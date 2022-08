Account eToro dal cellulare: ecco come aprirlo

Se sei affascinato dall’investire in azioni statunitensi, criptovalute, indici, valute, materie prime, ETF, ecc., Ma non vuoi fare trading su una piattaforma tradizionale complicata da usare, allora eToro è perfetto per te.

Con la sua semplice piattaforma, ora puoi aprire un conto eToro online e scambiare diverse attività finanziarie in diversi mercati e sperimentare eccezionali funzioni di copy trading.

Questo articolo ti fornirà una breve guida su come registrarti per un account eToro su un telefono cellulare.

1. Registrati per un account eToro

– Passo 1: Accedi alla pagina di registrazione di eToro QUI e compila tutte le informazioni pertinenti richieste nel modulo elettronico (inclusi nome utente, indirizzo e-mail e password).

Note:

L’indirizzo e-mail e il numero di telefono non devono essere registrati per un account eToro prima

per un account eToro La password contiene almeno 8 lettere e numeri

lettere e numeri Inoltre, puoi anche accedere all’account eToro tramite Facebook o Gmail per ulteriori opzioni. Questo ti indirizzerà automaticamente al sito scelto e prenderà automaticamente le informazioni da questi servizi.

o per ulteriori opzioni. Si consigliano dati veritieri e accurati. eToro è regolamentato dall’autorità CySEC nell’UE, quindi puoi essere certo che i tuoi dati saranno al sicuro e sarai in grado di annullare l’iscrizione in qualsiasi momento (abbiamo anche creato un tutorial per cancellare l’account eToro se necessario).

– Passo 2: Se sei d’accordo con tutti i Termini e Condizioni, spunta le caselle corrispondenti.

– Passo 3: Quindi, fai clic su “Crea account” per completare il processo di registrazione

2. Scarica l’app eToro per fare trading

– Passo 4: Accedi all’App Store (per iOS) o al Play Store (per Android) sul tuo cellulare. Quindi, digita “eToro” nella casella di ricerca e scarica l’app.

– Passo 5: Al termine, apri l’app eToro e fai clic su “Accedi” in basso.

– Passo 6: Inserisci la tua e-mail e password registrate e fai clic su “Accedi” per fare trading.

Ora fai parte della famiglia eToro. Ti auguro una piacevole esperienza di trading!

Come completare la verifica dell’account eToro

Investiki.com

eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset, sia il trading di CFD.

Si prega di notare che i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a 5 anni completi e potrebbe non essere sufficiente come base per la decisione di investimento.

Il copy trading è un servizio di gestione del portafoglio, fornito da eToro (Europe) Ltd., che è autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission.

L’investimento in criptovalute non è regolamentato in alcuni paesi dell’UE e nel Regno Unito. Nessuna protezione dei consumatori. Il tuo capitale è a rischio.

eToro USA LLC non offre CFD e non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all’accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni specifiche non giuridiche pubblicamente disponibili su eToro.