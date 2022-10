Polkadot è un buon investimento?

Polkadot Price Prediction 2022: Per la fine del 2022, si prevede che il prezzo DOT rimanga al di sotto di $ 10. Continua a leggere per ulteriori informazioni.

Polkadot è un buon invetment? Polkadot sarebbe un investimento rischioso e quindi dovrebbe essere proceduto con cautela.

Polkadot si riprenderà? Il recupero del prezzo DOT dipenderà dalle condizioni di mercato e dall’aumento dell’adozione della blockchain Polkadot.

Polkadot Prezzo Previsione 2025 è $29.4

Polkadot è una rete decentralizzata che funge da collegamento tra le catene. È un protocollo open source per la connessione e la protezione delle reti blockchain private. Polkadot facilita i trasferimenti cross-chain di risorse che includono token, documenti e altre risorse.

Polkadot è stato sviluppato da Gavin Wood e la sua unicità risiede nell’interoperabilità, nell’efficienza energetica e nello sviluppo blockchain personalizzato abbinato a una combinazione cross-chain / “para chain”.

Prestazioni Polkadot (DOT)

Anno 2020: +168%

Anno 2021: +210%

Anno 2022: (-74%) Q1 2022: (-25,7%) Secondo trimestre 2022: (-69,5%) Q3 2022: +11,0%



Motivi per le recenti discariche e pompe di DOT

Acala, che è la principale piattaforma Defi sulla rete DOT, ha annunciato un fondo ecosistemico da $ 250 milioni di dollari, che ha fatto sì che gli investitori si affrettassero ad acquistare il token con aspettative di maggiori rendimenti nel tempo.

Il motivo principale per cui c’è stato un dump occasionale nei prezzi di DOT è stato a causa del declino generale del mercato delle criptovalute che ha colpito anche DOT tra molti altri.

Qual è l’uso di DOT Token?

Il Dot Token, il token nativo di Polkadot, viene utilizzato per tre scopi: 1. Governance, 2. Staking e 3. Bonding

Governance: I titolari di Dot hanno il pieno controllo sul protocollo. Governance in blockchain, significa come una transazione e un blocco possono essere verificati in base alle regole e come le regole possono essere applicate. Polkadot fornisce una struttura di governance attraverso la sua prova del consenso di palo. Con questa funzione, vengono determinate anche le tariffe della rete. Queste funzioni non sono formalmente concesse ai titolari di DOT, ma piuttosto il codice sottostante di Polkadot consentirà ai titolari di DOT di partecipare alla governance.

I titolari di Dot hanno il pieno controllo sul protocollo. Picchettamento: Polkadot fornisce un mezzo per premiare i titolari con il processo di picchettamento. La teoria dei giochi incentiva i possessori di token a comportarsi in modo onesto. Al fine di proteggere la sua rete, Polkadot premia i buoni attori mentre i cattivi attori perderanno una partecipazione nella rete. La rete Polkadot si affiderà esclusivamente ai titolari per l’esecuzione di questa funzione. Il DOT richiesto per partecipare alla rete varierà in base all’attività intrapresa, alla durata del DOT e al numero totale di DOT puntati.

Polkadot fornisce un mezzo per premiare i titolari con il processo di picchettamento. La teoria dei giochi incentiva i possessori di token a comportarsi in modo onesto. Al fine di proteggere la sua rete, Polkadot premia i buoni attori mentre i cattivi attori perderanno una partecipazione nella rete. La rete Polkadot si affiderà esclusivamente ai titolari per l’esecuzione di questa funzione. Il DOT richiesto per partecipare alla rete varierà in base all’attività intrapresa, alla durata del DOT e al numero totale di DOT puntati. Legame: Il bonding è una forma di prova di puntata. Di queste nuove parachain vengono aggiunte alla rete Polkadot. Il DOT sarà bloccato durante il periodo di legame e verrà rilasciato sul conto che li ha legati.

Polkadot è un buon investimento?

Polkadot può essere considerato per investimenti a lungo termine poiché ha funzionato bene nel parametro 5 anni, tuttavia, i rendimenti sono ancora molto al di sotto di quelli che si otterrebbero in qualsiasi altra criptovaluta nello stesso periodo di tempo. Pertanto, sorge una domanda: “Polkadot è un buon investimento”?

Per fare una stima su questo, capiamo il passato. Sebbene sia negativo in entrambi i grafici, la tendenza al ribasso irregolare è ciò che è importante qui. Date le prestazioni, è lecito supporre che Polkadot potrebbe non essere un buon investimento a breve termine. Tuttavia, se si desidera effettuare un investimento, si consiglia un monitoraggio continuo del prezzo.

Polkadot sarebbe un investimento rischioso e quindi dovrebbe essere proceduto con cautela. Il passato roccioso e la dipendenza dai prezzi di ETH e BTC accoppiati con ETH 2.0 rappresentano tutti una minaccia per DOT, tuttavia, la sua interoperabilità, efficienza energetica e sviluppo blockchain personalizzato abbinato alla combinazione cross-chain / “para chain” lo rendono una miscela unica per qualsiasi sviluppatore.

Polkadot è tra le criptovalute uniche o reti blockchain, l’uso di DOT è vasto e rimarrà utile. Tuttavia, il passato accidentato della catena para rende molto difficile dire se la criptovaluta avrebbe successo da sola o dovrebbe dipendere dalle principali criptovalute come BTC ed ETH.

In aggiunta ad esso, la presenza limitata di Polkadot sia in NFT che in DeFi lo rende un investimento difficile.

Polkadot è raccomandato come Buy dall’analista di Crypto Michael Van de Poppe.

Polkadot si riprenderà o Polkadot salirà?

La storia rocciosa di DOT lo rende un investimento molto rischioso. DOT è la criptovaluta nativa della Polkadot Blockchain. Il DOT è sceso di oltre il 70% quest’anno.

Pertanto diventa molto difficile rispondere alla domanda” Will Polkadot Recover or Will Polkadot Go Up”?

Affinché Polkadot aumenti, le condizioni generali del mercato delle criptovalute devono migliorare. La condizione di mercato dipende completamente dagli eventi geopolitici e anche dalle notizie riguardanti l’avanzamento delle reti crittografiche. Attualmente, gli eventi mondiali non favoriscono l’aumento delle azioni o il mercato delle criptovalute. Tecnicamente il mondo è in recessione e il costo della vita è aumentato. Pertanto, le persone sono più concentrate sul raggiungimento dei loro fini piuttosto che investire in criptovalute.

Pertanto, affinché tutte le criptovalute aumentino, le condizioni di mercato devono migliorare. Lo stesso vale per Polkadot. Se il mercato aumenta, Polkadot salirà altrimenti potrebbe ritirarsi ulteriormente.

In aggiunta ad esso, il mercato delle criptovalute non riguarda solo il valore dei token, ma riguarda l’unicità della blockchain e l’espansione e l’adozione della blockchain aiutano il valore del token a salire man mano che più investitori si affollano per investire nel progetto. Il blockchian di Polkadot non è molto popolare, quindi gli sviluppatori di Polkadot dovranno concentrarsi sull’aumento dell’accettazione di Polkadot e, a sua volta, aumentare l’accettazione dei token DOT.

Polkadot Insider ha pubblicato un elenco dei progetti Polkadot più performanti che includono PCX ChainX, Moonbeam, Haka TribeOne e Dock

Polkadot Prezzo Previsione 2022

La previsione aggregata del prezzo DOT 2022 è di $ 9,23. Tuttavia, se Polkadot dovesse aumentare del 10% al mese, il prezzo del DOT entro la fine del 2022 potrebbe essere di $ 11.

Polkadot Prezzo Previsione 2025

Se lo stesso slancio continua, Polkadot potrebbe non essere in grado di superare $ 20 anche tra 3 anni. Nel 2025 si prevede che Polkadot raggiungerà i $ 25,55. Questo è ben oltre il massimo storico che DOT ha raggiunto nel novembre 2021

Polkadot Prezzo Previsione 2030

DOT Price Prediction 2030 è di $ 33 se il prezzo aumenta del 20% all’anno da ora e $ 62 se DOT guadagna il 30% all’anno da ora.