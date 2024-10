in

Performance di Piazza Affari

La giornata di oggi ha visto un rallentamento positivo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che ha chiuso in rialzo dello 0,7%, raggiungendo i 35.016 punti. Tra i titoli che hanno registrato le migliori performance, spiccano Diasorin con un incremento del 2,5% e Banca Popolare di Sondrio con un +2,1%. Al contrario, Iveco Group e Eni hanno mostrato segni di debolezza, rispettivamente con un -2,7% e un -1,6%.

Situazione economica globale

La situazione economica globale rimane sotto osservazione, con Wall Street che si mantiene in territorio positivo. Questa settimana è caratterizzata da un afflusso di trimestrali e appuntamenti macroeconomici cruciali, in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti e della riunione della Federal Reserve. I dati attesi sul mercato del lavoro e sul core PCE saranno fondamentali per comprendere la direzione futura dell’economia.

Mercati obbligazionari e materie prime

Nel settore obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 120 punti base, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,49% e il benchmark tedesco al 2,28%. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio ha subito un calo di oltre il 5%, con il prezzo del Brent che si attesta a 71,6 dollari al barile. Questo ribasso è stato influenzato dagli attacchi di Israele contro l’Iran, che hanno colpito solo obiettivi militari, escludendo strutture petrolifere.

Andamento delle valute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,0825, mentre il dollaro/yen risale a 153,3 yen per dollaro. Questo movimento è avvenuto dopo che la coalizione di governo giapponese ha perso la maggioranza in parlamento, generando incertezze sul futuro politico ed economico del Giappone.