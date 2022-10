Il futuro è Multichain?

Abbiamo detto che Multichain non doveva essere confuso con un futuro multi-catena. Tuttavia, Multichain, insieme ad altri router e bridge cross-chain, svolgerà un ruolo fondamentale nel futuro multi-chain. Piattaforme come Multichain, Router Protocol, Celer e altre sono fiorenti.

Consentono agli utenti di inviare le proprie risorse da una catena all’altra. Ad esempio, puoi utilizzare il Celer Bridge per portare risorse da Ethereum ad altre blockchain come Cardano, Polygon o Cronos.

La capacità di spostare le risorse da una blockchain all’altra è potente, in quanto consente agli utenti di passare liberamente da un protocollo all’altro. Man mano che app decentralizzate migliori (Dapps) come scambi decentralizzati (DEX), piattaforme di prestito e giochi play-to-earn (P2E) compaiono su diverse reti blockchain, puoi provarli senza dover acquistare nuove risorse.

Questo perché piuttosto che acquistare un po ‘di Cardano per iniziare a provare a utilizzare nuove Dapps che sono state rilasciate su di esso, un utente Ethereum può semplicemente collegare il proprio ETH e altre risorse supportate a Cardano per iniziare a interagire con loro.

Asset avvolti

Gli asset avvolti non sono nulla di nuovo, sono iniziati anni fa. Tuttavia, gli asset avvolti sono un fattore importante quando si tratta di un futuro multi-chain.

Questo perché ti consentono di convertire in modo sicuro qualcosa come BTC in WBTC (Wrapped Bitcoin) e utilizzare il WBTC su protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) Ethereum come Uniswap. Questo si vede di nuovo con BTCB (Binance Bitcoin). In entrambi i casi, c’è un custode per l’asset originale (BTC), e ti viene data una quantità equivalente di WBTC o BTCB in cambio, che può quindi essere utilizzata per interagire con varie Dapps sia su Ethereum che sulla Binance Smart Chain.

Il WBTC o BTCB possono quindi essere scartati in un processo simile.

L’unico problema attuale con le risorse avvolte come WBTC, è che richiedono KYC / AML per poterle ottenere direttamente. Ciò significa che se hai BTC che vuoi trasformare in WBTC, devi passare attraverso la piattaforma WBTC Network e verificare la tua identità per poter scambiare BTC con WBTC. Questa è una limitazione in quanto ci sono molti utenti che preferirebbero non fornire informazioni sull’identità per utilizzare i loro BTC su Ethereum. In sostanza, non è un servizio senza fiducia. Progetti come AnetaBTC su Cardano mirano a creare un modo decentralizzato e senza autorizzazioni per portare BTC a Cardano.

Comunicazione inter-blockchain (IBC)

Gli utenti di Cosmos hanno probabilmente molta familiarità con questo termine, in quanto è uno degli obiettivi principali del team Cosmos. In parole povere, la comunicazione inter-blockchain è un protocollo di interoperabilità per la comunicazione di dati tra diverse blockchain. Cosmos ha creato un protocollo costituito da due livelli distinti: il livello di trasporto (TAO), che fornisce l’infrastruttura necessaria per stabilire connessioni sicure e autenticare i dati tra diverse catene, e il livello dell’applicazione, che decide come questi pacchetti di dati devono essere impacchettati e interpretati dalle catene di invio e ricezione.

Il livello dell’applicazione IBC viene utilizzato per creare un’ampia gamma di applicazioni cross-chain, inclusi trasferimenti di token, account interchain, trasferimenti di token non fungibili (NFT) e feed di dati oracle. Oltre ad aiutare a sviluppare il protocollo IBC, il kit di sviluppo software (SDK) Tendermint di Cosmos ha portato alla creazione di progetti di successo come Terra e Cronos.

Il futuro

Anche se non è una garanzia che il futuro della blockchain sarà multi-chain, lo sviluppo di router cross-chain, bridge, protocolli di asset avvolti e protocolli di comunicazione inter-blockchain, sembrano tutti puntare in quella direzione.

Mentre un progetto blockchain potrebbe non dominarli tutti, se si è in grado di integrare molte altre risorse e catene con se stesso potrebbe avere una possibilità. Tuttavia, sembra più probabile che ci saranno molte reti blockchain, ognuna con il proprio ecosistema e in grado di comunicare tra loro. Il futuro multi-catena è già in corso.