Può Polygon Matic raggiungere $ 5: Sì, Matic può raggiungere $ 5 nei prossimi anni. Se Matic guadagna il 50% all’anno, nei prossimi 5 anni, Matic raggiungerà $ 5.

Può Polygon Matic raggiungere $ 3: Matic può raggiungere $ 3 nei prossimi 5 anni a condizione che Matic guadagni il 30% all’anno.

Polygon Matic può raggiungere $ 5 e $ 3: cos’è Polygon?

Polygon MATIC è una blockchain di livello 2 che è una soluzione per i problemi di ridimensionamento, velocità e commissione di transazione di Ethereum. La correzione di Polygon a questi problemi lo rende una valida soluzione di ridimensionamento per Ethereum.

Funziona sul meccanismo Proof of stake che utilizza molta meno energia rispetto al meccanismo Proof of Work. Polygon ha anche dichiarato sul suo sito web che è già carbon neutral.

Polygon fornisce Security as a Service attraverso la blockchain di Ethereum o attraverso il pool di validatori professionali di polygon.

Come la blockchain di Ethereum, Polygon fornisce anche un’utilità diffusa agli utenti. La blockchain poligonale può essere utilizzata nello sviluppo di DeFi (AAVE), Metaverse (Decentraland), NFT (Opensea) e altre dApp blockchain.

Polygon Matic può raggiungere $ 5 e $ 3: qual è il vantaggio di utilizzare Polygon Blockchain?

I vantaggi dell’utilizzo di Polygon Blockchain sono:

Finanziamento: La rete poligonale è ben finanziata. Recentemente ha raccolto nuovi capitali quest’anno che danno ai fondatori la flessibilità di costruire Polygon in una blockchain redditizia che spinge la domanda di Matic Token ancora più in alto.

La rete poligonale è ben finanziata. Più velocemente: Polygon ha una capacità di elaborazione di 7.000 transazioni al secondo che sono passi da gigante più veloci dei 15 TPS di Ethereum. Inoltre, si ritiene che nonostante l’aggiornamento ETH 2.0 MATIC rimarrà avanti a causa dei costanti sviluppi e sperimentazioni nell’ecosistema.

Polygon fornisce Security as a Service attraverso la blockchain di Ethereum o attraverso il pool di validatori professionali di polygon. Tariffe GAS: Si afferma dal co-fondatore di ETH che nonostante il nuovo ETH2.0 le tariffe GAS non diminuiranno. Qui, MATIC prende un vantaggio, dal momento che ha collocato le sue commissioni di transazione nell’intervallo da $ 0,0005 a $ 0,2, che è minuscolo rispetto ai $ 12 di ETH. Polygon ha risparmiato più di $ 140 milioni in commissioni GAS fino ad ora.

Si afferma dal co-fondatore di ETH che nonostante il nuovo ETH2.0 le tariffe GAS non diminuiranno. Qui, MATIC prende un vantaggio, dal momento che ha collocato le sue commissioni di transazione nell’intervallo da $ 0,0005 a $ 0,2, che è minuscolo rispetto ai $ 12 di ETH. Polygon ha risparmiato più di $ 140 milioni in commissioni GAS fino ad ora. Varietà di soluzioni di ridimensionamento: Polygon ha 3 soluzioni di ridimensionamento live, 3 in fase di sviluppo e 1 in beta testing, il che significa chiaramente che Polygon si sta preparando per ETH 2.0.

Polygon Matic può raggiungere $ 5 e $ 3: quali sono i progetti in esecuzione basati su Polygon?

Può Polygon Matic raggiungere $ 5: alcuni calcoli

Al prezzo attuale Polygon Matic dovrà salire di 7 volte per raggiungere i 5 dollari. Ecco come e quando Matic può raggiungere $ 5:

Condizioni Intervallo di tempo Se Matic guadagna il 10% Nei prossimi 20 anni Se Matic guadagna il 20% Nei prossimi 11 anni Se Matic guadagna il 30% Nei prossimi 7 anni Se Matic guadagna il 50% Nei prossimi 5 anni

Può Polygon Matic raggiungere $ 3: alcuni calcoli

Condizioni Intervallo di tempo Se Matic guadagna il 10% Nei prossimi 14 anni Se Matic guadagna il 20% Nei prossimi 8 anni Se Matic guadagna il 30% Nei prossimi 5 anni Se Matic guadagna il 50% Nei prossimi 4 anni

Può Polygon Matic raggiungere $ 3: Conclusione

Con lo sviluppo della tecnologia blockchain, la criptovaluta ora non riguarda più solo il token ma lo sviluppo dell’ecosistema. Polygon in questo campo è diventato uno dei giocatori più importanti. Invece di competere con Ethereum, Polygon si sta posizionando una blockchain per riempire il vuoto che ETH o il resto delle blockchain hanno creato.

Polygon ha maggiori possibilità di raggiungere sia $ 3 che $ 5. Il massimo storico di Polygon era vicino a $ 3, quindi, raggiungere $ 3 e $ 5 non sarà un grosso problema per Matic. Tuttavia, l’attuale condizione di mercato potrebbe non essere favorevole per Polygon per raggiungere $ 5 o addirittura $ 3 quest’anno.