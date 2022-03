Cos’è il momentum investing?

L’investimento momentum sfida la saggezza convenzionale di acquistare basso e vendere alto. Invece, gli investitori momentum mirano a comprare alto e vendere ancora più in alto.

Questi trader non sono scoraggiati da un aumento del prezzo delle azioni, ma piuttosto motivati da esso.

Ripongono le loro speranze che questa traiettoria verso l’alto continuerà per qualche tempo e darà loro la possibilità di vendere a un prezzo ancora più alto.

La seguente guida esaminerà l’investimento momentum, come funziona, gli strumenti necessari per applicare una strategia di successo e i pro e i contro di questo metodo.

Definizione di momentum investing

Il momentum investing è una strategia di trading in cui gli investitori acquistano asset con una tendenza al rialzo dei prezzi e li vendono una volta che sembrano aver raggiunto il picco.

L’obiettivo è quello di lavorare con la volatilità trovando opportunità di acquisto a breve termine con tendenza al rialzo e poi vendendo quando i titoli perdono slancio e ripetendo quel processo. La logica principale alla base del momentum investing è che è probabile che una tendenza ben consolidata continui.

Esempio di punti di ingresso (acquisto) e di uscita (vendita) punti di investimento momentum. Fonte: Tickertimenews.com

Storia del momentum investing

Non si sa chi abbia inventato lo momentum investing, ma Richard Driehaus ha preso la pratica e l’ha costruita in una strategia per gestire i suoi fondi.

Invece di investire in azioni sottovalutate e aspettare che il mercato le modificasse, credeva nel “comprare alto e vendere più in alto”.

Nel 2004, ha detto a Crain’s Chicago Business,

“Cerco di acquistare titoli che hanno già avuto buoni movimenti di prezzo, che spesso stanno facendo nuovi massimi e che hanno una forza relativa positiva”.

Driehaus credeva nel vendere i perdenti e lasciare che i vincitori cavalcassero mentre reinvestiva il capitale dei perdenti del passato in azioni che iniziavano a bollire. Di conseguenza, molte delle tecniche che ha usato sono diventate le basi di quello che ora è considerato un investimento momentum.

Caratteristiche dell’investimento momentum

L’investimento momentum richiede pratiche avanzate di gestione del rischio per affrontare la volatilità, il sovraffollamento e le trappole nascoste che riducono i profitti. Le regole possono essere suddivise in cinque caratteristiche:

Selezione: le azioni che scegli; I rischi ruotano attorno ai tempi di apertura e chiusura delle negoziazioni; Il tempo di ingresso significa entrare nel commercio in anticipo; Gestione della posizione coppia wide spread e il periodo di detenzione; I punti di uscita richiedono grafici coerenti.

Inoltre, i momentum trader si sforzano di analizzare, comprendere e, quando possibile, prevedere il comportamento di altri investitori sul mercato. Pertanto, la consapevolezza dei pregiudizi comportamentali e delle emozioni degli investitori può migliorare enormemente l’efficacia di una strategia di investimento momentum.

Strumenti di analisi tecnica per rilevare la quantità di moto

La misura principale per gli investitori momentum è l’analisi tecnica. Determinare la forza o la debolezza delle tendenze dei prezzi delle azioni richiede la conoscenza degli indicatori tecnici chiave. Successivamente, esamineremo i quattro indicatori tecnici più comunemente usati per una strategia di momentum trading di successo.

Nota: l’analisi tecnica è una disciplina di trading utilizzata per valutare gli investimenti e determinare le prospettive di trading analizzando le tendenze statistiche dell’attività di trading. Gli analisti tecnici considerano l’attività di trading passata di un asset e le variazioni di prezzo un prezioso indicatore dei futuri movimenti dei prezzi. L’analisi tecnica può essere contrastata con l’analisi fondamentale, che si concentra sui dati finanziari di un’azienda piuttosto che sui modelli storici dei prezzi o sulle tendenze azionarie.

Linee di tendenza

Le linee di tendenza sono uno strumento di analisi tecnica essenziale per tracciare i movimenti dei prezzi per determinare la direzione corrente nel valore di mercato. Una linea di tendenza viene tracciata tra due punti sequenziali su un grafico dei prezzi per mostrare la direzione prevalente del prezzo. Se la linea conseguente è inclinata verso l’alto, indica una tendenza positiva e rialzista e, come tale, un investitore può acquistare azioni. Al contrario, se la linea risultante è in discesa, la tendenza è negativa o ribassista e le vendite allo scoperto saranno probabilmente la posizione più redditizia da adottare.

Medie mobili

Una linea di media mobile consente ai trader di determinare la tendenza prevalente senza essere distratti dal “rumore” del mercato da piccole e insignificanti fluttuazioni dei prezzi. Un trend rialzista è solitamente indicato su un grafico dal prezzo che mantiene una posizione pari o superiore a una media mobile scelta. Al contrario, quando il prezzo di un titolo rimane costantemente pari o inferiore a una media mobile, di solito si riflette una tendenza al ribasso.

Oscillatore stocastico

L’oscillatore stocastico confronta il prezzo di chiusura più recente di un asset con un intervallo dei suoi prezzi in un determinato periodo di tempo. Quando il prezzo di chiusura è vicino al massimo della fascia di prezzo per il periodo di tempo, la tendenza è positiva. Al contrario, quando il prezzo di chiusura è vicino al minimo, ciò indica una tendenza al ribasso.

L’intervallo di valori per l’oscillatore stocastico è compreso tra 0 e 100. Numeri più alti sopra 50 suggeriscono una tendenza al rialzo crescente. Al contrario, una tendenza al ribasso epocale è indicata da numeri inferiori, inferiori a 50. Tuttavia, una lettura dell’oscillatore inferiore a 20 indica condizioni di ipervenduto in un mercato che possono portare a un’inversione del mercato al rialzo. Allo stesso modo, le letture superiori a 80 indicano condizioni di ipercomprato e il potenziale per un’inversione ribassista.

Indice direzionale medio (ADX)

L’indice direzionale medio (ADX) è un indicatore di momento preferito ed è in genere meno adatto a produrre falsi segnali rispetto all’oscillatore stocastico. In primo luogo, l’ADX viene utilizzato per determinare l’esistenza di una tendenza e, in secondo luogo, la forza della tendenza. Lo fa calcolando l’espansione (o la contrazione) della fascia di prezzo di un asset in un periodo di tempo definito.

L’intervallo di valori per ADX è compreso tra 0 e 100. Valori inferiori a 25 (alcuni trader usano 20 anziché 25) indicano un mercato variabile o senza direzione senza una chiara tendenza. Una lettura superiore a 25 mostra che esiste una tendenza e letture oltre quel livello indicano una tendenza più forte. Vale a dire, una lettura ADX di 50 indica una tendenza più forte di una lettura ADX di 20.

Inoltre, gli investitori cercano la divergenza tra il movimento dei prezzi e l’ADX come un significante di slancio appassito. Ad esempio, se il prezzo fa un nuovo massimo, ma l’ADX non raggiunge un’ulteriore lettura elevata, questa è una divergenza ribassista dell’ADX dal prezzo. Al contrario, se il prezzo scende a un nuovo minimo ma l’ADX non vede un’ulteriore lettura bassa, ciò simboleggia una divergenza rialzista dell’ADX dal prezzo.

Come funziona il momentum investing

Impiegando una strategia di investimento momentum, gli investitori cercano di trarre profitto dall’acquisto o dalla vendita di titoli allo scoperto quando sono fortemente in tendenza, cioè hanno un elevato slancio dell’azione dei prezzi. Un indicatore di slancio elevato è una vasta gamma di anticipi o cali di prezzo in un breve periodo di tempo. In genere i mercati che mostrano un elevato slancio assistono anche a un aumento della volatilità.

L’investimento momentum è generalmente una strategia di investimento a breve termine, poiché lo scopo principale dei trader è quello di catturare parte del movimento dei prezzi in una tendenza. Successivamente, esamineremo i passaggi del momentum investing trade.

Selezione della sicurezza momentum

Selezionare titoli liquidi quando si utilizzano strategie momentum. Evita gli ETF con leva finanziaria o inversi a causa della complessa costruzione di fondi poiché le loro oscillazioni di prezzo non replicano accuratamente gli indici sottostanti o i mercati dei futures. I fondi regolari sono eccellenti strumenti di trading, ma tendono a fornire guadagni e perdite percentuali inferiori rispetto ai singoli titoli.

Cerca titoli che scambiano più di 5 milioni di azioni al giorno, se possibile. Molti titoli popolari soddisfano questi standard, ma anche i titoli a bassa fluttuazione possono diventare altamente liquidi quando la copertura delle notizie e le intense reazioni emotive attirano investitori sul mercato da fonti diverse.

Gestione del rischio

I rischi connessi al momentum trading devono essere affrontati e valutati in dettaglio, altrimenti è probabile che la strategia fallisca. Alcuni degli svantaggi includono:

Entrare in una posizione troppo bruscamente prima che una mossa di slancio sia confermata;

Essere in ritardo con la chiusura della posizione dopo aver raggiunto la saturazione;

Non riuscire a tenersi aggiornati, mancare tendenze mutevoli, inversioni o notizie che colgono il mercato di sorpresa;

Mantenere una posizione aperta durante la notte. Potresti svegliarti con prezzi e modelli radicalmente diversi il giorno seguente poiché le azioni sono suscettibili a fattori esterni che si verificano dopo la chiusura delle negoziazioni di quel giorno;

Non riuscire ad agire velocemente per chiudere una posizione sfortunata, cavalcare lo slancio nella direzione opposta.

Tempistica dell’ingresso

Le migliori operazioni di momentum arrivano dopo i cicli di breaking news, innescando un rapido movimento da un livello di prezzo all’altro e, di conseguenza, innescando segnali di acquisto o vendita per i trader attenti che saltano e vengono ricompensati con profitti istantanei.

Un ulteriore capitale di slancio entra man mano che il commercio si sviluppa, generando oscillazioni contrarie che scuotono le mani deboli. La popolazione di denaro caldo raggiunge finalmente un estremo, innescando whipsaws (movimento di azioni in un mercato volatile quando un prezzo delle azioni cambierà inaspettatamente direzione) e importanti cambiamenti nello slancio del mercato.

Mentre le prime posizioni offrono la ricompensa più significativa con il minimo rischio, le tendenze di invecchiamento dovrebbero essere evitate, qualunque cosa accada. Sfortunatamente, accade il contrario negli scenari del mondo reale poiché la maggior parte dei trader non noterà l’opportunità fino a molto più tardi nel ciclo e poi non riuscirà ad agire prima che tutti gli altri saltino dentro.

Gestione della posizione

La gestione delle posizioni richiede tempo per essere padroneggiata perché questi titoli spesso comportano ampi spread bid / ask. Gli spread ampi richiedono movimenti più significativi a tuo favore per diventare redditizi e allo stesso tempo macinare ampi intervalli intraday (acquistando oggi e vendendo oggi) che espongono gli stop.

Il rischio aumenta più a lungo rimani posizionato, quindi scegliere saggiamente il tuo periodo di detenzione è fondamentale. Ad esempio, il day trading funziona bene con le strategie di momentum, ma costringe i giocatori a prendere posizioni più grandi per compensare il potenziale di profitto più considerevole delle partecipazioni di più giorni. Al contrario, è meglio ridurre le dimensioni della posizione quando si tengono più sessioni per consentire un movimento più sostanziale e interrompere il posizionamento più lontano dall’azione corrente.

Fare un’uscita redditizia

Il momento giusto per uscire è quando il prezzo si muove rapidamente in uno stato tecnico troppo esteso. Una serie di barre verticali spesso identificano questo stato sovraesteso sul grafico a 60 minuti. In alternativa, il prezzo potrebbe perforare la terza o la quarta deviazione standard di una banda di Bollinger superiore o inferiore a 20 giorni (strumento di analisi tecnica).

Prendi in considerazione la possibilità di stringere gli stop o un’uscita cieca una volta che le barriere tecniche sono state colpite, come la linea di tendenza principale o il precedente massimo / minimo. Quando i crossover segnalano potenziali cambiamenti di tendenza, esci o accontentati di profitti parziali.

PRO e CONTRO del momentum investing

Un trader tollerante al rischio con la giusta personalità avrà buone possibilità di trasformare le strategie di investimento momentum in profitti redditizi. Tuttavia, lo stesso compromesso rischio-rendimento presente con altre strategie di investimento svolge un ruolo anche nell’investimento momentum. Di conseguenza, un investitore momentum è sempre a rischio di cronometrare un acquisto in modo errato e finire per perdere tutto.

Benefici

L’investimento momentum presenta un potenziale per profitti elevati in un breve periodo. Supponiamo che un investitore acquisti un titolo che cresce da $ 50 a $ 75 sulla base di un rapporto di analista eccessivamente positivo. Quindi vendono con un profitto del 50% prima che il prezzo delle azioni si corregga, ottenendo un rendimento del 50% in poche settimane o mesi (non un rendimento annualizzato);

Consente al trader di capitalizzare sulle tendenze volatili del mercato. Gli investitori momentum cercano azioni in cui investire che sono in procinto di salire e poi venderle prima che i prezzi inizino a scendere. Di conseguenza, devono sempre stare al passo con il gruppo in termini di tendenze del mercato;

L’intero concetto di momentum investing è costruito attorno alla ricerca della performance. Gli investitori momentum lo fanno sistematicamente, incluso uno specifico punto di acquisto e vendita. Pertanto, gli investitori momentum possono sfruttare le decisioni emotive di altri investitori che alla fine causano cambiamenti nei prezzi delle azioni e trarne vantaggio.

Svantaggi

Una preoccupazione significativa per la maggior parte dei trader di momentum rookie è l’elevato turnover azionario, che può essere costoso in termini di commissioni;

L’investimento momentum può richiedere molto tempo poiché i trader devono tenere traccia dei dettagli del mercato ogni giorno, se non ogni ora. Dal momento che stanno gestendo azioni che raggiungeranno il picco e scenderanno di nuovo, devono saltare presto e uscire velocemente, il che significa rimanere all’altezza con le notizie per vedere se c’è qualcosa che spaventerà gli investitori;

L’investimento momentum si comporta meglio in un mercato rialzista poiché i trader tendono a raccogliere molto di più. In contrasto con un mercato ribassista, in cui il margine di profitto sugli investimenti momentum si riduce sotto una maggiore cautela degli investitori;

C’è un’alta probabilità di un’inversione di tendenza. La componente principale della strategia di momentum è quella di presumere che la tendenza continuerà nella stessa direzione. A volte, tuttavia, la tendenza si inverte e questa strategia fallisce.

In conclusione

Per riassumere, è fondamentale capire che il momentum trading non arriva senza la sua giusta dose di sfide. In sostanza, stai decidendo di investire in un titolo o in un ETF in base ai recenti acquisti da parte di altri partecipanti al mercato. Non c’è alcuna garanzia che le pressioni all’acquisto continueranno ad aumentare il prezzo.

Non è per tutti, ma spesso può portare a rendimenti eccezionali se gestito in modo appropriato. Tuttavia, ci vuole una disciplina rigorosa per negoziare in questo stile perché tutte le negoziazioni devono essere chiuse al primo segno di debolezza, per timore di subire perdite significative.

Domande frequenti

Cos’è il momentum investing?

L’investimento momentum è una strategia che prevede l’acquisto di azioni o altri titoli che hanno ottenuto buoni risultati negli ultimi tre-dodici mesi e la vendita di quelli che hanno avuto scarsi rendimenti nello stesso periodo. L’investimento momentum è essenzialmente l’opposto di acquistare basso e vendere alto.

Quali sono alcuni dei vantaggi del momentum trading?

Il momentum trading può sembrare più attraente che acquistare basso e vendere alto, perché stai già acquistando un asset che è in una tendenza al rialzo. Non è necessario acquistare un asset sottovalutato e attendere che il mercato rivaluti quel particolare titolo in modo che il tuo investimento diventi finalmente redditizio. Inoltre, esiste un forte potenziale per profitti elevati in un breve periodo.

Quali sono alcuni dei rischi del momentum trading?

Come tutte le strategie di trading, il momentum trading non è privo di rischi. Ad esempio, è necessario cronometrare correttamente l’entrata e l’uscita e tenere presente la possibilità di un’inversione di tendenza. Inoltre, il monitoraggio delle opportunità di mercato può essere incredibilmente dispendioso in termini di tempo e spesso include elevati costi di transazione.

Cosa influenza lo slancio dei prezzi delle azioni?

Vari fattori influenzano lo slancio di un asset o la variazione dei prezzi a breve termine, come i fondamentali della società, gli eventi di notizie, la volatilità del mercato e l’effetto di pastorizia (la tendenza dei trader a seguire la maggioranza).

Come rilevare lo slancio del prezzo delle azioni?

Per rilevare il momentum i trader utilizzano indicatori tecnici come linee di tendenza, medie mobili, oscillatore stocastico e indicatore direzionale medio.