Risultati finanziari del terzo trimestre 2024

Poste Italiane ha recentemente comunicato i risultati del terzo trimestre 2024, sorprendendo gli analisti con un utile netto di 569 milioni di euro, in crescita del 48,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi hanno raggiunto i 3,06 miliardi di euro, superando le previsioni che indicavano un fatturato di 3,04 miliardi. Anche l’EBIT ha mostrato un incremento significativo, attestandosi a 789 milioni di euro, con un aumento del 46,4% su base annua.

Performance dei primi nove mesi del 2024

Analizzando i dati dei primi nove mesi, Poste Italiane ha registrato risultati record, con un risultato operativo adjusted di 2,3 miliardi di euro e un utile netto di 1,6 miliardi di euro. Questi risultati evidenziano una crescita sottostante di quasi il 20% rispetto all’anno precedente. La divisione corrispondenza, pacchi e distribuzione ha contribuito in modo significativo, generando ricavi pari a 2,8 miliardi di euro, grazie a un aumento a doppia cifra nei volumi dei pacchi.

Crescita nei servizi finanziari e assicurativi

Nei servizi finanziari, i ricavi hanno superato i 4 miliardi di euro, mentre i servizi assicurativi hanno visto una crescita dell’8% nel trimestre e del 7% nei primi nove mesi. Questa espansione è stata supportata da un comparto assicurativo Vita stabile e da un ramo Protezione in rapida crescita. Anche i servizi Postepay hanno raggiunto un risultato record, con ricavi di 1,2 miliardi di euro nei primi nove mesi.

Dividendi e prospettive future

Poste Italiane ha annunciato un acconto sul dividendo di 0,33 euro per azione, che sarà pagato il 20 novembre. Questo rappresenta un aumento del 39% rispetto all’anno precedente, in linea con la guidance di un utile netto per l’intero 2024 pari a 2 miliardi di euro. Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel raggiungere nuovi risultati e nel progredire nell’esecuzione del piano industriale “Connecting Platform”.

In conclusione, la solidità finanziaria di Poste Italiane e la generazione di cassa permettono di premiare gli azionisti, mantenendo al contempo una posizione patrimoniale robusta. Del Fante ha anche evidenziato l’importanza dei dipendenti, il cui impegno è fondamentale per il successo dell’azienda.