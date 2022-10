Perché ci sono così tanti hack in DeFi

I servizi di finanza decentralizzata (DeFi) (come prestiti o prestiti) sono apparentemente gli stessi di quelli centralizzati forniti attraverso banche o altre istituzioni finanziarie. La differenza è che questi servizi sono accessibili a chiunque, purché abbiano una connessione Internet.

Inoltre, non sono controllati dalle autorità centrali che possono congelare o influenzare i tuoi rapporti.

Attraverso i servizi DeFi puoi guadagnare interessi sulle tue partecipazioni crittografiche, prestare, prendere in prestito, scambiare e altro ancora.

Perché così tanti hack?

La criptovaluta e la DeFi sono due settori in rapida evoluzione, fatti con la concorrenza. Per questo motivo, molti team di sviluppatori si affrettano a rilasciare prodotti ed essere i primi sul mercato. Questi prodotti possono essere qualsiasi cosa, da un DEX a tutti gli effetti a un ottimizzatore di rendimento.

Il problema nella fretta di rilasciare prodotti per guadagnare quote di mercato è che spesso ti manca qualcosa.

Nel mondo fisico, questo è visto in difetti del prodotto come una bambola priva di un bottone sulla sua camicia, o qualcosa come i batteri nei prodotti romani. Le conseguenze in queste situazioni fisiche del prodotto spesso non sono molto grandi. Il prodotto viene richiamato, i consumatori possono restituire il loro prodotto per un rimborso e il punto vendita viene rimborsato dal produttore con uno stock nuovo e non difettoso o un rimborso.

Con i servizi DeFi, le conseguenze sono molto maggiori. Piuttosto che un pulsante mancante, c’è invece una riga di codice errata o un errore all’interno del codice che gli hacker possono sfruttare. Possono quindi rubare milioni di dollari in criptovalute, ma a differenza dell’esempio visto con una bambola difettosa, raramente c’è alcun rimborso per il consumatore. Invece, vengono lasciati con un bene senza valore o una perdita di beni.

La natura permanente delle transazioni blockchain significa che non c’è modo di essere compensati a meno che l’hacker non decida di restituire i fondi, cosa che accade più spesso di quanto ci si potrebbe aspettare.

Anche quando il codice di un prodotto DeFi viene controllato, non è garanzia di sicurezza. I revisori non sono perfetti e gli hacker sono intelligenti nel trovare piccole cose da sfruttare. Per coloro che guardano dall’esterno, potrebbero chiedersi perché qualcuno dovrebbe anche rischiare un hack, o se la DeFi è anche una cosa sicura a cui partecipare.

La DeFi è sicura?

Nonostante tutti gli hack nella storia della DeFi, è ancora abbastanza sicuro parteciparvi, anche se l’avvertenza è che è necessario fare ricerche ed essere preparati a qualcosa che va storto. La prima parte, la ricerca, è qualcosa che dovresti fare comunque. Guarda in un prodotto prima di mettere i tuoi soldi nel loro protocollo, vedi se hanno fatto audit (poiché questo è ancora importante anche se nessuna garanzia di sicurezza), da quanto tempo è in fase di sviluppo e come funziona. La ricerca prima può, come minimo, aiutarti a evitare di mettere soldi in un protocollo che è uno schema di tappeto o Ponzi.

Essere preparati per qualcosa che va storto non significa presumere che lo farà; molti progetti DeFi sono stati lanciati senza hack e stanno ancora andando forte. Invece, si tratta di mettere solo quanto sei disposto a perdere, nel caso in cui qualcosa vada storto. Mentre i TAEG annuali del 200% o più nell’agricoltura di rendimento sono estremamente allettanti, è necessario gestire le proprie aspettative. Ciò significa capire che è probabile che tale rendimento diminuisca nel tempo (spesso entro i primi giorni) e che si è esposti a perdite impermanenti se si fornisce liquidità a un pool. Se la ricompensa che stai ricevendo è una nuova risorsa, è probabile che quella risorsa diminuisca di valore man mano che ogni utente raccoglie i propri premi e scambia con qualcosa che ritiene sia una presa migliore.

Alla fine, la DeFi è qualcosa a cui devi prestare attenzione una volta che sei coinvolto. È un settore in rapida evoluzione con nuove DApp che entrano nello spazio apparentemente ogni giorno. Se vuoi approfittare delle sue opportunità, sei il benvenuto a farlo, basta fare la dovuta diligenza prima di gettare i risparmi di una vita.