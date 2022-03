Pionex: cos’è e come funziona

In questa recensione, vedremo Pionex, uno scambio di criptovaluta con bot di trading integrati. In particolare, esamineremo le caratteristiche della piattaforma per acquistare e scambiare, le funzioni di ciascun bot di trading e la sua sicurezza, tra le altre funzionalità.

Informazioni su Pionex

Pionex è il primo scambio di criptovaluta al mondo con bot di trading automatizzati integrati, lanciato per la prima volta nel 2019 e da allora è cresciuto fino a diventare una piattaforma crittografica internazionale.

In totale, i trader hanno accesso a 16 bot di trading gratuiti che sono accessibili senza costi aggiuntivi e consentono loro di utilizzare gli strumenti per automatizzare il loro trading.

In qualità di broker affermato con sede a Singapore con oltre 100.000 clienti attivi mensilmente, Pionex gestisce $ 5 miliardi di volume di scambi ogni mese.

Inoltre, Pionex offre commissioni di trading competitive e un’innovativa app mobile, che lo rende una soluzione adatta per gli investitori che commerciano in grandi volumi in movimento. Automatizzando la tua strategia di investimento utilizzando bot di trading integrati, elimina la necessità di monitorare continuamente il mercato.

Gli utenti di Pionex possono beneficiare delle seguenti funzionalità:

Trading di criptovaluta: Oltre 100.000 utenti mensili affidano a Pionex il loro trading di criptovaluta utilizzando i bot gratuiti basati su cloud dell’azienda.

16 robot di trading: Gli utenti possono usufruire di un massimo di 16 bot di trading automatico di criptovalute integrati gratuiti per soddisfare le loro richieste in qualsiasi momento. Tutti i bot di trading sono basati su cloud, quindi non è necessario lasciare il computer in esecuzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Applicazione mobile: La piattaforma può aiutare gli investitori mobili che eseguono la maggior parte del loro trading mentre sono in movimento. Per le applicazioni di trading di criptovaluta, Pionex fornisce un’app onnicomprensiva con un’interfaccia intuitiva che è semplice da navigare, con comandi e funzioni chiave facilmente accessibili.

Commissione di trading competitiva: Pionex offre una commissione di trading bassa dello 0,05% su tutti i principali elenchi di monete che si possono trovare su Binance e Huobi.

Perché i trader di criptovalute usano Pionex?

Pionex offre il trading manuale tramite l’uso di conversioni da cripto a cripto, ma la sua offerta principale è una varietà di bot di trading.

È possibile scambiare criptovalute utilizzando un bot di trading di criptovaluta, che è un software automatizzato che esegue ordini di acquisto e vendita senza la necessità di intervento dell’operatore quando sono soddisfatte condizioni di mercato precise e predefinite.

Su Pionex, è completamente gratuito utilizzare i 16 vari robot di trading integrati nello scambio stesso. Dato che tutti i bot integrati sono basati su cloud, gli utenti non devono lasciare i loro computer in esecuzione tutto il giorno.

Inoltre, puoi utilizzare Pionex da qualsiasi computer, laptop o dispositivo mobile, rendendolo facilmente accessibile sia che tu decida di scambiare manualmente o scambiare automaticamente i principali elenchi di monete che si possono trovare sui principali scambi di criptovalute Binance e Huobi.

Le piattaforme offrono sia un’esperienza desktop che mobile con l’app disponibile per il download su Apple App Store e Google Play Store, rispettivamente;

L’azienda è uno scambio di criptovaluta regolamentato con oltre 100.000 utenti mensili e un track record impeccabile quando si tratta di sicurezza;

Con Pionex, non ci sono costi per iscriversi, quindi i trader possono iniziare a utilizzare il servizio ogni volta che lo desiderano;

Gli utenti possono beneficiare di trading ad alto volume grazie a commissioni di trading competitive e strategie di investimento uniche a basso rischio ;

; Gli investitori con un tempo limitato per fare trading possono trarre vantaggio dal lasciare l’aspetto del trading a un bot crittografico per assumersi la responsabilità.

Prodotti e caratteristiche principali di Pionex

In generale, Pionex ha tre prodotti chiave che offrono una serie di vantaggi ai suoi utenti.

Piattaforma di trading di criptovaluta; Bot di trading; App mobile.

1. Piattaforma di trading di criptovaluta

Pionex fornisce l’accesso a oltre 120 diverse criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE).

I clienti possono impostare bot per scambiarli o semplicemente acquistarli sul mercato se preferiscono HODL.

Nella schermata di trading, gli utenti avranno accesso a un portafoglio ordini e un elenco di transazioni nella parte superiore della scelta se utilizzare il Trading Bot o eseguire un trade manuale.

La piattaforma è completa e facile da usare, con caratteristiche importanti come quelle elencate di seguito:

Filtri temporali personalizzabili;

Interfaccia completamente personalizzabile;

Liste di controllo, preferiti e partecipazioni di monete dal vivo;

Diversi indicatori tecnici, tra cui Bande di Bollinger, RSI, MACD e Oscillatore di prezzo;

Capitalizzazione di mercato in tempo reale;

Acquisto/vendita manuale;

Chat dal vivo integrata;

Grafici TradingView.

Fai trading con USD

L’installazione dell’applicazione Pionex Lite è necessaria prima di poter scambiare in USD. La versione standard di Pionex è limitata al trasferimento di criptovalute.

2. Bot di trading

Bot di trading della griglia

Il bot di trading Grid, che ha una commissione dello 0,05%, acquista automaticamente un asset quando il prezzo scende al di sotto di un punto “basso” predeterminato e vende un asset quando il prezzo sale al di sopra del punto “alto” preimpostato dell’utente. Utilizzando questa funzione, i trader possono trarre vantaggio dalla fluttuazione del mercato e trarne profitto.

Bot di arbitraggio

Quando si utilizza il bot di arbitraggio spot future, è possibile trarre profitto dalle disparità di prezzo tra l’attuale prezzo spot di un asset crittografico e il prezzo corrente di esso nel mercato dei futures alimentato dal sistema di broker Binance. Per un deposito di $ 50, questo bot si impegna a fornire un “rendimento del 15-50% APR con rischio estremamente basso”.

Bot DCA (media dei costi in dollari)

Il bot DCA consente agli utenti di programmare una sequenza di ordini di acquisto da eseguire a intervalli predeterminati. A ciascuno degli intervalli specificati, il bot acquisterà al prezzo di mercato corrente, anziché in base a un prezzo predeterminato. Utilizzando questo metodo, è possibile ottenere un prezzo medio a lungo termine migliore. Intervalli di 10 minuti, 1 ora, un giorno, una settimana e un mese sono supportati da Pionex.

Bot di vendita finale

Questo bot è stato creato per soddisfare gli investitori che hanno la tendenza a vendere troppo presto in un mercato in crescita. Utilizzando il bot di vendita finale, è possibile definire numerosi prezzi target che aumenteranno di valore man mano che il bot continua a funzionare. Ogni volta che uno dei tuoi obiettivi viene raggiunto, il bot venderà automaticamente una percentuale predeterminata delle tue risorse rimanenti. Questo metodo aiuta anche a ridurre la quantità di denaro che potrebbe essere persa se il mercato inverte inaspettatamente la rotta.

Bot Martingale

Allo scopo di catturare il profitto delle fluttuazioni, questo bot acquista DCA e lo vende una volta per beneficiare della volatilità dei prezzi.

Bot di ribilanciamento

Con l’aiuto di questo bot, puoi “HODL” la tua criptovaluta in modo più efficace.

Griglia a leva

Leveraged Grid Bot è una tecnica di trading più complessa basata sul grid bot, in quanto impiega la leva finanziaria per moltiplicare il tuo investimento e, quindi, i tuoi profitti.

Griglia inversa con leva

La Leveraged Reverse Grid è una tecnica che, sulla base della Reverse Grid, sfrutta il principio al fine di aumentare i ricavi generati dalla grid. Offre scelte di leva che vanno da 1.2X a 5X e puoi utilizzare gli strumenti forniti per aumentare i tuoi profitti.

Griglia dei margini

Con la margin grid, puoi ipotecare la tua valuta in cambio del prestito di un altro asset per gestire la rete. Ha un’ampia varietà di situazioni applicative, che lo rendono adatto sia per i mercati fluttuanti che unilaterali.

Griglia inversa

La griglia inversa aumenta il numero di token che il bot conserva riducendo contemporaneamente il costo di mantenimento della presenza del bot.

Quando si tratta della griglia inversa, il concetto è abbastanza simile al principio della griglia. Per realizzare l’arbitraggio all’interno di una certa fascia di prezzo, tutti utilizzano il bot per acquistare a buon mercato e vendere alto allo stesso tempo. La distinzione più significativa tra loro è che l’unità di misura per il reddito di calcolo è diversa.

Doppio investimento

Il Dual Investment è uno strumento di risparmio strutturato con un reddito fluttuante che non rientra nel principio. Il rendimento della merce è noto e fissato al momento dell’acquisto; tuttavia, la valuta di regolamento è sconosciuta e soggetta a modifiche.

Quando il prodotto raggiunge la scadenza, la valuta di regolamento viene determinata confrontando il prezzo di regolamento con il prezzo ancorato alla scadenza. Sono disponibili una varietà di opzioni di doppio investimento, tra cui Bitcoin-USDT Dual Investment e Bitcoin-USDT Dual Investment.

Griglia infinita

Con l’Infinity Grid Bot, non dovrai mai preoccuparti del prezzo di una griglia che supera la fascia di prezzo che hai impostato per essa.

Quando “compri basso e vendi alto”, l’Infinity Grid Bot è lì per supportarti in ogni fase del percorso. Assicura che il numero totale di attività rimanga costante mentre il prezzo delle attività continua a salire.

Commercio intelligente

Smart Trade è un sofisticato bot di trading disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Puoi usarlo per pianificare l’acquisto e la vendita allo stesso tempo con i livelli di profitto e stop-loss, che possono aiutarti a ottenere profitti da un trend rialzista evitando la possibilità di subire una grande perdita.

Acquisto finale

Trailing Buy può aiutarti a comprare il più basso possibile in un mercato volatile. Il bot può essere controllato modificando le impostazioni dei parametri e quando il prezzo della valuta scende a un determinato punto basso e poi aumenta di una certa percentuale, è vantaggioso acquistarlo.

Bot di arbitraggio dei futures spot

Quando si utilizza il bot di arbitraggio spot future, è possibile trarre profitto dalle disparità di prezzo tra il prezzo spot corrente di un asset crittografico e il prezzo corrente di quella criptovaluta nel mercato dei futures. Per un minimo di $ 50, puoi iniziare con questo bot, che cerca di offrire un rendimento del tasso di rendimento annualizzato del 15-50% con un rischio minimo.

Bot TWAP (Time-Weighted Average Price)

L’algoritmo di prezzo medio ponderato nel tempo, noto anche come TWAP, è la più semplice strategia di trading algoritmico tradizionale.

Lo scopo del bot TWAP è quello di fornire un prezzo medio di transazione più basso riducendo al minimo l’impatto della transazione sul mercato, in modo da raggiungere lo scopo di ridurre i costi di transazione.

Nota: Pionex ha fornito ulteriori informazioni sul proprio sito Web sui tutorial dei bot per aiutarti a scegliere quale bot di trading è la soluzione migliore per te e il tuo approccio al trading.

Oltre ai robot di trading crittografico con trading automatizzato, pionex supporta anche il trading manuale tra alcune delle criptovalute più importanti. Il terminale Smart Trade consente ai trader di mettere ordini stop-loss, take-profit e trailing stop-loss tutti nella stessa transazione commerciale.

3. App mobile Pionex

L’applicazione mobile di Pionex replica tutte le funzionalità disponibili sulla versione desktop dell’azienda.

L’interfaccia utente è abbastanza semplice che gli utenti inesperti non avranno difficoltà ad accedere alle funzionalità, quindi gli utenti possono persino creare il proprio bot di trading in appena un minuto utilizzando le istruzioni fornite.

Pionex mobile app Google Play Store. Fonte: Google

Oltre alla funzionalità bot e al trading manuale, le seguenti funzionalità saranno disponibili sull’app:

Trading manuale: Se preferisci investire manualmente l’inserimento manuale degli ordini è supportato anche dall’app Pionex in modo semplice e senza complicazioni.

Interfaccia mobile all’avanguardia: La piattaforma desktop e l’app mobile di Pionex hanno una latenza zero, quindi i trader possono sempre ottenere dati di mercato aggiornati e informazioni sui prezzi, da qualsiasi luogo tramite l’app mobile.

Commissioni e prezzi di trading di Pionex

Come parte della sua struttura tariffaria maker-taker, Pionex addebita una commissione per le transazioni che “fanno” liquidità sul mercato e quando le negoziazioni “tolgono” liquidità dal mercato.

Per qualsiasi transazione effettuata che non sia prontamente abbinata a un ordine sui libri, ti verrà addebitata la commissione del produttore. Se effettui un ordine commerciale che viene immediatamente abbinato a un ordine esistente, pagherai la commissione dell’acquirente.

Sia le commissioni del produttore che quelle dell’acquirente di Pionex sono attualmente fissate allo 0,05% del valore commerciale totale. Al completamento della tua operazione, la tua commissione viene detratta dal saldo totale rimanente che è stato accreditato sul tuo conto.

La struttura dei costi maker-taker di Pionex garantisce che le tue operazioni verranno eseguite con solo lo 0,05% di commissioni, indipendentemente dal volume di trading.

Trader ad alto volume

Nel caso in cui tu sia un trader ad alto volume, potresti prendere in considerazione l’idea di candidarti per il programma Market Maker di Pionex. Affinché il tuo account sia idoneo per il programma Market Maker, dovrai effettuare un deposito di almeno $ 300.000 in USDT.

Inoltre, potresti essere idoneo se possiedi l’equivalente di $ 300.000 o più in un’altra moneta o token di criptovaluta supportato come Bitcoin. Il programma Market Maker non comporta commissioni per i maker, quindi se ti qualifichi, pagherai zero. Le commissioni di taker continuano a un importo dello 0,05%.

Le domande per il programma Market Maker possono essere presentate solo entro i primi dieci giorni di un determinato mese. Il programma richiede di mantenere un saldo totale del conto di $ 300.000 o più su base continuativa dopo essere stato approvato.

Se vieni rifiutato dal programma perché il saldo del tuo account è troppo basso, non sarai in grado di richiedere di diventare un membro Market Maker per almeno 30 giorni dopo la squalifica.

Sicurezza Pionex

Pionex opera da più di due anni, oltre 980 giorni senza una violazione della sicurezza dal suo inizio nel 2019.

Inoltre, Pionex ha caratteristiche di sicurezza chiave come la liquidità aggregata profonda, una licenza MSB, oltre ad essere supportata dai principali attori del mercato.

Licenza completa: In termini di sicurezza, Pionex è stato rilasciato dalla licenza MSB (Money Services Business) di FinCEN (MSB Registration Number: 31000188348895).

In termini di sicurezza, Pionex è stato rilasciato dalla licenza MSB (Money Services Business) di FinCEN (MSB Registration Number: 31000188348895). Sostenuto: Pionex ha ricevuto investimenti da Gaorong Capital, Shunwei Capital e ZhenFund per un totale di oltre $ 10 milioni.

Pionex ha ricevuto investimenti da Gaorong Capital, Shunwei Capital e ZhenFund per un totale di oltre $ 10 milioni. Liquidità aggregata: Pionex aggrega la liquidità dagli scambi di criptovaluta Binance e Huobi attorno al prezzo ticker dell’attività sottostante. Pionex è sia uno dei più grandi broker per Binance, sia uno dei più grandi market maker per Huobi.

Come creare un account su Pionex (passo dopo passo)

Fase 1: Vai a https://www.pionex.com/en-US/ e fai clic su “Iscriviti” nell’angolo in alto a destra.

Fase 2: Quindi, registrati con la tua e-mail o il tuo numero di telefono. In questo esempio, ci siamo registrati via e-mail.

Passo 3: Ti verrà inviato un codice di verifica e-mail alla tua email; una volta ricevuto il codice, inseriscilo e fai clic su “Conferma“.

Passo 4: La verifica viene inviata al tuo indirizzo email che dovrai aggiungere come sopra menzionato.

Passo 5: Successivamente, è possibile completare l’autenticazione Know Your Customer (KYC) o completarla in un secondo momento.

Passo 6: Se si fa clic per verificare, verrà richiesto di completare KYC. Se fai clic su Annulla, verrai indirizzato direttamente alla schermata iniziale del desktop; l’intero processo richiede meno di 2 minuti per essere completato.

Nota: Prima di depositare e fare trading, dovrai prima completare KYC.

Depositi e prelievi su Pionex

Depositi

La criptovaluta è gratuita da depositare su Pionex. Tuttavia, lo scambio nota che attualmente supporta solo diverse monete / token da depositare nella versione iniziale, ma che ne includerà gradualmente altri in futuro.

Carta di credito (Europa): commissione del 3,5%.

Carta di credito (non europea): commissione del 4,5%.

Prelievi

Pionex non addebita alcuna commissione se ritiri la tua criptovaluta in un indirizzo interno in Pionex. Tuttavia, il prelievo di criptovalute da Pionex comporterà una commissione fissa che può variare in base alla moneta o al token prelevato.

Per ottenere un elenco completo di tutte le criptovalute, nonché delle loro commissioni di prelievo, visita questa pagina.

Vale la pena ricordare che la fornitura di informazioni KYC ha il potenziale per migliorare le limitazioni di prelievo.

Nota: Pionex non facilita i prelievi in fiat.

Assistenza clienti

Per contattare il personale dell’assistenza clienti di Pionex, è possibile scegliere tra una serie di opzioni diverse.

E-mail: Per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo staff di Pionex tramite email: [email protected]

Tramite chat dal vivo: Per contattare il servizio di assistenza clienti di Pionex, vai alla home page del broker e scegli l’opzione “Supporto” dalla scheda. Quindi, fai clic sull’icona “Live chat” che appare sullo schermo. Una finestra pop-up si aprirà sullo schermo, permettendoti di chattare direttamente con una persona.

Il team di Pionex ha canali di social media che possono essere utilizzati per trovare informazioni su:

Telegramma;

Discordia;

Cinguettare;

Facebook;

Linea.

C’è anche una funzione di chat dal vivo aperta dal lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 21:30 (Asia / Taipei).

Pionex pro e contro

Pro

16 bot di trading integrati gratuiti;

Tutti i bot sono basati su cloud;

Commissioni competitive 0,05% su tutte le transazioni;

Pionex è orgogliosa di avere solide misure di sicurezza per la sicurezza delle risorse crittografiche sul suo scambio;

Tutorial utili per spiegare ogni bot di trading;

Live Chat e assistenza clienti via e-mail;

Sono supportate oltre 120 diverse criptovalute.

Contro

Non c’è modo di esercitarsi nel trading utilizzando un account demo;

Al momento non ci sono opzioni di prelievo fiat;

Nessun numero di contatto telefonico.

Considerazioni finali

Nel complesso, Pionex offre una varietà di vantaggi ai suoi clienti, tra cui commissioni estremamente competitive, accesso a 16 bot di trading gratuiti e un’app mobile all-in-one che consente agli investitori di fare trading mentre sono in movimento, sfruttando al contempo le caratteristiche uniche dello scambio.

Inoltre, se si considera la crescente base di utenti di Pionex e la sua licenza MSB con FinCEN negli Stati Uniti, uno dei mercati normativi più rigorosi e riconosciuti al mondo, i clienti possono sentirsi sicuri utilizzando la piattaforma.

Per non parlare del fatto che è sostenuto da investitori su larga scala per un importo di $ 10 milioni e mantiene i suoi fondi su due degli scambi più noti nel mondo delle criptovalute.

Di conseguenza, i consumatori sono lasciati con un’interfaccia utente intuitiva (UI) per accelerare le transazioni beneficiando anche di costi competitivi e l’assistenza di una selezione di bot di trading di criptovaluta gratuiti.

Pionex Recensione 2022 | Domande frequenti

I robot crittografici Pionex sono gratuiti?

Sì, i 16 bot di trading crittografico automatizzati disponibili sullo scambio sono completamente gratuiti. Inoltre, sono anche basati su cloud, quindi non è necessario lasciare il dispositivo acceso per farli funzionare dietro le quinte.

Pionex è sicuro?

Pionex è in grado di sfruttare l’alto grado di sicurezza offerto da scambi come Binance e Huobi mantenendo i suoi fondi sulle loro piattaforme. Ha anche ottenuto una licenza Money Services Business (MSB) dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e ha trascorso oltre 900 giorni dal suo inizio senza alcuna violazione della sicurezza.

Quali sono le commissioni di trading su Pionex?

I trader troveranno Pionex una buona scelta a basso costo poiché le sue commissioni di trading sono incredibilmente competitive solo allo 0,05% e non esiste un requisito minimo di volume delle transazioni. Piuttosto che doverti preoccupare che ogni operazione prenda un morso dai tuoi guadagni, puoi semplicemente sederti e lasciare che i bot facciano le loro cose.

Posso utilizzare i robot di trading Pionex sul mio cellulare?

Sia il Google Play Store che l’Apple Store forniscono applicazioni mobili Pionex per dispositivi Android e iOS. È possibile fare trading manualmente o impostare i tuoi bot in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, grazie a questa flessibilità.