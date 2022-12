Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali sono i migliori schemi di fondi comuni di investimento per un periodo di cinque anni?

Comprendiamo quale potrebbe essere una risposta adeguata alla domanda di cui sopra.

Attraverso numerose interazioni con gli investitori, riteniamo che nella maggior parte dei casi il bisogno nascosto e spesso non espresso sia quello di scoprire lo schema che fornirebbe rendimenti in sospeso nel periodo in cui l’investitore prevede di investire.

In realtà, è estremamente difficile anche per l’investitore prevedere per quanto tempo rimarrà investito. È quasi impossibile sapere come si comporterà il mercato e quale schema e gestore sarebbe in grado di capitalizzare di più durante un suddetto periodo.

Ciò che è buono in una situazione potrebbe non essere buono in un’altra. Ad esempio, i tuoi vestiti invernali non saranno adatti a te durante le estati. Allo stesso modo, una banana che fa bene a un bambino in crescita può essere dannosa per suo padre diabetico.

La storia è piena di esempi di molti esperti che non sono in grado di prevedere correttamente il futuro. Ecco perché, non bisogna essere influenzati dalle prestazioni passate, è meglio cercare uno schema appropriato data la propria situazione attuale unica e le esigenze future.