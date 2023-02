I portafogli di criptovaluta sono disponibili in molte forme, ma al loro interno forniscono tutti un modo per proteggere le informazioni segrete che ti danno il controllo sulle tue risorse digitali. Questo non è qualcosa che vuoi lasciare al caso; se perdi l’accesso a queste “chiavi private”, potresti non riavere mai la tua criptovaluta.

Portafoglio di criptovaluta gratuito: quali sono i migliori

I portafogli non custodi sono il tipo di opzione di archiviazione preferita da molti appassionati di crittografia perché ti mettono in controllo dei tuoi dati privati. A differenza di quando tieni le risorse su uno scambio di criptovaluta, con un portafoglio non detentore, non devi fidarti di una terza parte per proteggere le tue chiavi private. Il crollo delle piattaforme crittografiche FTX e BlockFi, che hanno lasciato i clienti a chiedersi se i loro fondi sono persi per sempre, mostra alcune delle potenziali insidie di lasciare le tue criptovalute nelle mani di qualcun altro.

Questo non vuol dire che i portafogli non-detentori siano privi di rischi. Sono meno perdonatori di errori come le password perse e devi fidarti che l’hardware e il software del tuo portafoglio funzioneranno come previsto.

E spostare regolarmente le risorse tra i portafogli può diventare costoso a causa delle commissioni di transazione imposte dalle reti blockchain sottostanti. Per questi motivi alcuni utenti di criptovalute hanno più tipi di portafogli: alcuni per la custodia a lungo termine e altri per il trading attivo.

Un modo per scegliere un portafoglio è guardare il sito web della criptovaluta che speri di archiviare. Ci sono molte soluzioni monouso create per le singole criptovalute. Ma se hai intenzione di proteggere più tipi di criptovalute in un unico posto, è una buona idea guardarsi intorno. Ecco come sapere cosa è giusto per te.

Come scegliere il miglior portafoglio crittografico

Se hai intenzione di usare un portafoglio non detentivo, la prima domanda è se vuoi un portafoglio caldo o un portafoglio freddo.

Questi termini possono sembrare sconosciuti, ma la principale differenza tra un portafoglio caldo e un portafoglio freddo è se è connesso a Internet.

Un portafoglio caldo è su un dispositivo che è connesso a Internet. Questi sono spesso gratuiti da usare, offrendo servizi aggiuntivi come il trading o il puntamento in cambio di commissioni. Un portafoglio caldo rende relativamente facile effettuare transazioni utilizzando criptovalute, ma potrebbe essere più vulnerabile agli hacker che potrebbero teoricamente raggiungere le tue criptovalute su Internet.

Un portafoglio freddo è su un dispositivo che è disconnesso da Internet. Questi tendono a costare denaro, perché devi comprare un pezzo di hardware reale che è impostato per archiviare le tue criptovalute. Poiché non sono connessi a Internet, potrebbero essere più difficili da raggiungere per gli altri utenti. Ma se perdi il dispositivo vero e proprio, il recupero potrebbe essere molto difficile.

8 migliori portafogli caldi

C’è una vasta selezione di portafogli caldi sul mercato e la maggior parte di essi può supportare centinaia o addirittura migliaia di criptovalute. Inoltre, in genere possono contenere almeno alcuni tipi di NFT o token non fungibili, e molti si connettono direttamente a scambi dove è possibile acquistare o vendere criptovalute.

Le differenze chiave tra i portafogli crittografici sono:

Quanti tipi di risorse digitali sono supportati?

Quanto è facile spostare le criptovalute offline, in un portafoglio freddo?

Ci sono risorse per i programmi di staking o premi in-app?

Crypto.com DeFi Wallet

Crypto.com DeFi Wallet è un portafoglio creato da una società conosciuta principalmente per i suoi scambi di criptovalute. È specificamente su misura per l’uso in quella che è nota come finanza decentralizzata (DeFi), che è un settore del mondo delle criptovalute incentrato su prestiti, risparmio e altri prodotti finanziari che non si basano su un broker centrale. Gli utenti di Crypto.com DeFi Wallet possono utilizzare le loro partecipazioni crittografiche per interagire con i prodotti DeFi sia sulla loro app mobile che in un’estensione del browser. Ha anche un’app desktop che si integra con i portafogli hardware Ledger.

Un’altra offerta che potrebbe interessare alcuni utenti attenti alla sicurezza è la disponibilità dell’autenticazione a due fattori. Vale la pena notare che molti concorrenti, tuttavia, non hanno 2FA, sostenendo che aumenta il rischio di perdere la tua criptovaluta ed è reso ridondante da alcune delle tecnologie fondamentali dei portafogli.

Attività supportate: più di 1.000.

Può convertire in cella frigorifera: Sì, su desktop.

Supporto Staking/DeFi: Sì.

Guarda: 4,6 su 5 stelle

Guarda è un portafoglio crittografico gratuito e multiuso i cui utenti possono accedere alle loro criptovalute tramite estensione mobile, desktop o browser. Dice che supporta più di 400.000 risorse digitali. Gli utenti di Guarda possono spostare le criptovalute in celle frigorifere attraverso un’integrazione con il portafoglio hardware Ledger. Guarda ha anche programmi di staking disponibili.

Attività supportate: Più di 400.000.

Può essere convertito in celle frigorifere: Sì.

Supporto Staking/DeFi: Sì.

Exodus

Exodus offre un solido set di strumenti software, tra cui un’app mobile, un’app desktop e un’estensione del browser. I suoi prodotti consentono agli utenti di acquistare, scambiare o puntare criptovaluta direttamente dai loro portafogli e ha un’integrazione con il portafoglio a freddo Trezor destinato ad aiutare le persone a spostare facilmente le criptovalute dalla conservazione a quelle frigorifere. Exodus, che è gratuito, ha anche una solida libreria di contenuti esplicativi per le persone che stanno imparando a conoscere le criptovalute. Exodus supporta circa 250 criptovalute, tra cui molte delle risorse più popolari. Tuttavia, quel numero è inferiore a quello di alcuni dei suoi concorrenti che affermano che i clienti possono immagazzinare decine di migliaia di tipi diversi.

Attività supportate: Più di 250.

Può essere convertito in celle frigorifere: Sì.

Supporto Staking/DeFi: Sì.

Coinbase Wallet

Hai sentito parlare di Coinbase. La società gestisce il più grande scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti. Ma Coinbase Wallet è un prodotto separato che consente agli utenti di archiviare la criptovaluta da soli piuttosto che tenerla sotto la custodia di Coinbase. Poiché il portafoglio Coinbase è stato creato da Coinbase, si integra facilmente con lo scambio della sua azienda e potrebbe essere una buona introduzione per gli utenti che non hanno mai usato un portafoglio non detentiva prima.

L’applicazione gratuita ha alcuni altri punti di forza, come le connessioni mobili e browser-based ad applicazioni decentralizzate. Manca anche di alcune funzionalità offerte dai concorrenti, come un’app desktop, anche se la sua estensione del browser si connette al portafoglio hardware Ledger.

Attività supportate: “Migliaia” secondo i materiali di marketing di Coinbase.

Può essere convertito in celle frigorifere: Sì.

Supporto Staking/DeFi: Sì.

MetaMask

Se sei un utente abituale di applicazioni sulla blockchain di Ethereum, è probabile che tu abbia incontrato MetaMask. Gratuito e open-source, MetaMask può memorizzare qualsiasi risorsa digitale costruita su Ethereum (ce ne sono più di 700.000). MetaMask si integra anche con molte delle applicazioni “Web3” che esistono su Internet e richiedono transazioni crittografiche per funzionare.

MetaMask ha portafogli mobili e basati su browser, anche se non ha un’app desktop. MetaMask non ha anche staking direttamente nella sua app. Tuttavia, è possibile puntare facilmente token utilizzando le app che si connettono a MetaMask sul web. Ricorda solo che se non sei un grande utente di Ethereum e dei suoi token correlati, MetaMask potrebbe non essere di grande aiuto per te.

Attività supportate: Più di 700.000.

Può essere convertito in celle frigorifere: Sì.

Supporto Staking/DeFi: tramite app connesse.

Atomic Wallet

Atomic Wallet consente agli utenti di archiviare più di 1.400 criptovalute e fornisce anche opzioni per le persone che vogliono acquistare, scambiare o puntare risorse digitali direttamente dai loro portafogli. A differenza di alcuni dei suoi concorrenti, Atomic Wallet non ha la possibilità di collegare direttamente le tue partecipazioni al celle frigorifere.

Una caratteristica che distingue Atomic Wallet dai suoi concorrenti è che puoi acquistare un abbonamento a pagamento, che ti permette di guadagnare premi quando effettui una transazione utilizzando la sua piattaforma. A differenza di altri portafogli caldi, tuttavia, Atomic Wallet non offre un’estensione del browser, che può essere di grande aiuto nell’utilizzare le criptovalute per interagire con applicazioni decentralizzate.

Attività supportate: più di 1.400.

Può essere convertito in celle frigorifere: No.

Supporto Staking/DeFi: Sì.

Trust Wallet

Trust Wallet è un altro prodotto di archiviazione che opera in collaborazione con un importante scambio di criptovalute. È il portafoglio ufficiale di Binance, la società internazionale di asset digitali, e quella partnership offre agli utenti la possibilità di acquistare, vendere e scambiare direttamente dal loro portafoglio. Dice che supporta più di un milione di tipi di risorse digitali. Tuttavia, non ha un modo ovvio di convertire le risorse da celle a celle a celle frigorifere. È, tuttavia, completamente open-source, una distinzione che solo una manciata di concorrenti condivide.

Attività supportate: Più di 1 milione.

Può essere convertito in celle frigorifere: No.

Supporto Staking/DeFi: Sì.

Electrum

Electrum è un valore anomalo tra i portafogli recensiti da NerdWallet, in quanto funziona solo con una criptovaluta. Quella criptovaluta, tuttavia, è Bitcoin, di gran lunga la criptovaluta più preziosa sul mercato. Ciò che Electrum manca nelle offerte altcoin, tuttavia, compensa in sicurezza e trasparenza. Questo prodotto gratuito e open source offre l’autenticazione a due fattori, connessioni semplici alla conservazione a freddo e supporto per transazioni multifirma (che richiedono l’approvazione di più utenti). Electrum offre solo un’app desktop, ma gli strumenti che offre agli utenti di Bitcoin lo rendono eccezionale. Ed è un promemoria che se stai cercando di memorizzare solo una criptovaluta, può essere una buona idea fare riferimento al suo sito web ufficiale per le raccomandazioni.

Risorse supportate: One (Bitcoin).

Può essere convertito in celle frigorifere: Sì.

Supporto Staking/DeFi: No.

I 3 migliori portafogli freddi

I portafogli freddi sono di solito gadget che ti aiutano a memorizzare informazioni crittografiche sensibili su un dispositivo che non è regolarmente connesso a Internet.

Mentre ci sono modi per farlo da soli, i portafogli hardware sono precaricati con software e altre funzionalità di usabilità e sicurezza che rendono il processo più fluido.

I portafogli freddi costano più dei portafogli caldi, in parte perché stai acquistando un prodotto fisico reale. Quando confronti portafogli crittografici, potresti voler considerare dettagli come il prezzo e le misure di sicurezza. Se usi anche un portafoglio caldo, dovresti controllare che l’hardware che stai prendendo in considerazione funzioni con il tuo portafoglio software.

Ledger

Ledger è uno dei nomi più noti nei portafogli crittografici. I suoi prezzi vanno da circa 79 a 149 dollari e Ledger può integrarsi con molti portafogli software popolari come Crypto.com e Guarda. Ledger ha un’app mobile molto apprezzata, oltre a un’app desktop dedicata, e i suoi sviluppatori stanno lanciando un’estensione del browser. Ledger ha anche l’autenticazione a due fattori e una libreria di contenuti educativi per gli utenti. Ledger ha anche un modello di fascia alta con un display avanzato, noto come “Stax”, che dovrebbe uscire più tardi nel 2023 e costa circa 280 dollari.

Attività supportate: più di 1.000.

Può convertire in archiviazione online: Sì.

Supporto Staking/DeFi: Sì.

Trezor

Trezor offre alcuni degli hardware di fascia alta disponibili nello storage crittografico. Mentre il suo modello entry-level costa circa 70 dollari, ha anche un modello più costoso (il prezzo alla pubblicazione era di 219 dollari) con un touch screen e criptovalute aggiuntive disponibili per l’archiviazione. Trezor ha integrazioni con altre società di criptovalute come Exodus, anche se fornisce anche servizi built-in come staking e acquisti di criptovalute attraverso i suoi prodotti software. Ha un’offerta desktop, ma Trezor non offre un’app mobile.

Attività supportate: Più di 1.200.

Può convertire in archiviazione online: Sì.

Supporto Staking/DeFi: Sì.

SafePal

SafePal è una sorta di portafoglio ibrido, con elementi sia offline che online. Memorizza le tue criptovalute su un dispositivo hardware, che costa 50 dollari relativamente convenienti. Puoi quindi utilizzare quel dispositivo per interagire con i prodotti software di SafePal come un’applicazione mobile e un’estensione del browser che facilitano servizi come l’acquisto, la vendita e il trading. Dice che supporta circa 30.000 risorse digitali, che è il più tra i portafogli hardware recensiti da NerdWallet. Tuttavia, non dispone di un’app desktop dedicata.