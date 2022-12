Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Posso cambiare il mandato del mio investimento dopo aver iniziato a investire?

Investire in fondi comuni di investimento attraverso SIP offre molta flessibilità.

Gli investitori possono controllare l’importo che vogliono investire, il mandato per il quale vogliono investire, la frequenza con cui vogliono investire (settimanale, mensile, trimestrale, ecc.).

Ma una volta che inizi un SIP, sei vincolato dalle scelte iniziali fatte fino alla fine del tuo mandato SIP?

La risposta è NO. Ad esempio, se inizi un investimento SIP mensile di 5.000 INR in un fondo per un periodo di 7 anni, hai la flessibilità di aumentare o diminuire il suo mandato a piacimento, ridurre o aumentare la tua rata SIP a seconda del tuo benessere finanziario.

I SIP sono una delle migliori opzioni di investimento a lungo termine su cui puoi fare rialtra parte. Queste caratteristiche flessibili le rendono senza problemi e altamente liquide rispetto ad altre opzioni di investimento.

Infatti, per ridurre il fastidio di rinnovare ed estendere periodicamente i SIP, puoi anche scegliere di optare per SIP perpetui e continuare in modo ininterrotto fino a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Nei momenti di bisogno, hai la flessibilità di mettere in pausa il tuo SIP.

Se desideri interrompere o mettere in pausa il tuo SIP prima di completare il mandato, invia un modulo di domanda almeno 30 giorni prima della prossima data di scadenza del SIP per essere sicuro.