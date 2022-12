Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Piani di investimento a lungo e breve termine per la tua scelta

I fondi comuni di investimento sono ideali per investimenti a breve o lungo termine?

“I fondi comuni potrebbero essere un buon strumento di risparmio a breve termine”.

“Devi essere paziente con i tuoi investimenti in fondi comuni di investimento. Ci vuole tempo per fornire risultati.”

Le persone si imbattono regolarmente in entrambe le affermazioni di cui sopra, che sono chiaramente contraddittorie.

Quindi per quale periodo sono adatti i fondi comuni di investimento? A breve o lungo termine?

Beh, questo dipende da quali sono gli obiettivi di investimento e la maggior parte degli obiettivi sono guidati dal tempo.

Ci sono schemi adatti per periodi brevi, ci sono diversi schemi adatti per un orizzonte più lungo, e poi, ci sono schemi per qualsiasi periodo in-between.

Consulta il tuo distributore di fondi comuni o il tuo consulente per gli investimenti, discuti i tuoi obiettivi finanziari e poi decidi dove vuoi investire. Per esempio;