Piazza Affari e mercati europei: analisi della giornata di trading

Rialzi a Piazza Affari

La giornata di oggi ha visto un rialzo significativo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che ha chiuso a 35.016 punti, registrando un incremento dello 0,7%. Tra i titoli in evidenza, Diasorin ha guidato la classifica con un aumento del 2,5%, seguito da Banca Popolare di Sondrio con un +2,1%. Tuttavia, non tutti i titoli hanno seguito questa tendenza positiva: Iveco Group ha subito una flessione del 2,7%, mentre Eni ha visto un calo dell’1,6%.

Focus sulle trimestrali e dati macroeconomici

Il clima di ottimismo a Piazza Affari si inserisce in un contesto più ampio, con Wall Street che mostra segni di crescita in una settimana ricca di trimestrali e appuntamenti macroeconomici. Gli investitori sono in attesa di dati cruciali sul mercato del lavoro e sul core PCE, mentre in Europa l’attenzione si concentra su PIL e inflazione dell’eurozona. Le performance delle big tech, che rappresentano oltre il 40% dell’S&P 500, forniranno un’importante indicazione sulla salute dell’economia americana.

Andamento dei mercati obbligazionari e delle materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 120 punti base, con il rendimento del decennale italiano in rialzo al 3,49% e il benchmark tedesco al 2,28%. Sul fronte delle materie prime, il petrolio ha subito una flessione di oltre il 5%, con il Brent che scambia a 71,6 dollari al barile. Questo calo è stato influenzato dagli attacchi di Israele contro l’Iran, che hanno colpito solo obiettivi militari, lasciando intatte le strutture petrolifere. L’oro, invece, si attesta a 2.744 dollari l’oncia.

Movimenti sul Forex e novità aziendali

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,0825, mentre il dollaro/yen risale a 153,3 yen per dollaro, dopo che la coalizione di governo giapponese ha perso la maggioranza in parlamento. Sul fronte aziendale, Meta Platforms, la società madre di Facebook, sta sviluppando un motore di ricerca per supportare il chatbot Meta AI. Inoltre, Sesa ha annunciato l’acquisizione del 55% di Smart Engineering, ampliando le proprie competenze nel software ingegneristico nel mercato tedesco.