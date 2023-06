Previsione 1Inch Token 2023 – 2025 – 2030

1Inch è un aggregatore DEX (scambio decentralizzato) che afferma di consentire operazioni veloci, redditizie e sicure nello spazio DeFi (finanza decentralizzata) instradando e collegando più DEX leader[1]. 1INCH è il token che alimenta la rete / ecosistema 1Inch; Facilita la tokenomica multipla e funge da token di governance e utilità.

2 anni dopo il loro lancio, i loro token si trovano elencati su oltre 50 scambi e hanno guadagnato molta attenzione con la crescente popolarità della DeFi. Ma 1INCH è ancora relativamente nuovo in un mercato in continua evoluzione; Che cos’è esattamente e quanto potenziale ha? Si è stabilizzato a un prezzo giustificato o ha ancora spazio per crescere?

1INCH Prezzo Previsione 2021

Di seguito diamo un’occhiata a 1INCH ed esaminiamo alcuni dettagli e previsioni per stimare un prezzo ragionevole per il 2021, così come per i prossimi anni. Va notato che mentre le previsioni di prezzo si basano su dati e spesso vengono analizzate dall’IA, non dovrebbero mai essere prese come consigli finanziari o una solida base per un investimento. Si consiglia sempre vivamente agli utenti di fare le proprie ricerche sui progetti in cui desiderano investire.

Previsione del prezzo del token da 1 pollice

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città cripto.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

1INCH Prezzo Previsione 2025

Il nostro modello di previsione vede 1INCH raggiungere $ 0,9865 nel 2025.

Quanto varrà 1INCH tra 5 anni?

Il prezzo di 1INCH in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0,8697

Previsione 1Inch Token Prezzo 2030 – 2040

Quale rete da 1 pollice varrà nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede 1inch Network raggiungere $ 2,47 nel 2030.

Quale rete da 1 pollice varrà nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede 1inch Network raggiungere $ 4,93 nel 2040.

1inch Network sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, 1inch Network non sostituirà o supererà BTC.

La rete da 1 pollice può raggiungere $ 1000?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per 1inch Network di raggiungere $ 1000 nel breve o medio termine.

Vale la pena acquistare 1inch Network?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio crittografico in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare 1inch Network.

1inch Network è un buon investimento?

1inch Network è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Quanto varrà 1inch Network?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,2297. Nel lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 2,47 o anche più in alto.

Perché 1inch Network avrà successo e salirà di prezzo?

1inch Network ha un buon caso d’uso, tokenomica ben progettata, comunità attiva e un solido team alle spalle. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede 1inch Network salire fino a $ 2.47 nel 2030.

Perché 1inch Network fallirà e scenderà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività minima di sviluppo prevista sul protocollo, incapacità di attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

La rete da 1 pollice può raggiungere $ 100?

Sì, è possibile che la rete da 1 pollice possa raggiungere $ 100 ma solo in un lontano futuro, dopo il 2030.

Quanto in alto andrà la rete da 1 pollice?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo della rete da 1 pollice esplodere e raggiungere $ 4,93 in un lontano futuro.

Qual è la previsione a breve termine per 1inch Network?

1inch Network raggiungerà $ 0,2297 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 41,2% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 0,3907.

1inch Network può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario di rete da 1 pollice. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune in cripto, quindi un investimento di $ 10k in 1inch Network potrebbe renderti milionario.

1inch Network Price Prediction Oggi – Quale sarà il prezzo di 1inch Network domani?

1inch Network si aggirerà intorno a $ 0,4079 domani.

La rete da 1 pollice può raggiungere $ 10?

Sì, 1inch Network potrebbe raggiungere $ 10 entro la fine del 2024.

Fondamenti

Caso d’uso

L’utilità principale di 1INCH come token è il suo utilizzo come connettore per ottenere un routing ad alta efficienza nel protocollo di liquidità 1inch. A parte questo, viene utilizzato come token di governance per governare tutti i protocolli attuali e futuri della rete attraverso moduli di governance del protocollo di aggregazione 1inch e del protocollo di liquidità 1inch.[2]

In pratica, è un token di scambio che può essere scambiato dentro e fuori dalla piattaforma e può essere puntato per premi e voto sui protocolli. Potrebbe non sembrare che il token stesso stia facendo qualcosa di straordinariamente unico, ma il suo valore è fortemente legato a ciò che la piattaforma stessa ha da offrire e al modo in cui utilizza 1INCH per consegnare.

Il token 1INCH è attualmente disponibile anche su due catene, Ethereum e Binance Smart Chain[2], rendendolo un token multichain che semplifica il trading tra catene.

Tokenomics

Secondo i dati raccolti da Messari:

La fornitura totale si attesta a 1.500.000.000

Di tale importo, ~ 172.595.350,02 è attualmente in circolazione

E il tasso di inflazione annuale che si dice si verifichi nei prossimi 12 mesi è del 126,08%

Alcuni dati supplementari raccolti da Coinmarketcap:

La sua attuale posizione dominante sul mercato è attualmente di circa lo 0,03% ed è attualmente classificata al 107 ° posto.esimo luogo

Gli indirizzi che possiedono più dell’1% della fornitura corrente possiedono collettivamente più del 96%

~$572,965,366.58 di capitalizzazione di mercato attuale e ~$4,979,555,067.75 di capitalizzazione di mercato completamente diluita

Distribuzione dei token:

La fornitura totale di 1INCH è attualmente di 1.500.000.000 di token, che sono impostati per essere distribuiti come tali:

2,3% per i piccoli sostenitori

12.2% per i sostenitori #2

14,5% per la crescita della rete

18.5% per i sostenitori #1

22,5% per i contributori principali

30% per incentivi comunitari

Il giorno del rilascio, il 6% dell’emissione totale del token 1INCH di 1,5 miliardi è stato sbloccato. I token rimanenti saranno gradualmente sbloccati per un periodo di quattro anni fino al 30 dicembre 2024.

Il termine “fornitura totale” differisce da “offerta massima”. Quando viene determinata un’offerta massima, significa che quella particolare quantità è la quantità massima di token che esisterà mai, cioè non verranno mai coniati più quei token. Nel caso di 1 pollice, finora non è stata determinata un’offerta massima, il che implica la possibilità di un’altra coniazione in futuro, che a sua volta potrebbe comportare inflazione.

I dati presentati sopra possono essere soggetti a modifiche, visita sempre la fonte per informazioni aggiornate: Messari – Coinmarketcap

Squadra

1inch è stata co-fondata da Sergej Kunz e Anton Bukov; dopo aver partecipato e vinto diversi hackathon, nel maggio del 2019, per un hackathon a New York, hanno sviluppato una soluzione aggregatrice DEX che, nonostante abbia vinto solo un premio minore, è diventata la base per 1 pollice.[3][4]

I due avevano già cementato una reputazione impressionante dalle precedenti competizioni e, con il successo di 1 pollice, si sono dimostrati competenti. Oggi, il team principale è composto da Sergej e Anton, oltre a questi 60 membri che lavorano per dare vita alla loro visione completa.

Su Twitter, il team condivide aggiornamenti, attività e notizie e informazioni rilevanti sulla piattaforma. Oltre a celebrare le pietre miliari, non si vantano dei prezzi e, rispetto ai risultati che pubblicano, non promettono troppo.

Il loro canale YouTube, anche se leggermente inattivo, pubblica contenuti incentrati sulla spiegazione e la discussione dei concetti di 1inch e sulla risposta alle domande della community.

Il tono di voce di 1inch è energico, così come le loro immagini, con elementi di guida e potenza, ma questo ha più o meno a che fare con il branding. A parte la tonalità, guardando il contenuto dei loro post, non sembra che stiano cercando di esagerare con le loro promesse o risultati, il che è generalmente un indicatore positivo.

Comunità

Una delle più grandi comunità di 1inch si trova su Telegram, dove attualmente hanno oltre 15.000 membri, dopo di che è il loro server Discord ufficiale, dove ci sono quasi 11.000 utenti, e infine, stranamente, è il loro Subreddit con circa 4.000 membri.[1]

Su Twitter, 1inch viene twittato circa ogni paio di minuti e l’account ufficiale di 1inch è seguito da oltre 220.000 persone. Nel complesso, la comunità è viva e 1inch sembra essere spesso discusso.

Scambi e supporto per Wallet

Al momento, circa 52 scambi hanno elencato 1inch sul loro scambio, secondo Coinmarketcap, e sebbene 1inch non specifichi portafogli supportati diversi dal proprio, molti dei principali scambi che supportano 1inch hanno anche un portafoglio 1inch.

Previsione dei prezzi di mercato

Portafoglio Investitore*

Wallet Investor prevede che il prezzo aumenterà di ~ 90% ** a ~ $ 6,83 in circa un anno e oltre ~ 500% ** in un periodo di 5 anni – a ~ $ 22,13. Classificano 1INCH come investimento A +, il più alto che il sito web ha da offrire.

2021-2022 2026 ~$6.831 ~$22.132

Prezzo della moneta digitale*

Secondo le previsioni di Digital Coin Price, 1INCH dovrebbe aumentare a ~$ 5.93 in un anno – di ~ 70% ** – e fino a ~ $ 12.50 nel 2026 – un aumento di ~ 258% **.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 ~$5.43 ~$5.93 ~$7.69 ~$8.93 ~$10.78 ~$12.50

Tradingbeasts*

Tradingbeasts non ha fatto una previsione finora perché considera l’attuale quantità di dati campione troppo poco per fare una previsione significativa o accurata.

*Queste previsioni sono solo dati supplementari e non devono essere prese come consulenza finanziaria

**Le percentuali si basano sul valore corrente e potrebbero cambiare in qualsiasi momento

1INCH Prezzo Previsione – Riassunto

Per riassumere, tutti gli indicatori disponibili suggeriscono un ragionevole aumento dei prezzi. È impossibile individuare una cifra specifica, ma sembra che un intervallo del 70% -90% sia suggerito a breve termine, scalando fino al 250% -500% a lungo termine.

Una stima ragionevole a breve termine: ~$6.13

Previsione 1INCH prezzo 2025

Sulla base dei dati e degli argomenti sopra esposti, un prezzo del token 1INCH nel 2025 potrebbe essere compreso tra $ 10 e $ 20. Una stima ragionevole a lungo termine: ~$17.31

1INCH prezzo previsione 2030

Non siamo ancora sicuri se 1Inch e progetti simili abbiano un futuro a lungo termine e il token 1INCH potrebbe valere ZERO nel 2030 poiché il progetto potrebbe non esistere per allora. Le probabilità sono 50-50 ai nostri occhi che ciò accada.

Vale la pena investire in 1INCH?

1INCH è un buon investimento a breve termine quando il mercato è nella corsa BULL. Di solito questi tipi di progetti DeFi fanno straordinariamente bene quando il mercato cripto complessivo è in verde e superano di molto altri progetti più noti. Tuttavia, assicurati di uscirne in tempo poiché tendono a subire un colpo durante i cicli di mercato range e ribassisti.

Perché 1INCH avrà successo?

Poiché propone un servizio di valore, si è già costruito un nome nella sua nicchia e non ha subito violazioni della sicurezza o altri tipi di compromessi (economici, reputazionali ecc.). Il token stesso fornisce utilità e ha senso, il che non è il caso di molti altri progetti simili.

Perché 1INCH fallirà?

1INCH potrebbe fallire a causa della forte concorrenza, del campo tecnologico dinamico e degli sviluppi della velocità del razzo nella sua nicchia.

1INCH raggiungerà $ 10?

1INCH che raggiunge $ 10 è nel regno delle possibilità, anche nel breve periodo. Potrebbe benissimo raggiungere $ 10 entro un anno.

1INCH può raggiungere $ 100?

1INCH quasi certamente NON raggiungerà $ 100 nel prossimo futuro, probabilmente mai.

Dove e come acquistare 1INCH

Dove acquistare 1INCH?

1INCH può essere acquistato sulla rete da 1 pollice o su molti altri scambi come Binance, Coinbase, FTX, Uniswap, Sushi e altri.[5]

Come acquistare 1INCH?

L’acquisto di criptovalute può differire da uno scambio all’altro, ma ecco solide linee guida per l’acquisto di 1 pollice:

Seleziona uno scambio che supporti 1INCH (raccomandazione: Binance) e controlla i requisiti KYC (verifica dell’account) e i metodi di pagamento disponibili. Crea un account sul tuo exchange preferito. Acquista 1INCH con il tuo metodo di pagamento preferito.

Hai già un account su uno scambio che supporta 1INCH?

Acquista 1INCH con il tuo metodo di pagamento preferito.

Scambia alcuni dei tuoi token con 1INCH.

Quando si acquistano o si scambiano token, alcuni scambi potrebbero avere importi minimi in atto; Di solito questi importi sono $ 10- $ 20 nell’equivalente del token. Inoltre, la maggior parte degli scambi emette commissioni per acquisti e swap, queste commissioni e le loro condizioni differiscono da piattaforma a piattaforma, motivo per cui vale la pena confrontarle per ridurre al minimo i costi.

Portafogli da 1 pollice

Come accennato in precedenza, la maggior parte dei principali scambi che supportano 1INCH forniscono anche agli utenti portafogli in cui archiviare i propri token.

1INCH ha un portafoglio ufficiale disponibile su IOS, con una versione Android prevista per arrivare presto. Inoltre, ecco alcuni scambi che offrono un portafoglio per 1INCH:

È importante tenere presente che non tutti gli scambi offrono agli utenti le chiavi private dei loro portafogli, il che significa che, sebbene i token appartengano ancora all’utente, alla fine vengono memorizzati sullo scambio. Inoltre, alcuni scambi possono avere importi minimi di prelievo e commissioni di prelievo in atto, e queste commissioni differiscono da cambio a scambio. Le commissioni di deposito sono estremamente rare, poiché gli scambi vogliono incoraggiare gli utenti a memorizzare le risorse sulla loro piattaforma.

Riassumendo tutto

DeFi ha guadagnato molta popolarità negli ultimi tempi e continua a crescere a un ritmo impressionante. Per un token come 1INCH che gioca un ruolo in questo spazio, è sicuramente un fattore positivo che rafforza il suo potenziale. Detto questo, i fattori esterni che avvantaggiano 1INCH, avvantaggiano anche la sua concorrenza.

Le previsioni attuali suggeriscono un notevole aumento del prezzo che è più o meno in linea con la crescita delle criptovalute prevista nei prossimi anni. Mentre è probabile vedere 1INCH raggiungere ~ $ 6 entro la fine del 2021, va da sé che una certa cautela dovrebbe essere esercitata prima di fare grandi investimenti.