Pietro Maria Mascolo: Nuovo Direttore del Dipartimento Compliance e Innovazione Tecnologica

Lo Studio Previti, uno dei principali attori nel panorama legale italiano, ha recentemente annunciato un importante cambiamento nella leadership del suo Dipartimento Compliance, dedicato ai media e alle nuove tecnologie.

Dopo cinque anni di successi e di adozione di standard elevati nella protezione dei dati, l’Avvocato Vincenzo Colarocco cede il testimone al collega Pietro Maria Mascolo, il quale ha dimostrato una notevole esperienza in questo campo.

Entrato a far parte dello studio nel 2015, Mascolo ha maturato una solida competenza nelle aree della protezione dei dati personali, compliance e diritto delle nuove tecnologie. La sua esperienza include ruoli di Data Protection Officer e Data Protection Advisor per importanti aziende, dove si è distinto per la sua preparazione e per un approccio strategico alle problematiche legate alla privacy.

Un nuovo capitolo per il dipartimento

La nomina di Pietro Maria Mascolo non rappresenta solo un cambio di leadership, ma si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento delle attività legate alla trasformazione digitale e alla sicurezza dei dati. Questo passaggio evidenzia l’impegno dello studio nel sostenere i propri clienti durante le evoluzioni tecnologiche e le sfide normative in continua crescita.

Un approccio innovativo e pragmatico

Commentando la sua nuova posizione, Mascolo ha dichiarato: “Assumere la guida di un dipartimento in un contesto così dinamico, caratterizzato dalla crescente importanza dell’intelligenza artificiale e dalle sfide emergenti nel campo della protezione dei dati, è un grande onore. Il nostro obiettivo è continuare a fornire supporto ai clienti attraverso un approccio che combini innovazione e praticità, elementi distintivi del nostro studio”.

Il supporto e la visione del management

Il Managing Partner dello studio, Stefano Previti, ha espresso il proprio apprezzamento per l’operato di Colarocco, sottolineando il suo impegno e la visione strategica che hanno contribuito a promuovere la compliance al GDPR e a costruire un team di alta qualità. Previti ha aggiunto: “Sono certo che Pietro saprà affrontare le nuove sfide normative e le tecnologie emergenti, mantenendo sempre al centro l’attenzione verso i nostri clienti”.

Investire nel capitale umano

Inoltre, Vincenzo Colarocco ha messo in evidenza come la crescita professionale di Mascolo rappresenti un esempio dell’impegno dello studio a investire nel capitale umano. “Crediamo fermamente nel merito e nel valore di creare un ambiente in cui i giovani talenti possano prosperare, a patto che siano motivati, competenti e responsabili”. Questa filosofia è al centro dello sviluppo strategico dello studio.

Con la nuova leadership di Pietro Maria Mascolo, lo Studio Previti si prepara ad affrontare un futuro ricco di opportunità e sfide, continuando a guidare i propri clienti nei complessi e in continua evoluzione ambiti della compliance e delle nuove tecnologie.