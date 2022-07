Portafogli NFT: i 5 migliori del 2022

Il nuovo entusiasmante mondo dei token non fungibili (NFT) è quello che ha generato molto interesse sia da parte degli investitori che degli sviluppatori. Gli NFT sono risorse digitali uniche la cui unicità deriva dal fatto che ogni transazione viene conclusa da un singolo indirizzo blockchain, rendendole veramente proprietà personali, proprio come qualsiasi altro oggetto che potresti possedere! Ma con la loro crescente popolarità arriva la necessità di portafogli NFT affidabili e user-friendly in cui conservarli.

Per iniziare a comprare o vendere NFT, avrai bisogno di un portafoglio crittografico per iniziare a fare trading di NFT.

Anche se non esiste un portafoglio speciale creato per archiviare i tuoi NFT perché puoi memorizzarli sul tuo portafoglio crittografico comodamente come archiviare la tua criptovaluta.

Tuttavia, ci sono alcuni portafogli crittografici che vengono utilizzati in volume dai trader NFT che amano riferirsi a loro come il loro portafoglio NFT.

Questo portafoglio NFT è uguale al tuo portafoglio di criptovaluta, ma questo portafoglio deve supportare il protocollo blockchain su cui sono costruiti i tuoi NFT. E deve essere compatibile con la criptovaluta che utilizzerai per acquistare i tuoi NFT, come Ethereum, Bitcoin o Cardano, ecc.

Poiché la maggior parte degli NFT sono costruiti sulla blockchain di Ethereum, la maggior parte dei portafogli Ethereum dovrebbe essere compatibile, ma alcuni portafogli sono compatibili con più criptovalute.

In questo articolo, discuteremo cinque dei migliori portafogli NFT disponibili oggi sul mercato. Questi portafogli sono tutti user-friendly e hanno grandi funzionalità che ti renderanno facile archiviare e gestire i tuoi NFT.

Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo!

5 migliori portafogli NFT

Ci sono un certo numero di diversi tipi di portafogli NFT disponibili oggi sul mercato, ognuno con il proprio set unico di funzionalità. Alcuni dei portafogli più popolari includono:

Portafoglio MetaMask

Metamask è uno dei portafogli NFT più popolari là fuori, e per una buona ragione. Non solo è facile da usare, ma è anche altamente sicuro, rendendolo un’ottima scelta per chiunque desideri archiviare i propri NFT. È un portafoglio di estensione del browser user-friendly che ti consente di gestire i tuoi NFT preferiti in un unico posto. Ha un’app mobile che dà accesso a un browser integrato per app decentralizzate e mercati NFT.

Puoi anche impostare diversi indirizzi nel tuo portafoglio Metamask in modo da poter mantenere i tuoi NFT a un indirizzo diverso dalle tue criptovalute, oppure puoi mantenere un singolo indirizzo per ogni NFT che acquisti – dipende da te.

Questo portafoglio offre supporto per diverse reti blockchain se stai cercando di acquistare NFT da un mercato costruito su quella particolare rete.

Con la sua ampia compatibilità, le caratteristiche di sicurezza e le ampie funzionalità, è il modo perfetto per tutti di gestire le proprie risorse digitali. Quindi, se stai cercando un portafoglio NFT che spunta tutte le caselle, non guardare oltre Metamask.

Portafoglio Coinbase

Coinbase è meglio conosciuto per il suo scambio di criptovaluta. Offre anche un portafoglio non custodiale che può essere utilizzato per archiviare NFT e altri token. Tenere le risorse nel portafoglio Coinbase offre agli utenti il controllo completo sulle loro criptovalute, invece di archiviare criptovalute su Coinbase Exchange. Nel 2021, Coinbase ha lanciato un plug-in del browser per semplificare l’acquisto di NFT e l’utilizzo di altre dApp su più dispositivi. Il portafoglio mobile consente agli utenti di accedere alle dApp tramite il browser integrato. Uno dei principali vantaggi di Coinbase Wallet è che ti consente di inviare token ad altri senza utilizzare indirizzi di portafogli pubblici, rendendo le transazioni più personali e sicure. Potrebbe far sembrare i trasferimenti più personali e rassicurarti sul fatto che stai inviando cose alla persona giusta. Coinbase ha anche una funzione di backup cloud con un clic che ti consente di salvare le tue chiavi private sul tuo disco cloud personale. Ciò potrebbe aiutarti a garantire che non perdi l’accesso ai tuoi NFT o ad altre risorse memorizzate nel portafoglio.

Portafoglio Alpha

Un portafoglio crittografico open source, AlphaWallet è una piattaforma mobile-first e solo Ethereum. Mentre ha alcuni inconvenienti (è solo mobile e supporta solo Ethereum), il suo supporto nativo per i giochi blockchain e NFT lo distingue.

È uno dei portafogli più user-friendly disponibili e uno dei più sicuri in quanto utilizza Secure Enclave sui tuoi dispositivi mobili per offrirti una maggiore sicurezza.

Ha un design semplice che è facile da navigare per i principianti. C’è un’intera area nel portafoglio dedicata a NFT e token di gioco. Consente inoltre agli utenti di applicare meta tag ai loro token in modo che possano essere rapidamente cercati e filtrati quando guardano attraverso la loro raccolta. AlphaWallet è compatibile con OpenSea, CryptoKitties, Dragonereum e ChainZ Arena, tra gli altri mercati NFT e applicazioni DeFi. Ha anche un browser dApp integrato per individuare ulteriori mercati NFT e l’accesso diretto alle applicazioni DeFi come Compound.

Trust Wallet

Con oltre 5 milioni di utenti, Trust Wallet sta diventando popolare come portafoglio NFT. È un noto portafoglio crittografico mobile ideale per i collezionisti di NFT. Gli utenti possono scoprire un elenco di app decentralizzate dei mercati dell’arte su Trust Wallet per un facile accesso con un clic a siti come Axie Infinity, OpenSea e altri. Può anche aiutare gli utenti a mantenere e gestire le loro risorse sulla piattaforma, anche se Trust Wallet non abilita le transazioni NFT. Trust Wallet offre l’integrazione nativa con blockchain pubbliche ben note come Ethereum Classic e Binance Smart Chain.

Una delle caratteristiche più interessanti di Trust Wallet è il suo accesso con un clic alle applicazioni NFT e la compatibilità con più reti blockchain renderà Trust Wallet, letteralmente, uno dei portafogli NFT più affidabili là fuori – probabilmente nel prossimo futuro.

Enjin

Enjin è un interessante portafoglio basato su blockchain che consente la raccolta di NFT in-game e altri oggetti da collezione.

L’azienda esiste dal 2009 e sviluppa software di gioco da oltre un decennio. Nel 2018, hanno lanciato la Enjin Coin (ENJ), che viene utilizzata per sostenere il valore dei beni virtuali sulla rete Enjin. Enjin Wallet è un portafoglio NFT multi-valuta che ti consente di archiviare, gestire e scambiare i tuoi NFT. Il portafoglio supporta anche Ethereum, Bitcoin, Litecoin e oltre 50 altri token ERC-20.

Una delle caratteristiche uniche di Enjin Wallet è il suo scanner di codici QR “Enjin Beam”, che consente di trasferire istantaneamente NFT tra portafogli scansionando un codice QR.

Enjin Wallet è disponibile per dispositivi Android e iOS ed è anche compatibile con i portafogli hardware Ledger. Nel complesso, Enjin Wallet è un’ottima opzione per archiviare e gestire i tuoi NFT.

Scegliere il miglior portafoglio NFT

Il miglior portafoglio NFT per te dipenderà dalle tue esigenze e preferenze. Se la sicurezza è la tua preoccupazione principale, allora un portafoglio hardware come l’Enjin sarebbe una buona scelta.

Tuttavia, se hai bisogno di un portafoglio facile da usare e con funzionalità di scambio integrate, allora un portafoglio basato sul web come il Trust Wallet sarebbe una buona scelta.

E se hai bisogno di un portafoglio mobile che sia facile da usare e supporti più valute, allora Coinbase, MetaMask e AlphaWallet sarebbero una buona scelta.

Una volta deciso il tipo di portafoglio che desideri, dovrai considerare come e dove accederai ai tuoi NFT.

Se li utilizzerai per il gioco online o su diversi mercati NFT, dovrai assicurarti che il tuo portafoglio sia compatibile con tali piattaforme.

Ad esempio, il MetaMask Wallet è compatibile con Opensea, Rarible, SuperRare, ecc. Il portafoglio Trust è compatibile con gli NFT su Binance Smart Chains e Coinbase è compatibile con Opensea, Rarible e Gotchiverse.

Scopri di più sui mercati NFT nella nostra guida completa in cui confrontiamo i 10 più grandi mercati NFT del 2022.

Inoltre dovresti considerare quanto sia facile usare il tuo portafoglio e quanto sia user-friendly l’interfaccia. I migliori portafogli sono quelli progettati per essere il più user-friendly possibile in modo che anche i principianti possano facilmente usarli.

Rischi associati all’utilizzo di portafogli NFT

Ci sono alcuni rischi associati all’utilizzo di portafogli NFT, ma sono generalmente molto minori. Il rischio maggiore è che se perdi le tue chiavi private o la password, perderai l’accesso ai tuoi NFT. E quando si utilizza un portafoglio online, i propri NFT potrebbero essere violati se il sito Web non è sicuro. Questo è il motivo per cui è importante scegliere un fornitore di portafogli affidabile e consolidato, preferibilmente un hardware o un portafoglio freddo.