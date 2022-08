Prelevare denaro da eToro sul conto bancario: ecco come risolvere il problema

Non è possibile prelevare denaro da eToro sul conto bancario e su come risolverlo. eToro è un agente di cambio internazionale noto per la sua funzione di copy trading. In particolare, gli investitori su eToro hanno il diritto di acquistare azioni estere per ricevere dividendi e nessuna commissione.

Pertanto, gli investitori vietnamiti amano investire in azioni statunitensi su eToro o utilizzare la funzione di copy trade di eToro.

Tuttavia, i nuovi investitori sono spesso preoccupati se sia conveniente prelevare denaro da un conto eToro? Cosa devo fare se non posso prelevare contanti da eToro sul mio conto bancario? In questo articolo, esploreremo insieme questo problema.

Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Motivi per non prelevare fondi da eToro

Di solito, prelevare denaro da eToro a un conto bancario è abbastanza conveniente. Dopo aver effettuato la richiesta di prelievo, eToro invierà un’e-mail di conferma in circa due giorni lavorativi.

Riceverai quindi i fondi nel tuo account in circa 3-5 giorni e fino a 10 giorni lavorativi, a seconda del metodo di pagamento che utilizzi.

I prelievi sulla tua carta di credito o sul tuo conto bancario locale possono richiedere fino a 10 giorni lavorativi per ricevere i tuoi fondi. Tuttavia, se si utilizzano portafogli elettronici internazionali (come PayPal, Neteller, Skrill …) di solito è sufficiente attendere fino a 2 giorni lavorativi.

Se non hai ancora ricevuto il denaro dopo il limite di tempo massimo di cui sopra, controlla se soddisfi i requisiti di prelievo o meno? Alcune delle condizioni di prelievo di eToro sono le seguenti:

L’importo minimo di prelievo da eToro è di $ 30.

Devi avere un saldo inutilizzato nel tuo account. Se hai denaro nel tuo conto, ma viene assegnato al tuo portafoglio, non sarai in grado di ritirarlo. eToro dovrebbe mostrare l’importo che puoi prelevare dal tuo saldo disponibile.

Il tuo account deve essere verificato. Il tuo account deve essere verificato al 100%. Mostra un segno di spunta verde nella sezione Profilo. Se non hai completato questo requisito, non sarai in grado di prelevare i tuoi fondi.

Non puoi prelevare denaro da eToro su un conto bancario

Preleva contanti su e-wallet internazionali.

Fptshop.com.vn Perché i depositi internazionali devono essere elaborati presso la banca che utilizzi. Inoltre, la banca potrebbe aver bloccato la ricezione di denaro dall’esterno del paese …

Pertanto, se non è possibile prelevare denaro da eToro sul proprio conto bancario, è necessario utilizzare metodi di pagamento PayPal, Neteller, Skrill … Gli e-wallet internazionali sono ora aperti e verificati per le utenze. In particolare, il tempo di prelievo verso gli e-wallet internazionali viene elaborato più velocemente. Dovresti dare la priorità a questo metodo di pagamento.

Passaggi da gestire quando non è possibile prelevare denaro da eToro

1. Controlla il tuo stato di prelievo nel tuo conto di prelievo eToro o controlla al link https://www.etoro.com/portfolio/history/cashflows.

Puoi anche controllare la tua email per vedere i dettagli del metodo di pagamento del prelievo che riceverai.

2. Se dopo 10 giorni non hai ancora ricevuto i fondi sul tuo conto, puoi contattare eToro aprendo un nuovo ticket sulla dashboard dell’account. Potrebbe essere necessario preparare un’istantanea dell’estratto conto del metodo di pagamento che mostra le transazioni in entrata e in uscita, dal momento in cui effettui il prelievo fino a quando non contatti eToro. Il tuo estratto conto deve includere nome completo, data della transazione e dettagli del tuo metodo di pagamento.

I passaggi per aprire un ticket sono i seguenti:

Passaggio 1: accedi al tuo account, seleziona [Aiuto]

Passaggio 2: fare clic su [Contatta il supporto]

Passaggio 3: fare clic sul cartello (+) per [Apri un nuovo ticket].

Quindi selezionare Tipo di query [Prelievo]. Per la sezione per cui vorrei aiuto, seleziona [Fondi non ricevuti].

In basso mostrerà come puoi controllare lo stato del tuo prelievo. Se hai ancora bisogno di aiuto, continua a fare clic su [Ho ancora bisogno di aiuto].

Le informazioni che devi compilare includono:

ID prelievo: puoi controllare qui. ID è il numero dopo il segno # accanto alla data in cui effettui il prelievo.

Oggetto: Non ho ricevuto prelievi dal mio account eToro.

Descrizione:

Caro team di eToro,

Ho prelevato i miei soldi dal mio conto eToro ma non ho ancora ricevuto i miei soldi.

Il mio account è:

Importo di denaro:

Informazioni sull’account ricevente:

Numero di conto:

Banca:

Ramo:

Invio l’estratto conto dalla data in cui ho effettuato il prelievo ad ora nel file allegato.

Dopo aver inviato quanto sopra, è necessario allegare una foto dell’estratto conto bancario del conto ricevente con le informazioni sull’arrivo e la partenza dei fondi dalla data del prelievo alla data di presentazione della richiesta.

Quindi eToro avrà lo staff che ti risponderà via e-mail. Se non ricevi l’e-mail, effettua il check-in del tuo ticket di supporto.

Di seguito sono riportate le istruzioni su come contattare l’assistenza quando non ricevi il prelievo dal tuo conto eToro alla tua banca.

eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset, sia il trading di CFD.

Si prega di notare che i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a 5 anni completi e potrebbe non essere sufficiente come base per la decisione di investimento.

Il copy trading è un servizio di gestione del portafoglio, fornito da eToro (Europe) Ltd., che è autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission.

L’investimento in criptovalute non è regolamentato in alcuni paesi dell’UE e nel Regno Unito. Nessuna protezione dei consumatori. Il tuo capitale è a rischio.

eToro USA LLC non offre CFD e non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all’accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni specifiche non giuridiche pubblicamente disponibili su eToro.