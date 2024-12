Introduzione al mercato azionario nel 2024

Il 2024 si preannuncia come un anno significativo per le principali piazze azionarie mondiali, con un focus particolare su Piazza Affari. L’indice Ftse Mib, che rappresenta le grandi capitalizzazioni di Borsa Italiana, ha registrato un incremento del 12,6% dall’inizio dell’anno, posizionandosi al terzo posto tra i principali mercati azionari europei, dietro il Dax30 di Francoforte e l’Ibex di Madrid. Questo trend positivo è stato principalmente alimentato dai titoli finanziari, che hanno dominato il listino di Piazza Affari.

Le performance dei titoli finanziari

Tra i titoli che hanno mostrato le migliori performance, spicca Unipol, con un aumento delle quotazioni vicino al 130%. Questo risultato è attribuibile a un netto miglioramento dei risultati operativi e a una strategia di espansione ben pianificata. Anche Mps ha visto un incremento significativo, con una performance del 114,3%, sostenuta dalla crescita dell’utile e dalle speculazioni riguardanti l’uscita del Tesoro dall’azionariato della banca.

Altri titoli di rilievo includono Leonardo (+73,09%), Banco Bpm (+60,79%) e Unicredit (+53,50%). Tuttavia, non mancano le note dolenti: StM e Stellantis hanno registrato cali significativi, rispettivamente del 47,65% e del 41,42%, a causa della flessione del settore automotive a livello globale.

Le sfide economiche in Europa

Nonostante le performance positive di alcuni titoli, la fiducia degli investitori nei confronti del mercato europeo rimane fragile. Secondo il Team EU Equities di GAM, l’idea che un investimento in azioni globali offra diversificazione è fuorviante, poiché il peso degli Stati Uniti negli indici azionari globali è ancora predominante. Le azioni europee, pur presentando valutazioni modeste rispetto ai dati storici, sono esposte a molteplici fattori di crescita strutturale, ma la loro performance è influenzata da problemi economici reali e da politiche inadeguate.

Il Rapporto Draghi ha messo in luce le debolezze dell’Europa, evidenziando la necessità di una riduzione della burocrazia e di politiche energetiche più pragmatiche. La crescita in Europa potrebbe beneficiare di un approccio più bilanciato alla decarbonizzazione, che riconosca le sfide economiche senza compromettere la produttività.

Conclusioni sulle prospettive future

In sintesi, mentre Piazza Affari mostra segnali di crescita, le sfide economiche e politiche in Europa richiedono attenzione. Gli investitori devono considerare non solo le performance dei singoli titoli, ma anche il contesto macroeconomico che potrebbe influenzare il mercato nel suo complesso. La capacità dell’Europa di adattarsi e rispondere a queste sfide sarà cruciale per il futuro delle sue piazze azionarie.