Piattaforma MT4: come velocizzarla

Nel trading su MT4, ci saranno momenti in cui i trader incontreranno situazioni in cui MT4 ha problemi tecnici, rallentamenti e ritardi, influenzando la velocità di esecuzione degli ordini e influenzando direttamente i tuoi profitti. Quindi quali sono le cause di una tale situazione e quali sono le soluzioni? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Oltre ai problemi di rete lenti, ecco alcune cause comuni di ritardi MT4:

Fai trading su troppi conti MT4 (per testare molti broker diversi…)

Utilizzo di troppi indicatori sullo stesso grafico

Il trading a un intervallo di tempo basso come M1 richiede anche la velocità della rete.

Per superare questa situazione, il modo per accelerare MT4 è costituito da 2 parti: aumentare la velocità della rete e aumentare la velocità di elaborazione di MT4.

In questo articolo, introdurremo come migliorare la velocità di elaborazione di MT4 o, in altre parole, ridurre i dati da elaborare in modo che MT4 funzioni più velocemente e senza intoppi.

Metodo 1: ridurre le barre massime nella cronologia

Vai a Strumenti > Opzioni (o premi Ctrl + O) > Grafici. Quindi inserisci i parametri nelle due caselle “Barre massime nella cronologia” e “Barre massime nel grafico” a 10000.

“Barre massime nella storia” è il numero massimo di candele nella memoria che MT4 memorizzerà

“Barre massime nel grafico” è il numero massimo di candele che appaiono sul tuo grafico.

In breve, più bassi sono questi parametri, più bassi sono i dati MT4 memorizzati e più fluido sarà il funzionamento di MT4.

Lo svantaggio di questo modo è che rende difficile per i trader eseguire il backtest del vecchio grafico, quindi l’ho lasciato a 10000, il che rende conveniente rivedere il grafico di volta in volta.

Metodo 2: Disattivare gli indicatori non necessari

Troppi indicatori significano che MT4 dovrà elaborare più informazioni, quindi le prestazioni di MT4 diventeranno lente.

Più ne usi, più lento sarà MT4, quindi è necessario considerare attentamente gli indicatori essenziali e il backtest per avere un metodo efficace e pulito. Pertanto, limitare l’uso di molti indicatori contemporaneamente contribuirà ad aumentare la velocità di elaborazione di MT5.

Metodo 3: Disattivare News nella scheda server

Attivare la scheda Opzioni premendo CTRL + O o facendo clic su Strumenti – > Opzioni .

o facendo clic su – . Deseleziona la casella “Abilita notizie” perché questa funzione viene spesso utilizzata per MT4 per aggiornare le informazioni direttamente dal broker o dai componenti aggiuntivi dell’azienda che produce il software MT4 (ebook, EA …). Se i trader non hanno bisogno di questa funzione, disattivare questa notifica aiuterà anche MT4 a funzionare più velocemente.

Metodo 4: disattiva e-mail, notifiche, scheda Eventi

Queste funzioni sono principalmente non necessarie per i trader, quindi disattivarle ridurrà al minimo il ritardo mt4.

Disattiva e-mail

Disattiva le notifiche per rendere MT4 più veloce

Disattiva eventi

La disattivazione di questa funzione interromperà tutti i suoni di MT4, suoni familiari come quando si effettuano ordini, trascinando e rilasciando barre di stop loss / take profit, MT4 riconnettendosi a Internet … non apparirà più, a seconda delle tue preferenze ogni trader. In particolare, in un ambiente con frequenti interruzioni dei cavi come in Vietnam, l’interruzione di Internet – la riconnessione continua combinata con il suono di MT4 causerà molto disagio ai commercianti.