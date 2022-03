Previsione prezzo TheTA 2022 – 2025

Mentre la maggior parte delle criptovalute ha focalizzato la propria attenzione su blockchain e DeFi, hanno focalizzato la loro attenzione sull’archiviazione, la gestione e la transazione dei dati. Non c’erano quasi giocatori nel mercato delle criptovalute che hanno spostato la loro attenzione sulla pubblicità digitale o sul video networking che sta guadagnando slancio e sui problemi ad essa associati.

Analizziamo i dettagli attuali di THETA e comprendiamo la previsione dei prezzi THETA per il futuro.

Sebbene molte valute abbiano invaso il tanto ricercato mercato delle criptovalute, il più discusso e di alto rango è THETA. Il co-fondatore Steve Chen e la sua troupe dedicata di consulenti, scienziati ed esperti di algoritmi e blockchain che hanno dato vita a questo token crittografico THETA lo hanno supportato.

THETA è un token che alimenta la rete di distribuzione video decentralizzata di Theta, alimentata dagli utenti e da una nuova blockchain innovativa.

THETA è un protocollo open source appositamente progettato per alimentare la rete di streaming decentralizzata e consente di creare app decentralizzate verticali (dapp) sulla piattaforma per abilitare eSports, musica, TV / film, istruzione, conferenze aziendali, streaming peer-to-peer e altro ancora.

Per dirla semplicemente con le parole del co-fondatore di YouTube, Steve Chen, “Sono ansioso e felice di essere un importante attore di ruolo nel panorama emergente dello streaming video.

Ora che la tecnologia ha iniziato ad essere il fattore dominante nella rete peer-to-peer decentralizzata, Theta sfrutterà la maggior parte di essa”. Con la crescita esponenziale nel settore della pubblicità digitale, è estremamente cruciale che vi sia un equilibrio raggiunto tra inserzionisti, editori e utenti finali.

Con le masse che diventano sempre più esperte con i social network e gli strumenti video associati, c’è una crescente domanda di software di blocco degli annunci che funziona su oltre seicento milioni di smartphone e computer.

Con un sacco di soldi e tempo speso per i dati personali degli spettatori, è diventato un compito mastodontico sincronizzare l’intera funzionalità di rete e potare il non necessario.

Restano da analizzare i seguenti fattori su base paradigmatica:

Gli inserzionisti pagano token ai publisher per portare i loro annunci agli utenti;

Gli utenti guadagnano THETA per la visualizzazione degli annunci. L’attenzione viene monitorata nel browser Brave utilizzando la tecnologia di apprendimento automatico ML (i dati personali rimangono sempre sui dispositivi e non vengono utilizzati per guadagno personale);

Gli inserzionisti ottengono buoni rendimenti grazie all’aumento dei livelli di accuratezza.

Il viaggio di prezzo di THETA è stato realizzato con piccole variazioni di prezzo. Nel lontano 2018, aveva appena iniziato il suo viaggio con un prezzo di circa $ 0,2 e da allora non si è più guardato indietro fino al 2020. La previsione dei prezzi THETA è davvero scesa nell’ultimo anno, trasformando totalmente la tendenza dall’inizio verso la fine dell’anno. THETA ha avuto un viaggio storico in tutto.

Detto questo, la tendenza di THETA è stata piuttosto aggressiva, portando a un percorso molto promettente. La moneta può crescere a passi da gigante, specialmente per le alleanze. Sulla base di un anno di dati storici, il prezzo THETA ha navigato bene per tutto l’ultimo anno, e ora è in aumento.

THETA Coin Prezzo Previsione 2021-2025

Al momento della stesura di questa previsione del prezzo THETA, il prezzo corrente di THETA è di $ 10,81 e i dati indicano che il prezzo dell’asset è stato in una tendenza al rialzo negli ultimi 1 anno. Il volume degli scambi è stato di $ 425.179.329 con una capitalizzazione di mercato di $ 10.957.854.139 insieme a una fornitura circolante di 1.000.000.000 THETA. La previsione dei prezzi tiene conto di diverse variabili, come variazioni di volume, variazioni di prezzo, cicli di mercato, monete simili.

THETA Prezzo Previsione 2021

Non è meno che una notizia eccezionale, ciò che è iniziato con prezzi di $ 2 si è concluso con un guadagno di $ 8 e attualmente scambiato intorno a $ 10,81 entro cinque mesi. Quindi, ha aumentato drasticamente il fenomeno del sentiment del mercato per comprare e vendere. I trader e gli investitori hanno iniziato a scommettere sul prezzo a lungo termine di THETA monitorando questo token molto da vicino per un investimento. Quindi, le previsioni sui prezzi per THETA per l’intero anno mostrano segnali abbastanza incoraggianti che affermano che il token potrebbe saltare a circa $ 20 a settembre e a dicembre potrebbe andare direttamente ai guadagni del pegging a $ 25 punti.

THETA Prezzo Previsione 2022

Tenendo il passo in tandem con la stessa tendenza rialzista, ci sono previsioni che THETA è pronta per un segno di ripresa anche nel prossimo anno, cioè nel 2022. Seguendo il modello di tendenza contro l’USD, in particolare il modo in cui viene scambiato entro i confini di un triangolo simmetrico sul grafico orario, la moneta THETA potrebbe correre parallelamente sulle stesse linee di tendenza rialziste che toccano nell’intervallo di $ 25- $ 30 .

THETA Prezzo Previsione 2023

Seguendo le notizie di tendenze dei prezzi più brevi e più lunghe delle previsioni crittografiche,è molto probabile che la fine del 2022 o l’anno 2023 potrebbero non essere così grandi per la moneta THETA per l’escalation, specialmente con i rivali che recuperano il calore o il mercato che riflette una massiccia volatilità. C’è un’eventualità prevista di THETA che incorre in una perdita, mostrando una certa resistenza ma solo scarsa, scendendo di nuovo per sostenere i livelli di $ 20. Tuttavia, entro la fine del 2023, il prezzo THETA toccherà $ 50- $ 52. previsioni di criptovaluta a lungo termine

THETA Prezzo Previsione 2024

Affermando che non esiste una possibilità sbalorditiva nel mercato e che i tori cavalcheranno il mercato delle criptovalute, si prevede ancora una volta che THETA governerà il regno delle criptovalute con una performance di prezzo ancorata a $ 60 , il che dimostra che THETA ha pieno potenziale seguendo il modello non solo per sostenere ma potrebbe crescere costantemente anche in condizioni avverse.

THETA Prezzo Previsione 2025

Quest’anno potrebbe segnare l’anno di riferimento in quanto si prevede che il prezzo della moneta THETA supererà una media di $ 70 con tutti i mezzi. Quest’anno, nessun fattore cruciale come la pandemia o la recessione dovrebbe scuotere le radici delle economie mondiali. Si prevede che la maggior parte dei danni fatti sarebbe sulla strada per riparare i lavori in tutte le economie mondiali e nel mercato delle criptovalute.

THETA: Previsione dei prezzi futuri 2025 e oltre

Gli investitori esperti di criptovalute pianificano sempre a lungo termine piuttosto che a breve termine. Con un po’ di pazienza e mantenendo alte le speranze a lungo termine, gli investitori possono aspettarsi un’inversione di tendenza entro la fine del 2025, poiché l’adozione di THETA crescerebbe esponenzialmente, quando THETA non sarebbe più un concorrente ingenuo nel mondo delle criptovalute, ma un giocatore esperto.

Domande frequenti

THETA ha un futuro?

THETA è una criptovaluta che avrà un futuro brillante. Cavalcando l’onda cripto, governerà il regno digitale, e quindi come mezzo di pagamento, avrebbe un lungo regno.

THETA è un buon investimento?

La due diligence è sempre consigliabile, essendo un elemento chiave qui. Non ci dovrebbero essere crepacuori né aspettative esagerate richieste se acquisti o vendi in modo ponderato, assumendoti un rischio calcolatore.

THETA è una truffa o legittimo?

Nonostante tutti i dibattiti e le controversie, THETA rivela un ecosistema molto sano e attivo. Quindi, è una piattaforma legittima.

Dove posso acquistare THETA?

In questo momento, puoi acquistare THETA nei principali scambi crittografici, incluso Binance. Una volta impostato il tuo conto di trading in uno degli scambi che negoziano THETA, dovrai trasferire la tua valuta Bitcoin (BTC) o ETH da Coinbase a quello specifico scambio. Questo viene fatto tramite un sistema di portafoglio.

Perché THETA sta aumentando?

Il merito di ciò va alla fede che gli investitori hanno riposto nell’asset. Allo stesso tempo, è un ottimo motivo per cui THETA è quotata in borsa per mostrare una grande performance. Ciò innesca la risposta degli investitori e mostra una grande quantità di sentimento motivazionale nei mercati. Non c’è da stupirsi che il token mostri un costante aumento di conseguenza.