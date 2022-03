Prestito personale: cos’è, quali sono i vantaggi e come ottenerlo

I prestiti personali sono prodotti creditizi ancora molto popolari in Italia, in quanto rientrano nella categoria dei cosiddetti prestiti non finalizzati. Ciò significa che per ottenerli non è necessario specificare l’utilizzo che verrà fatto del denaro e non sono nemmeno previsti intermediari. L’istituto o la finanziaria eroga direttamente il capitale a colui che richiede il prestito, che a sua volta è libero di utilizzarlo come meglio crede. Parliamo insomma di finanziamenti che possono tornare utili per avere liquidità e realizzare i propri progetti. Vediamo però nel dettaglio come funzionano i prestiti personali, quali sono gli effettivi vantaggi di questi prodotti creditizi e come ottenerli.

Prestito personale: cos’è e come funziona

Come abbiamo accennato, il prestito personale è un particolare tipo di finanziamento definito non finalizzato proprio perché a differenza degli altri permette di ottenere una certa liquidità senza dover specificare l’utilizzo che si farà del denaro. Naturalmente, proprio per questa sua caratteristica, il prestito personale comporta un maggior margine di rischio per l’istituto di credito perché non sono previsti intermediari e non vengono nemmeno chieste particolari garanzie. Anche per tale ragione, i prestiti personali non possono superare determinati limiti di importo: se dunque si necessita di una grande liquidità, conviene orientarsi su altre tipologie di finanziamento.

Chi può richiedere un prestito personale

Ogni istituto di credito può chiedere requisiti specifici per l’erogazione di un prestito personale, ma nella maggior parte dei casi questo è un finanziamento semplice da ottenere. Solitamente, sono previsti limiti di età dunque coloro che hanno superato i 70 anni potrebbero incontrare qualche problema. È necessario inoltre dimostrare di avere capacità di rimborso e di essere dunque in grado di saldare il proprio debito: generalmente è sufficiente fornire la busta paga o il cedolino della pensione.

Quando è utile il prestito personale

Come abbiamo accennato, sono diverse le persone che al giorno d’oggi richiedono un prestito personale proprio perché presenta caratteristiche interessanti. A differenza di altri finanziamenti, consente di ottenere una piccola somma senza dover rendere conto dell’utilizzo che se ne farà. Si tratta dunque di una soluzione perfetta per coloro che vogliono realizzare un progetto e non hanno sufficiente liquidità o comunque non vogliono mettere mano ai propri risparmi di una vita.

Acquistare una nuova auto, cambiare la cucina, sostenere le spese per il matrimonio, regalarsi un viaggio, fare fronte a costi imprevisti. Questi sono i principali motivi per cui al giorno d’oggi viene richiesto un prestito personale: c’è chi lo fa per togliersi qualche sfizio e chi invece perché si trova in situazioni di improvvisa difficoltà.

Come richiedere e ottenere un prestito personale

Al giorno d’oggi i prestiti personali si possono richiedere anche direttamente online, senza nemmeno dover uscire di casa. Si tratta di un bel vantaggio, ma quando ci si rivolge al web è sempre importante prestare una certa attenzione ed evitare le finanziarie che potrebbero rivelarsi fraudolente o pericolose. Una società affidabile che eroga anche prestiti personali e permette di richiederli direttamente da casa è Fiditalia: realtà solida ed ormai famosa, con la quale di certo non si rischiano brutte sorprese.