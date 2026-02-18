in Finanza

Piano economico nazionale presentato dal governo per la crescita

Il governo ha presentato oggi un piano economico nazionale che include misure fiscali, investimenti pubblici e interventi sul mercato del lavoro.

La presentazione è avvenuta durante una conferenza stampa dell’esecutivo. L’iniziativa è motivata come risposta alle esigenze di stabilità macroeconomica e di rilancio della domanda interna.

Contesto e obiettivi

Il piano intende sostenere la crescita e ridurre le vulnerabilità del sistema economico nazionale. Tra gli obiettivi figurano il riequilibrio della domanda e dell’offerta e la promozione di una ripresa duratura. L’esecutivo ha sottolineato la necessità di conciliare rigore di bilancio e politiche di stimolo mirate per contenere possibili effetti inflazionistici.

Dettagli delle misure fiscali

Le misure fiscali prevedono tagli mirati alle aliquote per le piccole e medie imprese e incentivi agli investimenti in tecnologie verdi. Il pacchetto include agevolazioni temporanee per settori strategici e iniziative per semplificare gli adempimenti fiscali.

Il governo ha annunciato controlli rafforzati contro l’evasione per garantire la sostenibilità delle entrate. È stata inoltre prevista la revisione degli incentivi per la digitalizzazione e per progetti di economia circolare.

Investimenti pubblici e infrastrutture

Il piano prevede un aumento degli stanziamenti per infrastrutture materiali e immateriali, con priorità a progetti che migliorino connettività e resilienza energetica. L’esecutivo ha annunciato un calendario di appalti per accelerare sia le opere già finanziate sia nuove iniziative in ambito green.

Il finanziamento avverrà attraverso risorse nazionali e strumenti di cofinanziamento europeo, con l’obiettivo di generare un effetto moltiplicatore sul settore privato e attrarre capitali esteri verso progetti a lungo termine.

Mercato del lavoro e politiche sociali

Le misure per il lavoro includono programmi di ricollocazione, incentivi all’assunzione per categorie vulnerabili e l’ampliamento delle opportunità di formazione professionale. Il piano contiene interventi specifici per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e per la riqualificazione dei lavoratori.

Le politiche attive saranno collegate ai progetti di investimento per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di competenze. È prevista la costituzione di un fondo dedicato alla formazione continua e alla riqualificazione professionale.

Reazioni e prossimi passaggi

Rappresentanti delle categorie economiche e sindacati hanno espresso attenzione verso le misure, richiedendo chiarimenti su tempistica e criteri di accesso agli incentivi. Le associazioni imprenditoriali hanno apprezzato gli incentivi agli investimenti, sollecitando ulteriori semplificazioni amministrative.

Il governo ha annunciato la presentazione dei testi normativi nelle prossime settimane e l’avvio di consultazioni con le parti sociali per definire le modalità di attuazione. Sono previste verifiche periodiche sull’impatto delle misure e la pubblicazione di indicatori di monitoraggio per valutare l’efficacia del piano.

