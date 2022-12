Previsione Basic Attention Token (BAT) 2023 | 2025 | 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro delle BAT mentre discuteremo le previsioni dei prezzi delle BAT per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Basic Attention Token.

Ora, entriamoci dentro.

Prima di approfondire la previsione del prezzo BAT e rispondere alle domande se BAT è un buon investimento o meno, perché BAT avrà successo o fallirà o perché il prezzo BAT aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è Basic Attention Token e alla sua storia fino ad oggi.

Puoi acquistare BAT su Cex.io, Coinbase o Binance. Puoi memorizzarlo sul portafoglio Ledger Nano S, Trezor T o eToro.

Introduzione BAT

Il Basic Attention Token (BAT) utilizza la blockchain di Ethereum e Brave, un browser web specializzato, che ospita BAT come valuta nativa con accesso a una pletora di servizi pubblicitari.

I BAT sono progettati per lo scambio tra utenti, inserzionisti ed editori consentendo alle società pubblicitarie di attirare l’attenzione degli utenti.

Il team BAT vuole lanciare la pubblicità digitale nell’era della criptovaluta per migliorare i fallimenti percepiti nelle pratiche di marketing dello status quo e armare gli inserzionisti con migliori strumenti di targeting demografico e distribuzione dei contenuti.

BAT tiene traccia del modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti pubblicitari e memorizza tali dati in un libro mastro distribuito destinato a garantire che i consumatori sperimentino meno pubblicità irrilevanti.

La nostra previsione dei prezzi Basic Attention Token (BAT) 2021

Di seguito è riportata una panoramica tabellare di come si svilupperanno le BAT a breve termine, per i prossimi 90 giorni.

BAT, come il resto del mercato, è legato all’anca dell’azione dei prezzi di bitcoin.

Se bitcoin si imbarca in un’altra corsa al rialzo, BAT può sperare anche in una. Bitcoin di solito ha una fase di raffreddamento dopo le sue mega corse al toro ed è allora che gli altcoin prendono il sopravvento e hanno una giornata campale con i tori, spesso raddoppiando o triplicando il loro prezzo in pochi giorni.

Tutti i fan e i possessori di criptovalute si sono goduti gli ultimi due mesi del 2020 e l’inizio del 2021. Bitcoin ha distrutto tutti i livelli di resistenza e ha continuato a stabilire nuovi massimi storici.

Tutti gli altcoin hanno seguito l’esempio e il loro valore in dollari è salito alle stelle. Inoltre, ci sono state un paio di brevi ma molto redditizie stagioni rialziste di altcoin che hanno visto nuovi e vecchi altcoin aumentare, esplodendo attraverso vecchi record di tutti i tempi e stabilendo nuove pietre miliari.

Prezzo futuro BAT – A lungo termine

La maggior parte dei progetti fallirà: alcune startup sono create solo per raccogliere fondi e scomparire, alcune non gestirebbero la concorrenza, ma la maggior parte sono solo idee che sembrano buone sulla carta, ma in realtà sono inutili per il mercato.

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum ha dichiarato:

“Ci sono alcune buone idee, ci sono molte idee molto cattive, e ci sono molte idee molto, molto cattive, e anche alcune truffe”

Prospettive future del token di attenzione di base (BAT)

Di conseguenza, oltre il 95% delle ICO e dei progetti di criptovaluta di successo falliranno e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore delle criptovalute. La BAT sarà tra quel 5%?

BAT è un progetto unico costruito sulla blockchain di Ethereum che sta affrontando un grosso problema di uno dei più grandi settori digitali: la pubblicità digitale. Il progetto migliora l’efficienza della pubblicità digitale, bloccando annunci e tracker.

Il team dietro BAT è uno dei più forti dell’intero settore delle criptovalute con un’esperienza molto rilevante. Inoltre, l’ecosistema BAT è molto attivo, ovvero il progetto ha una vasta rete di utenti, editori, inserzionisti e partner.

L’economia dei token di BAT è piuttosto solida e la tabella di marcia è dettagliata e trasparente.

BAT gode di un vantaggio di first mover nella loro nicchia e ha notevoli opportunità di dominare il mercato pubblicitario data la concorrenza dei progetti blockchain emergenti. Inoltre, BAT può anche mordere una fetta di mercato dalle aziende del settore tradizionale.

Tuttavia, non tutto è latte e miele in quanto esiste un potenziale problema di scalabilità, che può limitare lo sviluppo del progetto a lungo termine.

Le BAT rimangono inoltre altamente suscettibili alle condizioni di mercato avverse; Il prezzo del token è moderatamente volatile.

Previsione del prezzo BAT per il futuro a lungo termine: 2025, 2030

Il nostro modello di previsione prevede che le BAT raggiungeranno un nuovo ATH nel 2025:

$ 1,89

La BAT è un buon investimento nel 2021 e oltre?

Quando si parla di altcoin più piccoli, BAT è uno dei migliori investimenti che puoi fare. Non è sicuramente una truffa, è gestito da uno dei team di sviluppatori più prolifici in criptovaluta e ha un prodotto funzionante che è molto popolare e ha un tasso di crescita costante. Stiamo parlando, ovviamente, del browser Brave.