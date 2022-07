FAQ eToro: dove sono e come cercarle

eToro ha creato un sistema di domande frequenti (FAQ) per assistere i clienti nel processo di transazione. Queste FAQ coprono le tue domande o riscontrano errori durante l’utilizzo di eToro. Quindi, we ti mostra il modo più intelligente per guardare in alto.

Aiutarti a rispondere rapidamente alle domande.

La soddisfazione del cliente è la massima priorità di eToro. Pertanto, costruiscono il sistema di faq in due modi: parole chiave e argomenti.

Questo articolo ti guida a cercare le risposte in entrambi i modi. A seconda della domanda, scegli il modo appropriato.

Come cercare le domande frequenti per parola chiave

Si tratta di una ricerca attiva.

Prepari le parole chiave che vuoi trovare in anticipo.

Il sistema delle FAQ suggerisce una serie di articoli consecutivi contenenti parole chiave.

Come eseguire la ricerca come segue:

Accedi alla scheda Aiuto sul lato sinistro dell’interfaccia dell’account eToro.

sul lato sinistro dell’interfaccia dell’account eToro. Quindi, l’interfaccia viene visualizzata come mostrato di seguito. Proprio nella parte superiore dell’interfaccia appare la domanda “Cosa vorresti sapere?” . Si digita la parola chiave che si desidera trovare.

. Si digita la parola chiave che si desidera trovare. È apparsa una serie di articoli suggeriti relativi alle parole chiave. Scegli l’articolo che desideri.

Come cercare le domande frequenti per argomento

È come cercare la forma passiva. Il sistema di FAQ è suddiviso in dieci argomenti critici:

VERIFICA COMUNITÀ COPY TRADING DEPOSITO & PRELIEVO EDUCAZIONE PARTNER ETORO PORTAFOGLIO CRITTOGRAFICO ETORO MONEY TRADING & INVESTIMENTI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ETORO MONEY (ATTUALMENTE DISPONIBILE SOLO NEL REGNO UNITO) IL MIO ACCOUNT

È possibile visualizzare le domande frequenti per argomento attenendosi alla seguente procedura:

Accedi alla scheda Aiuto sul lato sinistro dell’interfaccia dell’account eToro.

sul lato sinistro dell’interfaccia dell’account eToro. Quindi, fai clic su Centro assistenza. L’interfaccia passa al sistema delle faq per argomento.

L’interfaccia passa al sistema delle faq per argomento. Scegli l’articolo che desideri. Fai clic su Visualizza altro. Successivamente, vengono visualizzati i post sull’argomento.

Sii proattivo quando trovi rapidamente informazioni quando cerchi le FAQ con due metodi.

Tuttavia, non sei ancora soddisfatto delle risposte nelle FAQ. In tal caso, puoi utilizzare il canale Live Chat di eToro. Live Chat ti consente di chattare online con il personale dell’assistenza clienti di eToro.