Picchettare Crypto con Coinbase: una guida passo-passo

Coinbase Exchange è noto da tempo per il programma Coinbase Learn and Earn. Con il programma Lean and Earn, guardi video su una risorsa crittografica prima di rispondere a semplici domande basate sui video. In cambio di ottenere le risposte giuste, guadagni una piccola quantità di criptovaluta. Coinbase Learn and Earn non è l’unico modo per ottenere criptovalute gratuite su Coinbase, poiché la piattaforma offre anche Coinbase Earn, che ti consente di puntare su specifiche risorse crittografiche e ricevere un ritorno.

Coinbase ti consente di puntare su Ethereum, Cosmos, Algorand, Cardano, Solana e Tezos. I rendimenti annuali sullo staking di queste attività variano dal 2-6% APY a seconda dell’asset. Se ti stai chiedendo come puntare cripto con Coinbase sei nel posto giusto. In questa guida ti forniremo istruzioni passo passo per puntare cripto con Coinbase. Per prima cosa, ricapitoliamo cos’è il picchettamento.

Cos’è lo staking?

Lo staking è una funzione per le criptovalute proof of stake (POS) come Polkadot (DOT), Cardano (ADA), Tezos (XTZ), Ethereum (ETH), Cosmos (ATOM) e Polygon (MATIC). Lo staking crypto aiuta a proteggere e convalidare le transazioni sulla blockchain. Come ricompensa per aver contribuito a proteggere la rete, sei ricompensato con un pagamento nella risorsa digitale puntata in proporzione al tuo contributo.

A seconda della moneta o del gettone ci possono essere periodi in cui non si riceve alcun ritorno. Alcune risorse digitali hanno anche periodi di blocco in cui non è possibile accedere alla propria partecipazione per un certo periodo di tempo, poiché viene utilizzata sulla rete blockchain. Un esempio è Cosmos (ATOM), che ha un periodo di sblocco di 21 giorni. Ciò significa che una volta annullato un importo, ci vogliono 21 giorni prima di poter accedere alle attività.

In genere, si delega la criptovaluta che si desidera puntare a un validatore. Quando deleghi la tua criptovaluta a un validatore, non stai cedendo le tue partecipazioni a loro, ma semplicemente dando loro il potere di usarlo per fare cose come votare proposte o convalidare le transazioni. I beni rimangono sotto la tua custodia.

Puoi anche puntare risorse digitali attraverso uno scambio. Alcuni scambi offrono premi di puntata se si detiene semplicemente l’asset sullo scambio, mentre altri richiedono di depositarlo nel loro programma Earn, come nel caso di Coinbase Earn.

Come puntare su Coinbase: guida passo passo

Di seguito, illustreremo i passaggi necessari per puntare la crittografia sullo scambio Coinbase. Per questo esempio descriveremo come puntare Ethereum su Coinbase. Mentre puoi puntare ETH da solo attraverso un’applicazione come Ledger Live, è un processo più complesso. Ciò è particolarmente vero se confrontato con lo staking di Ethereum con un provider come Coinbase.

Puntare Ethereum attraverso Coinbase in questo modo è il modo migliore per un principiante di iniziare con lo staking ETH in quanto sono richieste meno conoscenze tecniche, meno costi e più supporto disponibile.

Nota che per puntare qualsiasi risorsa con Coinbase, devi registrarti per un account e avere parte della risorsa che desideri mettere in gioco nel tuo account Coinbase. Entriamoci dentro.

Staking su Coinbase in 6 passaggi

Passo 1: Accedi al tuo account Coinbase. Quindi individua la scheda “Guadagna” sul lato destro della home page (e di ogni pagina). Fai clic su “Guadagna”

Fase 2: Una volta che sei nella pagina Guadagna Coinbase, puoi vedere le risorse che devi puntare nella casella Inizia. Fai clic su “Stake ETH”. Se non hai già un asset che puoi puntare, ti mostrerà invece quali attività puoi acquistare e il loro rendimento percentuale annuale di staking (APY).

Passaggio 3: Dopo aver fatto clic su “Stake ETH” (o qualsiasi asset tu scelga di puntare), vedrai il seguente messaggio. Fai clic su “Ho capito” o, se vuoi saperne di più sul processo di picchettamento, fai clic su “Ulteriori informazioni”.

Passaggio 4: Inserisci l’importo di ETH che desideri puntare, oppure fai clic su “Stake All” per puntare l’intero saldo. Per le altre risorse le richieste saranno le stesse. Quando sei soddisfatto dell’importo, fai clic su “Continua”.

Passaggio 5: Ti verrà quindi mostrato il prompt seguente. Controlla l’importo che stai puntando, la ricompensa di puntata e leggi i termini. Quando sei pronto, fai clic su “Stake Now”.

Passaggio 6: Ti verrà quindi mostrata la conferma seguente che il tuo ordine di picchettamento è stato inviato a Coinbase Earn. Puoi vedere quanto stai guadagnando in qualsiasi momento nella pagina Guadagna.

Questo è tutto! Ora stai puntando su Coinbase Earn. I premi matureranno automaticamente e verranno mostrati come di seguito nella pagina Guadagna.

Lo staking con Coinbase è sicuro?

Sì, scommettere con Coinbase è sicuro. Non vi è alcun rischio per il saldo principale. Lo staking di ETH aveva un rischio prima di completare con successo l’unione perché se l’unione non veniva completata correttamente, non avresti mai ricevuto ricompense di puntata. Tuttavia, con il passaggio riuscito di ETH da proof of work a proof of stake, ora non vi è alcun rischio di puntare qualsiasi asset utilizzando Coinbase.

Recentemente la SEC negli Stati Uniti ha represso gli scambi che offrono servizi di staking (in particolare Kraken) ma non hanno toccato Coinbase (che è una società quotata in borsa), quindi resta da vedere cosa accadrà. Indipendentemente dal fatto che la puntata rimarrebbe disponibile in tutto il resto del mondo.

Come si confrontano i resi di Coinbase con altri servizi / metodi di picchettamento?

I premi di staking di Coinbase sono paragonabili ad altri scambi, con alcune piattaforme come Binance e KuCoin che offrono forme più rischiose di staking con rendimenti più elevati. Tuttavia, rispetto allo staking delle risorse direttamente su un protocollo, i rendimenti possono essere bassi.

Ad esempio, se si punta Cardano su un validatore sulla blockchain Cardano piuttosto che su Coinbase, il rendimento medio è di circa il 4% all’anno. Rispetto al 2% offerto da Coinbase, questo è basso. Tuttavia, stai scambiando un po ‘di ritorno per la comodità del programma Earn di Coinbase.