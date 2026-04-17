Percorso webinar marzo-aprile 2026 per PMI di Vicenza

Questo ciclo di webinar è pensato per le imprese del territorio di Vicenza che vogliono aggiornarsi sulle opportunità di sostegno finanziario e sulle novità normative.

Il percorso, articolato tra marzo e aprile 2026, offre approfondimenti pratici su temi fondamentali come finanza agevolata, efficientamento energetico, strumenti per l’internazionalizzazione e misure per l’avvio d’impresa. L’obiettivo è fornire indicazioni operative e punti di contatto utili per accedere a contributi, crediti d’imposta e misure in favore delle PMI.

Partecipando, le aziende potranno ascoltare esperti e ricevere materiale informativo scaricabile. I sei incontri sono progettati per essere utili sia a chi muove i primi passi sia a imprenditori già avviati che intendono pianificare investimenti o ristrutturazioni efficienti. Ogni sessione combina spiegazioni normative con esempi pratici e riferimenti a strumenti quali iperammortamento e la misura Sabatini, oltre a misure specifiche per la sostenibilità e l’internazionalizzazione.

Il programma degli appuntamenti

Il calendario prevede sei date tra marzo e aprile 2026, ciascuna dedicata a un tema specifico: 05 marzo 2026 cassetta degli attrezzi della finanza agevolata; 12 marzo 2026 misure per l’avvio d’impresa; 19 marzo 2026 incentivi per l’efficientamento energetico; 26 marzo 2026 investimenti in beni strumentali con focus su iperammortamento e Nuova Sabatini; 02 aprile 2026 agevolazioni per l’internazionalizzazione delle PMI; 09 aprile 2026 sostenibilità e finanza. Per ciascuna data è prevista la registrazione online e la possibilità di scaricare locandine e programmi dettagliati.

Come orientarsi nella scelta degli eventi

Per selezionare gli appuntamenti più utili è consigliabile partire dalle esigenze aziendali: se l’obiettivo è ridurre i consumi e ottenere risparmi energetici conviene partecipare al seminario del 19 marzo 2026, mentre chi vuole aggiornarsi su strumenti per acquistare macchinari dovrebbe seguire la sessione del 26 marzo 2026. L’incontro del 05 marzo 2026 offre una panoramica sulla finanza agevolata, intesa come l’insieme di strumenti pubblici e privati che facilitano l’accesso al credito e ai contributi.

Cosa viene trattato in ogni sessione

Ogni webinar affronta in modo operativo il tema indicato: analisi delle normative vigenti, requisiti per l’accesso alle misure, modalità di presentazione delle domande e casi applicativi. Ad esempio, la lezione su iperammortamento e Nuova Sabatini spiega quali investimenti in beni strumentali sono ammessi e come calcolare i benefici fiscali e gli incentivi. La sessione su internazionalizzazione illustra le agevolazioni per la partecipazione a fiere, per la consulenza all’export e per l’insediamento commerciale oltre confine.

Materiali e risorse pratiche

A supporto delle presentazioni saranno disponibili locandine, programmi dettagliati e documenti scaricabili che raccolgono i riferimenti normativi e gli schemi di domanda. Queste risorse servono a trasformare l’informazione in azione concreta: modulistica, checklist per la valutazione dei requisiti e contatti degli enti erogatori permettono alle imprese di avviare le pratiche con maggiore sicurezza. È raccomandata la registrazione preventiva per ricevere il link di accesso e il materiale di supporto.

Perché partecipare e come sfruttare i contenuti

Partecipare ai webinar significa accedere a conoscenze che possono tradursi in risparmio economico e vantaggi competitivi: ottenere contributi a fondo perduto, crediti d’imposta o condizioni di finanziamento agevolate può incidere significativamente sul piano degli investimenti. Le PMI possono utilizzare le informazioni per pianificare interventi di efficienza energetica, aggiornare il parco macchine attraverso l’iperammortamento o sfruttare la Sabatini per acquisti programmati. Inoltre, le indicazioni sull’internazionalizzazione sono utili per chi vuole crescere sui mercati esteri in modo strutturato.

Per partecipare è sufficiente scegliere la data di interesse e completare la registrazione online; i materiali e i contatti utili sono disponibili in fondo alla pagina dell’iniziativa. Questo ciclo di incontri rappresenta un’opportunità concreta per le imprese di Vicenza che intendono conoscere e sfruttare al meglio le misure di sostegno attive nel 2026, con un approccio pratico che unisce normativa, esempi reali e strumenti operativi.