app Eni Live potrà infatti usare il wallet come metodo di pagamento del rifornimento, inclusi il biometano e il biocarburante prodotto interamente con materie prime rinnovabili. PayPal sarà a disposizione anche di chi vorrà fare il pieno nei distributori Eni del territorio, proprio nel nome della multicanalità e dell’integrazione tra online e offline. Non solo: il wallet è già disponibile e utilizzabile all’interno dell’App Enjoy, ovvero il servizio di car sharing lanciato proprio dal Eni Sustainable Mobility.