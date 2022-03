Pionex: cos’è e come funziona

in

In questa guida, esamineremo la sicurezza di Pionex, uno scambio di criptovaluta con 16 bot di trading crittografico integrati gratuiti per ottimizzare il tuo trading ed eliminare la necessità di monitorare continuamente il mercato. In particolare, analizzeremo la sua autenticazione a due fattori, la licenza di sicurezza, le funzionalità di sicurezza e il track record, tra le altre cose.

Informazioni su Pionex

Pionex, che ha sede a Singapore, è il primo scambio di criptovaluta al mondo ad avere bot di trading automatizzati integrati. Lo scambio è stato originariamente aperto nel 2019 e da allora si è evoluto in un mercato globale di criptovaluta.

Inoltre, la piattaforma offre ai suoi clienti la possibilità di scambiare criptovaluta utilizzando uno dei 16 bot di trading gratuiti, riducendo al minimo la necessità di guardare continuamente il mercato e rendendolo adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti.

L’utilizzo di questa piattaforma ha una serie di vantaggi significativi, il più significativo dei quali è la totale assenza di configurazione necessaria, il che significa che è necessaria poca o nessuna esperienza precedente con il trading con i bot crittografici per trarne il massimo beneficio.

La reputazione di Pionex nel settore

Con oltre 100.000 clienti attivi mensilmente, Pionex è un broker consolidato che gestisce $ 5 miliardi di volume di scambi ogni mese.

La piattaforma ha stabilito una solida reputazione sin dal suo lancio nel 2019, con varie certificazioni, garanzie e sostegno finanziario che forniscono una base molto solida per le operazioni di Pionex.

Poiché Pionex mantiene i suoi fondi su Binance e Huobi, è in grado di beneficiare dell’elevato livello di sicurezza fornito da queste piattaforme. Inoltre, Pionex è anche in grado di aggregare liquidità dai due scambi crittografici vicino al prezzo del ticker.

Cosa rende Pionex sicuro?

In particolare, Pionex è regolamentato sia a Singapore che negli Stati Uniti da aprile 2020, offrendo ai trader la massima tranquillità. La licenza MSB (Money Services Business) detenuta dalla piattaforma è la stessa licenza che Binance, Huobi e molti altri importanti scambi hanno ottenuto.

Pionex ha ricevuto una valutazione favorevole di 4/5 su Trustpilot.com, sulla base di oltre 200 recensioni;

Lo scambio ha un grande seguito online con circa 24.000 membri nel loro gruppo telegram ufficiale e oltre 6.000 membri della comunità Discord sono attivamente coinvolti nella promozione della comunicazione sulla piattaforma. Il profilo Twitter ufficiale ha più di 25.000 follower;

Il fatto che Pionex dia priorità alla semplicità di accesso, all’utilità e al trading di massa è la prova dell’impegno dell’azienda per il suo obiettivo di incoraggiare più persone a guidare più traffico attraverso i suoi canali di scambio di criptovaluta;

Tra le tante funzionalità offerte da Pionex c’è un’interfaccia user-friendly e semplice da attraversare, oltre a comandi e importanti operazioni di sicurezza facilmente accessibili dalla schermata principale;

Dal suo lancio, l’azienda ha mantenuto un track record eccezionale quando si tratta di sicurezza, senza violazioni in oltre 980 giorni.

Principali misure di sicurezza

Pionex, in generale, protegge i suoi utenti e la sicurezza dei loro fondi sullo scambio con quattro misure di sicurezza cruciali.

Liquidità aggregata: Al prezzo del ticker, Pionex raccoglie liquidità dagli scambi di criptovaluta Binance e Huobi. Oltre ad essere uno dei principali broker per Binance, Pionex è anche uno dei più importanti market maker per Huobi.

Sostegno finanziario: Tra gli investitori in Pionex ci sono state diverse società cinesi tra cui Gaorong Capital, Shunwei Capital e ZhenFund, con un investimento combinato di oltre $ 10 milioni nella società.

Licenza completa: In termini di sicurezza, Pionex ha ottenuto una licenza MSB dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti (MSB Registration Number: 31000188348895). Il fatto che Pionex sia il primo scambio di criptovaluta con bot di trading integrati che ha ottenuto una licenza statunitense non dovrebbe essere trascurato.

Inoltre, come parte delle sue misure di sicurezza, Pionex fornisce l’autenticazione a due fattori con autenticazione e-mail e SMS, la verifica dell’identità KYC per depositi e prelievi e la compatibilità con Google Authenticator, come descritto di seguito.

Parola d’ordine: Gli utenti devono creare una password crittografata da 8 a 16 lettere;

Google Authenticator: Pionex ti suggerisce di collegare il tuo account a Google Authenticator poiché ciò renderà il tuo account più sicuro a lungo termine. Inoltre, quando prelevi da Pionex, devi collegare il tuo account a Google Authenticator per completare la transazione;

Autenticazione SMS: nota anche come autenticazione a due fattori basata su SMS (2FA) o password monouso SMS (OTP), consente agli utenti di autenticare le proprie identità utilizzando un codice basato su messaggi di testo;

Autenticazione e-mail: La verifica dell’e-mail è il processo di verifica e autenticazione delle e-mail che hai ricevuto per garantire che tu sia autentico. Questo è uno dei processi di autenticazione a due fattori sulla piattaforma;

Conosci il tuo cliente (KYC): Prima di completare una transazione, è necessario completare il LV.2 Know Your Customer (KYC). Se non hai ancora convalidato il tuo KYC, fai clic sul pulsante “Verifica” e segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di verifica. Dopo aver inserito le informazioni KYC, la transazione con carta di credito può essere elaborata al termine del processo di verifica.

Assistenza clienti

Pionex fornisce un altissimo livello di servizio clienti, che li rende altamente responsabili nei confronti dei propri clienti. Sono disponibili diversi metodi alternativi per entrare in contatto con il personale di assistenza clienti di Pionex.

Social media: Il team di Pionex mantiene una presenza su molte piattaforme di social media, dove è possibile saperne di più sugli ultimi aggiornamenti di sicurezza e porre domande.

Telegramma;

Discordia;

Cinguettare;

Facebook;

Linea.

E-mail: È possibile contattare i dipendenti di Pionex tramite e-mail all’indirizzo [email protected] se avete bisogno di ulteriori informazioni.

Chat dal vivo: Per entrare in contatto con il servizio clienti di Pionex, vai alla home page del broker e scegli l’opzione “Supporto” dalla scheda nella parte superiore della pagina. Quindi, sullo schermo, scegli l’icona “Live chat” che appare in basso. Sullo schermo apparirà una finestra pop-up che ti consentirà di impegnarti in una chat dal vivo.

Sono disponibili anche servizi di chat dal vivo, aperti dalle 08:00 alle 21:30 (Asia/Taipei) dal lunedì alla domenica.

Verdetto finale

In generale, riteniamo che Pionex sia uno scambio sicuro che può essere utilizzato per acquistare, vendere e scambiare criptovalute. Dato che è completamente regolamentato sia a Singapore che negli Stati Uniti e che ha una licenza MSB, una profonda liquidità, un solido supporto finanziario e la possibilità di utilizzare l’autenticazione a due fattori via e-mail, SMS e Google Authenticator, tra le altre cose.

I clienti possono controllare il track record di sicurezza dell’azienda andando sul loro sito Web e controllando il contatore nella pagina principale. La piattaforma è in funzione da oltre 980 giorni senza subire alcun tipo di violazione della sicurezza.

Domande frequenti su Pionex security

Pionex è sicuro?

Attraverso l’uso di scambi come Binance e Huobi, Pionex è in grado di sfruttare l’alto livello di sicurezza che queste piattaforme forniscono trattenendo i suoi fondi lì. Ha anche ottenuto una licenza MSB da FinCEN e offre l’autenticazione a due fattori, inclusa l’autenticazione e-mail e SMS, oltre alla compatibilità con Google Authenticator, tra le altre funzionalità.

Quali sono le commissioni su Pionex?

Le commissioni di trading su Pionex sono molto competitive, a solo lo 0,05%, dedotte da ogni transazione del produttore o dell’acquirente, e non esiste una restrizione minima del volume dell’ordine, rendendola un’eccellente opzione a basso costo per i trader. c’è una commissione fissa associata al ritiro di varie monete e gettoni, un ampio elenco dei quali può essere trovato sul sito ufficiale.

Posso fare trading manualmente su Pionex?

Mentre Pionex consente il trading manuale attraverso conversioni da cripto a cripto, il suo prodotto principale è la sua gamma di bot di trading automatizzati.

Quanti robot di trading sono disponibili su Pionex?

Ci sono 16 bot di trading automatico di criptovalute accessibili sullo scambio, tutti completamente gratuiti da usare. Tutti i bot sono basati su cloud, quindi non è necessario lasciare il dispositivo acceso per eseguirli in background.