Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché investire in fondi comuni d’investimento in oro quando possiamo investire in ETF d’oro?

Un Gold ETF è un fondo negoziato in borsa (ETF) che mira a tracciare il prezzo dell’oro fisico nazionale.

Sono strumenti di investimento passivo che si basano sui prezzi dell’oro e investono in lingotti d’oro. L’oro è solitamente tenuto in forma di ornamento, che ha una certa componente di produzione e spreco (di solito più del 10% del valore della bolletta). Questo viene eliminato quando si investe in un Gold Fund.

L’acquisto di ETF sull’oro significa che stai acquistando oro in forma elettronica. Puoi comprare e vendere ETF sull’oro proprio come scambieresti in azioni.

Quando riscatti effettivamente l’ETF Gold, non ottieni oro fisico ma ricevi l’equivalente in contanti. La negoziazione di ETF sull’oro avviene attraverso un conto dematerializzato (Demat) e un broker, il che lo rende un modo estremamente conveniente per investire elettronicamente in oro.

A causa del suo prezzo diretto dell’oro, c’è una completa trasparenza sulle partecipazioni di un ETF sull’oro. Inoltre, grazie alla sua struttura unica e al suo meccanismo di creazione, gli ETF hanno spese molto più basse rispetto agli investimenti in oro fisico.