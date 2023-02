Il sequestro di Bitcoin è il processo attraverso il quale il governo tenta di espropriare legalmente un cittadino del bitcoin. Tuttavia, il bitcoin è un tipo di proprietà unicamente resistente ai sequestri. Non c’è alcuna forza fisica o coercizione legale che possa trasferire bitcoin da una parte all’altra senza le corrispondenti chiavi private.

Tuttavia, se le autorità possono accertare l’identità reale di un individuo e i suoi indirizzi bitcoin, possono costringere quell’individuo a divulgare le chiavi private necessarie per spostare il bitcoin. Bitcoin può essere resistente ai sequestri, ma gli esseri umani sono ancora vulnerabili alle minacce fisiche, al ricatto e ad altre forme di coercizione.

Possono essere sequestrati i portafogli crittografici?

Finché è un portafoglio non detentore e non hai condiviso le tue chiavi private: no.

Allo stesso tempo, se un portafoglio è installato sul tuo cellulare come app, c’è il rischio che qualcuno possa accedervi rapidamente. Quindi, faresti meglio a scegliere un portafoglio con più salvaguardie. Ad esempio, proteggiamo i nostri portafogli con un doppio fondo, Face ID, codici pin, frasi mnemonica, ecc.

Cos’è il sequestro di Bitcoin?

Il sequestro di Bitcoin si verifica quando un’agenzia delle forze dell’ordine ottiene l’indirizzo bitcoin e la chiave privata di un individuo o di un’entità che ha violato la legge.

A volte l’agenzia si rivolge allo scambio che ospita il portafoglio in questione per sequestrare una chiave privata. Altre volte, l’agenzia tenterà di sequestrare il bitcoin hackerando il portafoglio caldo dell’imputato e procurandosi le chiavi private, o espropriando il proprietario di un portafoglio freddo. Questi mandati sono in genere sigillati, a differenza dei mandati che sequestrano un indirizzo, che rivelano anche l’intera storia delle transazioni che coinvolgono l’indirizzo in questione per dimostrare la probabile causa.

Ogni U.S. L’ufficio del procuratore stabilisce procedure che regolano il sequestro di beni per la valuta virtuale. Prima dell’inizio di un’azione legale o dell’effettiva sequestro di beni, l’ufficio del procuratore collabora con gli Stati Uniti. Servizio Marshals per determinare la quantità e la valutazione del bitcoin che verrà sequestrato. Per ottenere un mandato di sequestro, l’agenzia esecutiva deve presentare una domanda e una dichiarazione giurata che pretendono in modo sufficientemente dettagliato le accuse fattuali e la probabile causa del sequestro.

In generale, l’agenzia esecutiva si occupa della logistica del sequestro e della possibilità di problemi di confisca, gestione o disposizione, e se il bene è abbastanza prezioso da giustificare un sequestro in quel momento. Più agenzie collaboreranno alla pianificazione di una strategia di accusa, ma solo gli Stati Uniti. Marshals Service può mettere all’asta bitcoin che è stato sequestrato da un’altra agenzia governativa statunitense. Il procedimento di sequestro deve essere basato sulla constatazione di un agente delle forze dell’ordine della causa probabile che il bene rappresenti i proventi o sia stato utilizzato per facilitare l’attività criminale.

Come Viene Sequestrato Bitcoin?

Bitcoin viene sequestrato dalle forze dell’ordine a seguito di un’accusa penale. Ogni agenzia di sequestro crea preventivamente un portafoglio per trattenere temporaneamente il bitcoin sequestrato prima che la custodia venga infine trasferita negli Stati Uniti. Servizio di marescialli per l’asta. Non è chiaro se l’FBI debba ottenere un mandato per possedere la chiave privata perché tali mandati sono sigillati. La non divulgazione dell’esistenza del mandato rende più difficile sapere esattamente come l’FBI ha ottenuto la chiave privata. Tuttavia, i warrant e le dichiarazioni giurate per il sequestro di bitcoin memorizzati a un indirizzo specifico sono in genere disponibili al pubblico.

Sequestro tecnico

Il sequestro tecnico si verifica quando l’agenzia delle forze dell’ordine sequestra il bitcoin attraverso un mandato. Il Bitcoin detenuto in custodia può anche essere sequestrato in base a un mandato di sequestro, che deve quantificare la quantità di bitcoin detenuto e l’identità del proprietario dell’indirizzo. Il mandato di perquisizione per bitcoin che deve essere sequestrato da uno scambio o da un altro custode istituzionale sarà indirizzato allo scambio, non all’individuo.

Un mandato di sequestro correttamente depositato identifica chiaramente l’indirizzo associato al bitcoin da sequestrare e deve presentare fatti che soddisfino la probabile causa ai sensi del Quarto Emendamento. Inoltre, uno scambio o un altro custode del portafoglio istituzionale può fornire la chiave privata bitcoin identificata nel mandato di sequestro a un’agenzia esecutiva nel tentativo di assolversi dalla responsabilità.

Decadenza penale

Un mandato non è l’unico modo per un’agenzia delle forze dell’ordine di sequestrare bitcoin detenuto da un altro individuo o entità. Bitcoin può anche essere preso dal governo attraverso un processo chiamato confisca. La confisca è la perdita permanente di quel bitcoin per ordine del tribunale o sentenza. Il sequestro può verificarsi prima della confisca e non tutti i sequestri comporteranno la confisca.

In un’azione penale di confisca, l’imputato è accusato di attività criminali che hanno coinvolto un determinato bene o un bene specifico. Bitcoin non è del tutto fungibile e la legge tratta il bitcoin come proprietà, quindi è soggetto a confisca oltre al sequestro. Molto spesso, gli imputati in un’azione di confisca sono già in custodia e rivelano la chiave privata come parte di un patteggiamento.

Perseguire le azioni penali di confisca è un modo comune per il Dipartimento di Giustizia di acquisire bitcoin attraverso le sue agenzie e funzionari, perché gli imputati criminali accettano spesso accordi di patteggiamento. In tale scenario, un mandato potrebbe non essere necessario se il convenuto rinuncia volontariamente alla chiave privata in cambio di un patteggiamento.

Perché Bitcoin Viene Sequestrato?

Il sequestro si verifica in caso di arresto, in base a un mandato di perquisizione, o in base a un mandato di sequestro, che definisce chiaramente la proprietà specifica da sequestrare.

Bitcoin Usato Per Facilitare La Commissione Di Un Crimine

Bitcoin che viene utilizzato per facilitare un crimine può essere sequestrato da un mandato. La facilitazione è qualsiasi atto o condotta che rende il crimine più difficile da rilevare, o qualsiasi strumento esercitato dall’individuo che ha permesso al crimine di verificarsi. Ad esempio, si consideri un’azienda che si impegna in attività commerciali di servizi monetari utilizzando bitcoin. Operare senza la licenza appropriata potrebbe comportare un riciclaggio di denaro criminale o una cospirazione per riciclare l’accusa. I beni utilizzati per facilitare un atto criminale avrebbero potuto essere legalmente ottenuti, ma sono ancora soggetti a sequestro se il bene è stato utilizzato o ha permesso la commissione del crimine.

Bitcoin ricava da attività o servizi criminali

I proventi di un crimine sono acquisiti dal criminale come risarcimento per aver commesso il crimine. Ad esempio, accettare bitcoin come pagamento per la vendita di narcotici, hacking informatico o un tentativo di assassinio, renderebbe quel bitcoin “provede da un crimine” e quindi in grado di essere sequestrato da un’agenzia governativa.