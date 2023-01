Previsione Audius (AUDIO) 2023 – 2025 – 2030

in

Audius è un progetto blockchain che sta sconvolgendo l’industria dello streaming musicale.

Audius è un servizio di distribuzione musicale abilitato per Ethereum che prende di mira startup riconosciute come SoundCloud e Spotify. I suoi creatori sperano che offrire un accordo più attraente per i musicisti dovrebbe aiutare Audius a costruire una scuderia di musicisti così forte che gli utenti arriveranno a frotte.

Il suo prezzo è esploso ad agosto dopo che la società ha annunciato un importante accordo con TikTok, la sensazione dei social media. Come parte dell’accordo, gli artisti che utilizzano Audius avranno la loro musica disponibile sulla piattaforma di TikTok che ha centinaia di milioni di clienti. Ciò è stato notevole dal momento che Audius ha già più di 100k artisti sulla sua piattaforma e più di 5 milioni di utenti.

Come agisce AUDIUS?

Il protocollo è composto da:

Nodi di scoperta che indicizzano il registro dei contenuti Audius e forniscono un’interfaccia facilmente interrogabile per il recupero dei metadati;

Nodi di contenuto per ospitare contenuti e consentire l’accesso ai contenuti per conto degli artisti;

Content ledger come unica fonte di verità per tutti i dati accessibili all’interno del protocollo Audius, ancorando i riferimenti ai contenuti ospitati dai nodi di contenuto;

AUDIO è il token di utilità nativo per:

Partecipazione al voto sulla governance del protocollo

Staking per l’esecuzione di nodi di rilevamento o di contenuto in modo che gli utenti ricevano una quota delle tariffe di rete

Staking per sbloccare funzionalità come gettoni e badge dell’artista e ricevere potere di voto dai fan

A differenza di Spotify o SoundCloud, che non sono basati su blockchain, Audius è costruito sulle blockchain Ethereum e Solana ed è gestito da una comunità di titolari di token, piuttosto che da un’entità centralizzata.

Per diventare un titolare di token, gli utenti possono acquistare AUDIO, il token di governance nativo di Audius, o guadagnarlo. I migliori artisti e utenti attivi possono guadagnare token AUDIO come premi, ad esempio.

I possessori di token possono votare e avere il controllo sulle decisioni prese, in modo simile agli azionisti che possiedono determinate azioni.

Audius ha lanciato il suo servizio mainnet nell’ottobre 2020 con un concerto in diretta streaming con deadmau5 e RAC.

Previsione AUDIO Prezzo per i prossimi 90 giorni

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Di seguito è riportata una panoramica tabellare di come si svilupperà Audius a breve termine (per i prossimi 90 giorni), secondo il nostro modello di previsione:

Audius Prezzo Previsione 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2023 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2023.

Audius Prezzo Previsione 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede l’AUDIO raggiungere nuovi massimi nel 2025, atterrando nel rango di $ 60- $ 70 per token.

Il prezzo di Audius nel 2030 e nel 2040 dovrebbe essere un paio di ordini di grandezza superiore alla nostra previsione del 2025.