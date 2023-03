Stablecoin Djed: Cardano è un Ethereum killer?

La frase “Ethereum killer” è diventata una sorta di scherzo in corso in cripto. Nel corso degli anni, è stato usato per descrivere un’ampia varietà di rivali di Ethereum, ma la maggior parte di questi sono caduti nel dimenticatoio. Ciò include EOS, un ex “killer” che notoriamente ha raccolto oltre $ 4 miliardi durante il suo ICO, ma che ha visto il suo token nativo diminuire da $ 22,71 nell’aprile 2018 a $ 1,07 oggi, in mezzo a una relativa mancanza di utilizzo..

Questo elenco include probabilmente anche Cardano, fondato nel 2015 dal co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson e lanciato nel 2017. Per numerosi anni, il lavoro su Cardano continuò nel contesto di affermazioni ambiziose su ciò che avrebbe fatto, senza che queste affermazioni fossero mai realmente comprovate. Questo perché, mentre la rete aveva molte credenziali alle spalle e alcune basi tecniche interessanti, non ha mai attirato alcun uso reale, anche dopo la sua abilitazione dei contratti intelligenti nel settembre 2021.

Tuttavia, tutto questo è potenzialmente destinato a cambiare, dal momento che il mese scorso ha visto una pietra miliare importante per Cardano e il suo sviluppo. Vale a dire, è stata lanciata la stablecoin algoritmica basata su Cardano Djed (DJED), fornendo all’ecosistema di criptovaluta qualcosa – cioè una stablecoin stabile – che ha gridato fin dal crollo di Terra nel maggio 2022. E dato che DJED utilizza notevoli quantità di ADA nelle sue riserve, il suo lancio potrebbe anche significare che ADA godrà di alcuni grandi aumenti di prezzo nei prossimi mesi.

Djed Stablecoin lancia, ADA Price Rallies

Il 31 gennaio, il manutentore del codice Cardano COTI ha lanciato Djed sulla blockchain Cardano. Come stablecoin algoritmica, il prezzo di Djed è mantenuto vicino a $ 1 mediante la combustione e il conio e il suo token di riserva Shen (SHEN), mentre ADA viene utilizzato anche per sostenere il suo valore. È interessante notare che Djed è sostanzialmente sovracollateralizzato, con SHEN e ADA detenuti in un rapporto compreso tra il 400% e l’800% del valore nominale di DJED stesso.

Secondo il white paper di Djed, questo lo rende “il primo protocollo stablecoin in cui le affermazioni di stabilità sono dichiarate e dimostrate in modo preciso e matematico”. Tali affermazioni sono state sufficienti per generare un notevole interesse per Djed quando è stato lanciato, con la stablecoin ora a una fornitura circolante di 1,9 milioni..

Più significativamente, l’arrivo di Djed ha causato un grande aumento della domanda di ADA, non ultimo perché quest’ultimo è uno dei suoi principali token di riserva. Quindi, da un lato, le riserve di Djed hanno ora inghiottito circa 30,17 milioni di ADA, rispetto ai 20,1 milioni del 31 gennaio. Allo stesso tempo, gli investitori ora si aspettano che il lancio di Djed segnali un aumento del prezzo per Cardano nel tempo, quindi sono andati avanti e hanno acquistato ADA nei giorni successivi al lancio della stablecoin. Questo include anche i grandi investitori (alias “balene”), con Cardano che ha assistito a un numero crescente di transazioni del valore di almeno $ 100.000 negli ultimi giorni..

In effetti, il prezzo ADA è passato da un minimo di $ 0,35 nella settimana prima del lancio di Djed a un massimo di sette giorni di $ 0,413 il 2 febbraio, con un aumento del 18%. Ciò ha reso ADA una delle monete più performanti durante questo periodo e potenzialmente fornisce un segno delle cose a venire.

Ciò che è importante notare in questo frangente è che le riserve di Djed cresceranno inevitabilmente in parallelo con la crescente domanda di stablecoin. I DEX basati su Cardano MuesliSwap e Minswap hanno già quotato la stablecoin, mentre lo stesso ha centralizzato lo scambio Bitrue. Il numero di scambi che supportano la stablecoin probabilmente crescerà costantemente nel tempo, il che richiederà il conio di più DJED.

A sua volta, altri ADA saranno tolti dalla circolazione e collocati nelle riserve di Djed. In teoria, questo aumenterà il prezzo di ADA nel tempo.

Naturalmente, va sottolineato che solo lo 0,09% della fornitura circolante di ADA è stata tolta dalla circolazione in questo momento. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che Djed è stato appena lanciato e ha una fornitura molto piccola, a 1,9 milioni (per un valore di circa $ 1,9 milioni). Ma come abbiamo imparato dal mercato delle criptovalute, la domanda di stablecoin può essere molto grande, con TerraClassicUSD (USTC) che aveva una capitalizzazione di mercato di circa $ 18,7 miliardi prima del suo crollo a maggio.

Ora, USTC vale solo $ 318,5 milioni, indicando il vuoto che ha lasciato dal suo crollo. In altre parole, c’è una grande apertura e opportunità per una nuova stablecoin per servire il mercato delle criptovalute. E date le sue affermazioni di avere una stabilità “matematicamente dichiarata e dimostrata”, Djed potrebbe finire per essere quella stablecoin.

Djed inviterà anche un’ulteriore domanda nella misura in cui offrirà opportunità di guadagnare rendimenti. Questo verrà dal deposito di DJED stesso e del token gemello SHEN con i vari DEX che già li elencano. Ad esempio, MuesliSwap ha dichiarato che offrirà rendimenti compresi tra il 10% e il 15% per l’agricoltura di rendimento tramite i pool di liquidità DJED / ADA e SHEN / ADA sulla sua piattaforma.

Come tale, ci sarà un’ulteriore fonte di domanda per DJED e ADA, qualcosa che contribuirà a spingere verso l’alto i valori di ciascuno nei prossimi mesi.

Cardano On the Up

Forse il punto più importante di tutti in questo è che il lancio di Djed vede Cardano offrire più utilità all’ecosistema crittografico di quanto non abbia mai fatto prima. L’arrivo della stablecoin potrebbe vedere il suo tasso di adozione accelerare considerevolmente nei prossimi mesi, con il valore totale della rete bloccato è cresciuto da $ 48,95 milioni il 1 ° gennaio a $ 102 milioni di oggi, con un aumento di oltre il 100% in circa un mese.

Sì, il valore di Cardano come rete è effettivamente raddoppiato dal lancio di Djed e probabilmente continuerà a crescere. Ciò è in parte dovuto a Djed stesso, ma anche a causa del costante sviluppo di Cardano testimonia regolarmente.

In particolare, la rete di livello uno ha un importante aggiornamento programmato per questo mese. Ciò aggiornerà il suo linguaggio di contratto intelligente Plutus, in modo che “supporti le firme crittografiche ECDSA e Schnorr per rendere più facile per gli sviluppatori creare app cross-chain”.

In altre parole, Cardano beneficerà di una maggiore interoperabilità tra se stesso e altre catene, come Bitcoin ed Ethereum. Ciò espanderà potenzialmente il pool di utenti per la stablecoin Djed, che per estensione alla fine significa più domanda (e un prezzo più alto) per ADA. Allo stesso tempo, la compatibilità cross-chain significa che più sviluppatori possono includere il supporto per Cardano durante la creazione di dApp. Ancora una volta, ciò si tradurrà in un maggiore utilizzo di Cardano nel tempo.

Ancora oggi, l’ecosistema di Cardano conta circa 1.200 app e progetti che si sviluppano sulla sua rete, oltre a più di 115 progetti già in esecuzione. Allo stesso tempo, 5.689 script Plutus (cioè la versione di Cardano dei contratti intelligenti) sono in esecuzione sulla rete, rispetto a poco più di 3.200 a metà settembre..

In combinazione con il lancio di Djed, tutto ciò indica un ecosistema che non solo sta crescendo, ma che prospererà anche nei mesi e negli anni a venire. E mentre sarebbe ancora iperbolico chiamare Cardano un “killer di Ethereum”, ora potrebbe essere giusto dire che è in procinto di diventare un vero rivale.