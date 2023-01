Previsione Synthetix (SNX) 2023 – 2025 – 2030

Iniziamo con le basi. Cos’è Synthetix? Synthetix è un protocollo che consente agli utenti di emettere risorse sintetiche sulla blockchain di Ethereum. Il termine “attività sintetiche” suona più complicato di quanto non sia. Sono strumenti finanziari che consentiranno al trader di tracciare il prezzo di un asset senza dover detenere l’attività sottostante.

In ERC-20, lo standard tecnico che Ethereum utilizza per i suoi contratti intelligenti è noto come “Synth”.

Grazie a questa innovativa tecnologia Synthetix, puoi scambiare oro e argento, criptovalute, criptovalute inverse, indici crittografici e valute legali, il tutto sotto forma di sintetizzatori.

Synthetix utilizza un token nativo chiamato Synthethetix Network Token (SNX), che i trader utilizzano come garanzia contro le risorse Synthetix create dagli utenti, ma ne parleremo più avanti.

Synthetix Prezzo Previsione per i prossimi 90 giorni

Adoro Synthetix. È un progetto che ha ricevuto molta attenzione l’anno scorso, passando da poco meno di $ 1 a quasi $ 17, raggiungendo anche $ 26,44 al suo apice. E penso che questo sia solo l’inizio, e c’è ancora molta crescita in questo ciclo di mercato.

Al momento della scrittura, è solo la 65a criptovaluta per capitalizzazione di mercato e ha molte potenzialità per salire la scala.

Direi che è un progetto che appartiene alla top 20, e potremmo benissimo raggiungerlo.

Passiamo alla mia previsione dei prezzi. Secondo la mia analisi, la capitalizzazione di mercato totale della criptovaluta potrebbe raggiungere da $ 5 a $ 10 trilioni in questo ciclo di mercato. Attualmente, la dominanza SNX è allo 0,09% e vedo che sale almeno allo 0,2%. E se ciò accade, una previsione realistica del prezzo a seconda della capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è compresa tra $ 65 e $ 130.

Ho anche considerato uno scenario ribassista in cui l’intero mercato delle criptovalute arriva solo a $ 3 trilioni. SNX, in questo caso, varrebbe solo circa $ 40.

Sono molto ottimista sul progetto e non lo vedo in crash presto. Anche lo scenario ribassista raddoppierà i tuoi soldi se acquisti al prezzo corrente. Tieni presente che questa è solo un’opinione e non una consulenza finanziaria. Dovresti, ovviamente, sempre fare le tue ricerche.

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Fondamenti

Caso d’uso

Come abbiamo detto, SNX funziona sulla blockchain di Ethereum. Grazie ad esso, i titolari possono creare Synth che sono risorse sintetiche sotto forma di token ERC-20. Questi imitano perfettamente le rispettive attività sottostanti. E per garantire che abbia i dati sui prezzi più accurati, si è assicurata una partnership con il più grande nome nelle soluzioni oracle, Chainlink.

Ciò che rende Syntetix così attraente per molti dei suoi utenti è che la piattaforma è completamente decentralizzata. Questo, ovviamente, non è il caso degli agenti di cambio tradizionali come eToro.

Quando un utente scambia Synth, è tutto fatto sotto forma di risorse intelligenti. La transazione avviene immediatamente e non c’è bisogno di un portafoglio ordini. Quando un trader scambia un token, viene inviato a qualcosa noto in linguaggio geek come indirizzo zero e viene distrutto. Il trader, in cambio, riceverà il token di asset sintetico che ha acquistato e pagherà una commissione dello 0,3%. Ma nessuna azienda mantiene la commissione come farebbe un broker tradizionale. Al contrario, viene inviato a un pool e distribuito tra tutti gli stacker SNX.

Ora diamo un’occhiata alla loro moneta nativa, SNX. Gli utenti lo usano per creare nuove risorse sintetiche. Ogni volta che gli utenti creano una nuova risorsa, hanno messo da parte il 750% del suo valore in SNX per lo staking del token. Il processo è tale che non tutti i sintetizzatori scambiati hanno copertura, ma gli scettici di SNX spesso lo criticano. Alcuni sostengono che questo non è un vero decentramento perché gli esperti supervisionano alcune operazioni.

I trader dovrebbero ricordare che possedere un asset sintetico non è la stessa cosa che possedere l’asset sottostante stesso. Sebbene fornisca alcuni vantaggi, ad esempio non riceverai dividendi o airdrop. Oppure, nel caso delle criptovalute, non sarai in grado di usarle come valuta, ovviamente.

Tokenomics

Il token SNX ha subito cambiamenti significativi nella sua tokenomics nel corso degli anni. Era deflazionistico, ma è stato modificato in un aggiornamento nel marzo 2019. Ha introdotto la possibilità per i sintetizzatori di essere coniati una volta puntati per incoraggiare gli utenti a crearne di più.

Il conio è incentivato in primo luogo premiandoli attraverso l’inflazione a livello di protocollo. E in secondo luogo, come abbiamo detto prima, distribuendo settimanalmente i guadagni dalla commissione dello 0,3%.

L’aggiornamento ha introdotto un’inflazione annua del 2,5% a partire da settembre 2023 e un calo settimanale della ricompensa dell’1,25% a partire da dicembre 2019. Le modifiche sono state approvate ed elaborate dalla comunità.

Quindi l’offerta massima è ora di 212.424.133 monete, di cui 114.841.533 SNX sono in circolazione a partire da febbraio 2021.

Squadra

Il team dietro Synthetix ha una lunga esperienza nel settore. Il progetto è stato lanciato nel settembre 2017 ed è stato inizialmente chiamato Havven (HAV).

Il fondatore e direttore non esecutivo, Kain Warwick, si è rivelato essenziale nella crescita del progetto. Prima di fondare Synthetix, aveva già lavorato su altre attività e criptovalute.

Peter McKean, il CEO, ha lavorato nel settore del software come manager o programmatore per oltre due decenni.

Jordan Momtazi è il COO di Synthetix. Ha lavorato come stratega aziendale, leader delle vendite e un track record di successo in progetti blockchain, crittografici ed e-commerce.

Justin J. Moses, il CTO, ha lavorato come direttore dell’ingegneria presso MongoDB.

Il team ha dimostrato la sua competenza nel corso degli anni. Da quello che ho potuto, la comunità di Synthex li adora. Il progetto è principalmente open-source e la comunità è molto attiva nello sviluppo, nella decisione sugli aggiornamenti e simili.

Comunità

SNX ha una comunità molto attiva di trader e sviluppatori appassionati di migliorare e utilizzare la piattaforma. Come abbiamo già detto, Synthetix è un progetto open source, quindi la comunità svolge un ruolo centrale nel prendere decisioni nello sviluppo del progetto.

Gli utenti discutono e votano le decisioni riguardanti la piattaforma nel canale telegramma ufficiale Synthetix con oltre 7100 membri della comunità, il gruppo Discord con oltre 28000 membri e gli utenti del consiglio della comunità Synthetix possono anche pubblicare post sul blog.

Inoltre, SNX è anche popolare sui social media e su YouTube. Il suo ticker $SNX è menzionato su Twitter oltre 70 volte al giorno. E importanti YouTuber crittografici come BitBoy Crypto, il cui canale conta 904 mila, spesso fanno video su SNX nei loro video.

È sicuro dire che SNX ha una comunità attiva e molta popolarità online.

Synthetix Prezzo Previsione 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2023 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2023.

Previsione SNX Prezzo 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione prevede che SNX raggiungerà nuovi massimi nel 2025:

$ 3,16

Il prezzo SNX nel 2030 e nel 2040 dovrebbe essere un paio di ordini di grandezza superiore alla nostra previsione del 2025.

Come acquistare SNX

Passo 1:

Acquista ETH attraverso uno scambio come Coinbase e Kraken se non ne possiedi ancora nessuno.

Passaggio 2:

Registrati in uno scambio che sta negoziando SNX, come ad esempio:

Binance

OKEx

Coinbase Pro

WhiteBIT

Bithumb

Passaggio 3:

Acquista al prezzo desiderato, anche impostando un ordine limite.

Passaggio 4:

Apri un account wallet compatibile con SNX. Alcuni esempi sono:

Portafoglio Trust

Portafoglio atomico

MyEtherWallet

Passaggio 5:

Una volta acquistato SNX, trasferiscilo nel tuo portafoglio.

Riassumendo tutto

Quando si tratta di altcoin, SNX è una delle opzioni più promettenti che ci sia. Secondo le mie previsioni, potrebbe raggiungere altezze incredibili già in questa corsa al toro. E non è l’unica speculazione. Questo progetto ha alcuni grandi fondamenti per sostenerlo. La creazione di Synth che imitano le risorse reali che puoi scambiare sul loro scambio decentralizzato è estremamente interessante.

Altre previsioni di prezzo potrebbero essere molto più ribassiste delle mie, ma vedo molto potenziale e domanda in crescita per questo progetto. La DeFi è senza dubbio il futuro. Ma qualunque cosa tu faccia, ricorda, questo non è un consiglio finanziario. Sto solo parlando delle mie opinioni su questo progetto. Non dovresti investire ciecamente in esso.

Fai sempre le tue ricerche. Potrei sbagliarmi. E se decidi di investire in questo progetto, ti preghiamo di fare trading in modo responsabile e di non investire più di quanto sei disposto a perdere.