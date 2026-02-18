Piano economico nazionale presentato dal governo per la crescita

Governo presenta piano economico nazionale per la crescita

Il governo ha presentato oggi un piano economico nazionale che include misure fiscali, investimenti pubblici e interventi sul mercato del lavoro.

La presentazione è avvenuta durante una conferenza stampa dell’esecutivo. L’iniziativa è motivata come risposta alle esigenze di stabilità macroeconomica e di rilancio della domanda interna.

Contesto e obiettivi

Il piano intende sostenere la crescita e ridurre le vulnerabilità del sistema economico nazionale. Tra gli obiettivi figurano il riequilibrio della domanda e dell’offerta e la promozione di una ripresa duratura. L’esecutivo ha sottolineato la necessità di conciliare rigore di bilancio e politiche di stimolo mirate per contenere possibili effetti inflazionistici.

Dettagli delle misure fiscali

Le misure fiscali prevedono tagli mirati alle aliquote per le piccole e medie imprese e incentivi agli investimenti in tecnologie verdi. Il pacchetto include agevolazioni temporanee per settori strategici e iniziative per semplificare gli adempimenti fiscali.

Il governo ha annunciato controlli rafforzati contro l’evasione per garantire la sostenibilità delle entrate. È stata inoltre prevista la revisione degli incentivi per la digitalizzazione e per progetti di economia circolare.

Investimenti pubblici e infrastrutture

Il piano prevede un aumento degli stanziamenti per infrastrutture materiali e immateriali, con priorità a progetti che migliorino connettività e resilienza energetica. L’esecutivo ha annunciato un calendario di appalti per accelerare sia le opere già finanziate sia nuove iniziative in ambito green.

Il finanziamento avverrà attraverso risorse nazionali e strumenti di cofinanziamento europeo, con l’obiettivo di generare un effetto moltiplicatore sul settore privato e attrarre capitali esteri verso progetti a lungo termine.

Mercato del lavoro e politiche sociali

Le misure per il lavoro includono programmi di ricollocazione, incentivi all’assunzione per categorie vulnerabili e l’ampliamento delle opportunità di formazione professionale. Il piano contiene interventi specifici per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e per la riqualificazione dei lavoratori.

Le politiche attive saranno collegate ai progetti di investimento per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di competenze. È prevista la costituzione di un fondo dedicato alla formazione continua e alla riqualificazione professionale.

Reazioni e prossimi passaggi

Rappresentanti delle categorie economiche e sindacati hanno espresso attenzione verso le misure, richiedendo chiarimenti su tempistica e criteri di accesso agli incentivi. Le associazioni imprenditoriali hanno apprezzato gli incentivi agli investimenti, sollecitando ulteriori semplificazioni amministrative.

Il governo ha annunciato la presentazione dei testi normativi nelle prossime settimane e l’avvio di consultazioni con le parti sociali per definire le modalità di attuazione. Sono previste verifiche periodiche sull’impatto delle misure e la pubblicazione di indicatori di monitoraggio per valutare l’efficacia del piano.