Mt Gox Bitcoin: cos’è e data di rilascio

Mt Gox è pronto a pagare alcuni dei suoi utenti.

Mt Gox, lo scambio Bitcoin un tempo iconico, è improvvisamente risorto dalla morte ed è ora pronto a rimborsare ai suoi creditori una somma totale di 137.000 BTC. Ma quando è la data di uscita di Mt Gox Bitcoin?

Mt Gox, uno scambio giapponese di Bitcoin, ha una storia affascinante piena di hack, bugie e truffe.

Lo scambio gestiva quasi il 70% del commercio totale di BTC al momento del suo hack. Qui, ha sospeso bruscamente i suoi ritiri, lasciando dietro di sé un’ondata di controversie. Diamo un’occhiata a questo capitolo finale nella storia degli hack Bitcoin di Mt Gox.

Quando è il pagamento di Mt Gox Bitcoin?

Mt Gox non ha ancora menzionato una data ufficiale di pagamento di Bitcoin, ma l’ultima lettera sui rimborsi afferma che il fiduciario di riabilitazione, Nobuaki Kobayashi, “si sta attualmente preparando a effettuare rimborsi”.

Alcuni rapporti suggeriscono che i creditori potrebbero ricevere pagamenti da agosto 2021.

Lo scambio continua ad avvicinarsi al rimborso dei creditori. Nella lettera di cui sopra, ha incaricato loro di registrarsi tramite un portale di registrazione online. Lo scambio ha anche chiesto ai suoi creditori se vorrebbero ricevere i pagamenti in Bitcoin o Bitcoin Cash.

Si stima che circa 137.000 BTC ($ 2,74 miliardi) saranno rilasciati durante questo periodo.

Questa è ancora un’enorme riduzione degli 850.000 BTC inizialmente persi durante l’hack.

Mt Gox Bitcoin Dump vede preoccupazioni sul prezzo di BTC

Diversi analisti e critici di criptovalute hanno espresso preoccupazione per il rilascio di Mt Gox Bitcoin, affermando che un potenziale dump potrebbe danneggiare gravemente il prezzo di BTC.

A causa della tempistica casuale dell’evento che è in sincronia con il passaggio a Ethereum staking tramite Ethereum 2.0, altri hanno propagandato un potenziale evento di flippening.

Ciò vedrebbe la capitalizzazione di mercato di Ethereum superare Bitcoin.

Bitcoin è sceso a causa della pressione del mercato ribassista che si aggira intorno ai $ 19.000- $ 20.000 negli ultimi mesi.

Tuttavia, il CEO di Binance CZ ha respinto queste affermazioni in un tweet da allora cancellato. Ha fatto riferimento al fatto che coloro che ricevono il Bitcoin hackerato saranno stati nello spazio dal 2014. “Chiediti, se sei entrato in cripto e hai avuto BTC dal 2014, avrai fretta di vendere ora?” ha detto. “Nuovi falegnami vs mentalità OG.”