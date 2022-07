Piattaforma MT4: cos’è e come personalizzarla

Visualizzare troppe finestre e strumenti sulla piattaforma di trading può senza dubbio rovinare la tua analisi e il tuo trading. Per liberare più spazio per l’analisi dei grafici, è possibile disattivare le finestre e gli strumenti non necessari.

Questo articolo ti dà alcuni consigli utili su come personalizzare mt4.

1. Come mostrare / nascondere i pannelli delle finestre su MT4

Per impostazione predefinita, tutte le finestre vengono visualizzate sullo schermo. Tuttavia, per liberare più spazio per la manipolazione del trading come l’analisi dei grafici, puoi chiudere le finestre non necessarie:

Fai clic su Visualizza nella parte superiore dello schermo.

nella parte superiore dello schermo. Selezionare la finestra che si desidera chiudere. È possibile regolare l’elenco delle finestre sono Market Watch, Data Window, Navigator, Toolbox, Strategy Tester.

Per chiudere più rapidamente, fare clic sulla X nell’angolo in alto a destra della finestra che si desidera chiudere. Quindi, tutte le modifiche apportate verranno salvate automaticamente.

Al contrario, aggiungi altre finestre che non vengono visualizzate per impostazione predefinita, fai clic su Visualizza -> scegli ancora una volta la finestra preferita.

Inoltre, è possibile personalizzare la posizione di ciascuna finestra. Il terminale client MT4 funziona allo stesso modo del sistema operativo Windows, il che significa che è possibile allungare e spostarsi nei pannelli della finestra facendo clic sul nome della finestra visualizzata, tenendo premuto il mouse e trascinandolo nella posizione desiderata.

2. Come personalizzare le barre degli strumenti su MT4

Allo stesso modo, la finestra Barre degli strumenti può anche essere personalizzata in base alle tue preferenze.

Toobars è un luogo che contiene molti strumenti utilizzati per modificare grafici, effettuare ordini di trading e segnali aperti, ecc. Per impostazione predefinita, la barra degli strumenti visualizza quattro gruppi principali di funzioni, tra cui:

Standard – Eseguire le principali funzioni del software come l’apertura e la chiusura di Market Watch, Navigator, Terminal.tch, Navigator, Terminal.

Studi di linea – Gestisci gli strumenti di disegno per la modifica dei grafici.

Intervalli di tempo: gestisci gli intervalli di tempo. Su MT4, ci sono 9 intervalli di tempo tra cui scegliere.

Tuttavia, in alcuni casi non si utilizzano tutti gli strumenti disponibili. Pertanto, è possibile nasconderli tramite:

Facendo clic su Visualizza nella parte superiore dello schermo.

nella parte superiore dello schermo. Selezionando Barre degli strumenti – > scegliere il gruppo di funzioni che si desidera disabilitare.

Al contrario, quando è necessario utilizzare un gruppo specifico di funzioni, è possibile impostare nuovamente la visualizzazione ripetendo ancora una volta i passaggi precedenti.

Dopo aver compreso l’interfaccia visualizzata su MT4, puoi facilmente configurarla a tuo piacimento per comodità e uso personale. Troverai come fare trading e fare soldi dal mercato finanziario attraverso la piattaforma MT4 nei seguenti articoli