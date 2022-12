Previsione Yearn Finance [YFI] 2023 – 2025 – 2030

Yearn Finance è un protocollo che fornisce aggregazione dei prestiti, generazione di rendimenti e assicurazione sulla blockchain di Ethereum. In termini semplici, Yearn offre agli utenti una vasta gamma di opzioni DeFi che esploreremo ulteriormente in seguito, rendendo principalmente l’agricoltura ad alto rendimento accessibile a tutti.

Il progetto ha attirato molta attenzione dal suo lancio nel luglio del 2020, raggiungendo anche un picco di oltre $ 90.000 nel 2021.

Yearn Finance può essere difficile da capire per i neofiti nello spazio DeFi. Diamine, anche io ho dovuto passare un paio d’ore a scendere nella tana del coniglio per imparare come funziona, quindi analizziamolo un po ‘, vero?

Fondamenti

In questa sezione, giudicherò i fondamenti di Yearn Finance in base a quattro criteri di caso d’uso, tokenomics, team e comunità.

Ognuno riceverà un punteggio massimo di cinque punti.

Caso d’uso

Come abbiamo già detto, Yearn Finance offre cinque prodotti DeFi:

Vault

Yearn Finance è meglio conosciuto per il suo prodotto Vault. È stato il loro principale punto di forza. Gli utenti possono depositare risorse crittografiche in Vault e guadagnare un rendimento da esso. . Deposita Chainlink (LINK), ad esempio, e con Vaults, otterrai più LINK da esso. E i rendimenti non sono di nessun minore, e talvolta possono anche raggiungere il 70-80%.

Il processo con cui Yearn raggiunge questi incredibili rendimenti è piuttosto complicato, quindi cercheremo di abbattere il più possibile.

Il primo è depositare un asset crittografico, quindi il contratto intelligente lo utilizza come garanzia e prende in prestito le stablecoin al suo posto. Yearn utilizza quindi queste stablecoin per trovare e investire in opportunità di yield farming. Spostare automaticamente i fondi e riequilibrare l’investimento una volta che si presentano nuove circostanze.

Il protocollo convertirà automaticamente i profitti nel token depositato.

E desiderare di essere completamente decentralizzati significa che la comunità detiene il potere. Tutte le strategie di massimizzazione del rendimento di Vault sono progettate e votate dalla comunità.

Il tutto funziona per ridurre al minimo un problema noioso per la comunità DeFi, le tasse sul gas. In effetti, utilizzando Vaults, le tue tariffe del gas saranno significativamente ridotte al minimo rispetto a quelle che sarebbero se facessi tutto da solo.

Guadagnare

Earn consente agli utenti di depositare una delle seguenti stablecoin:

DAI

USDC

USDT

TUSD

sUSD

Con Earn, il protocollo trasferirà le tue risorse crittografiche tra le principali piattaforme di protocollo di prestito DeFi. Generalmente, Compound, DyDx e Aave sono tutti ottimizzati per guadagnare agli utenti il massimo rendimento possibile.

Yearn Finance oggi è cresciuto a tal punto che Earn non può semplicemente scaricare tutti i tuoi fondi in un unico pool. Se lo facesse, ciò cambierebbe drasticamente la resa. Oggi Earn trova l’allocazione perfetta dei tuoi fondi spostandosi e bilanciandosi costantemente in base agli utenti che aggiungono e prelevano dai pool.

Potresti, ovviamente, utilizzare una piattaforma come Aave e fornire la liquidità da solo, ma dovresti monitorarla costantemente. Earn risolve questo noioso problema e rende l’agricoltura di liquidità molto più accessibile e facile da capire per l’investitore medio.

ZAP

Zap, un prodotto DeFi che consente agli utenti di convertire i pool di criptovalute in pochissimo tempo. Solo “Zap” in un’altra piscina

Gli utenti sulla piattaforma hanno cinque stablecoin a loro disposizione BUSD, DAI, USDC, USDT e TUSD. ZAP può convertirlo in pool y.curve.fi o busd.curve.fi. E possono anche “Zap” fuori dalle piscine nelle stablecoin disponibili.

Coprire

Coprire una funzionalità appena aggiunta che garantisce ai clienti perdite derivanti da hack o bug ai contratti intelligenti Ethereum. Tutto è possibile attraverso un modello assicurativo decentralizzato costruito sulla blockchain di Ethereum ed è integrato con un progetto chiamato Nexus Mutual.

Il caso d’uso per questo progetto è sorprendente, quindi chiaramente merita cinque punti su cinque.

Tokenomics

Il token nativo YFI è il token di governance per il protocollo Yearn.finance. E da quello che possiamo dire, ha funzionato perfettamente nel consentire agli utenti di partecipare al processo decisionale.

YFI ha una fornitura di soli 30.000, il che spiega il prezzo elevato. Anche se secondo il white paper, è possibile coniare di più. Ma nessuna intenzione è stata mostrata in tal senso dalla comunità o dagli sviluppatori.

Yearn Finance ha anche reso estremamente facile per i titolari di YFI utilizzare i loro token per la governance. Per fare ciò, gli utenti devono puntare i loro token e possono esprimere un voto. I fondi del titolare saranno quindi bloccati nel sistema per tre giorni, ma fortunatamente guadagneranno una piccola ricompensa di puntata.

Agli utenti verrà addebitato il 5% per i prelievi. Questo viene fatto per guadagnare i $ 500.000 necessari per mantenere il tesoro. Tutti i fondi guadagnati in aggiunta a questa cifra sono distribuiti in dividendi ai titolari di YFI. Più persone usano Yearn Finance e più i titolari fanno, un ottimo modo per incentivare la comunità a sviluppare attivamente la piattaforma. Tuttavia, è essenziale tenere presente che solo gli utenti che hanno votato guadagnano il dividendo.

Non riesco a vedere alcun difetto con la tokenomics del token nativo YFI, quindi merita cinque stelle.

Squadra

Il fondatore di Yearn Finance è un uomo ben noto allo spazio DeFi, Andre Cronje. Nato in Sud Africa, Cronje è stato intorno alla DeFi per anni e ha raggiunto quasi uno status di culto. Non solo ha creato un progetto fantastico, Yearn Finance, ma lo ha anche lanciato nel miglior modo possibile. Infatti, al momento del lancio, tutti i token erano stati distribuiti ai fornitori liquidi e nessuno era bloccato per il fondatore e il suo team. Una mossa che lo ha consolidato come un bene DeFi, non si poteva chiedere di meglio.

Ad oggi, afferma di non essere più attivamente coinvolto in ogni giorno di Yearn Finance, ma è ancora considerato una sorta di testa figurata per la comunità. Come accennato in precedenza, i membri del team sono sviluppatori che i poteri esecutivi della comunità hanno concesso per un periodo di tempo limitato. E il sistema sta dimostrando di fare miracoli.

Per questi motivi, la squadra merita senza dubbio cinque punti su cinque.

Comunità

Essendo un progetto DeFi, quindi non nelle mani di alcuna organizzazione centrale, la comunità è una parte vitale dell’ecosistema. Le modifiche sono discusse e sviluppate sul forum di governance di Yearn. I membri della community sono dietro la creazione di nuove strategie Vaults, come abbiamo detto prima.

Alcuni membri entrano a far parte dell’Yearn multisig e guadagnano più poteri esecutivi. La misura è fortunatamente solo temporanea ed è ottima per evitare scatti elettrici. Aiuta il progetto a costruire e crescere. E per semplificare tutti i processi di governance, Yearn ha persino creato un portale su Boardroom.

Inoltre, Yearn Finance ha anche guadagnato un certo peso sulle piattaforme di social media. Su Twitter, ha accumulato un seguito di 120k, oltre 15 mila membri su Discord e quasi 6 mila su Reddit.

Odio essere ripetitivo, ma Yearn Finance ha una delle migliori comunità nello spazio DeFi, quindi di nuovo cinque punti su cinque.

Verdetto

In termini di fondamentali, Yearn Finance è impeccabile, raggiungendo uno sbalorditivo 20/20.

In conclusione la mia previsione YFI Prezzo 2021

Yearn Finance ha fondamentali impeccabili, segnando 20/20 secondo i nostri criteri. Tutto è buono come potrebbe essere. E questo non è un evento di tutti i giorni, in particolare con le altcoin a media capitalizzazione.

Ma diamo un’occhiata al prezzo vero? Al momento della stesura di questo articolo, Yearn Finance è appena sceso sotto i $ 50k. Il progetto ha una capitalizzazione di mercato di circa $ 1.800.000.000, il 58 ° più grande.

Yearn Finance e progetti simili come Badger DAO sono nel bel mezzo di un ciclo di hype. L’agricoltura liquida e la tokenizzazione degli asset blockchain saranno al centro dell’attenzione nel mondo delle criptovalute per i prossimi anni. Progetti come questo esploderanno, in particolare se hanno alcuni grandi fondamentali.

Yearn Finance è già sempre più il TVL (valore totale bloccato) è di circa $ 3.600.000.000, che è circa il doppio della capitalizzazione di mercato. Idealmente, il rapporto capitalizzazione di mercato:TVL dovrebbe essere di circa 1:1. Quindi il quadro è chiaro, YFI a questo prezzo è sottovalutato.

Quindi, per questi motivi, vedo Yearn Finance come un grande investimento. E prevedo che YFI raggiungerà la gamma $ 120k-150k entro la fine dell’anno e toccherà $ 500k entro cinque. Supponiamo che l’agricoltura dei rendimenti crittografici diventi mainstream ancora di più in futuro e raggiunga l’investitore medio, prendendo il posto degli investimenti conservativi tradizionali. In tal caso, il cielo è il limite per un progetto come Yearn Finance.

Questa non è una consulenza finanziaria. Sto solo esprimendo le mie opinioni e non dovresti basare la tua decisione di investimento su di esse. Fai sempre le tue ricerche e fai trading in modo responsabile.

Previsione prezzo Yearn Finance 2025

Sulla base dei dati e degli argomenti sopra esposti, un prezzo del token YFI nel 2025 potrebbe essere compreso tra $ 200k e $ 500k. Una stima ragionevole a lungo termine: ~ $ 300k

Previsione prezzo Yearn Finance 2030

Non siamo ancora sicuri se Yearn Finance e progetti simili abbiano un futuro a lungo termine e il token YFI potrebbe valere ZERO nel 2030 poiché il progetto potrebbe non esistere per allora. Le probabilità sono 50-50 ai nostri occhi che ciò accada. Tuttavia, nel caso in cui YFI mantenga il suo posto in cima alla catena alimentare agricola di rendimento, potrebbe benissimo raggiungere $ 1 milione per token.

Vale la pena investire in Yearn Finance?

Yearn Finance è un buon investimento a breve termine quando il mercato è nella corsa al TORO. Di solito questi tipi di progetti più recenti fanno straordinariamente bene quando il mercato cripto complessivo è in verde e superano di molto altri progetti più noti. Tuttavia, assicurati di uscirne in tempo poiché tendono a subire un colpo durante i cicli di mercato range e ribassisti.

Perché Yearn Finance avrà successo?

Poiché propone un servizio di valore, si è già costruito un nome nella sua nicchia e non ha subito violazioni della sicurezza o altri tipi di compromessi (economici, reputazionali ecc.). Il token stesso fornisce utilità e ha senso, il che non è il caso di molti altri progetti simili.

Perché Yearn Finance fallirà?

Yearn Finance potrebbe fallire a causa della forte concorrenza, del campo tecnologico dinamico e degli sviluppi a velocità razzo nella sua nicchia. Un altro motivo comune per cui questo tipo di progetto fallisce sono i problemi del team: il team si divide o abbandona completamente il progetto.

Yearn Finance raggiungerà $ 100k?

Ciò rientra nella reale possibilità, anche nel breve periodo. Potrebbe benissimo raggiungere $ 100k entro un anno.

Yearn Finance può raggiungere $ 200k?

Yearn Finance quasi certamente NON raggiungerà $ 200k nel prossimo futuro, a meno che non vediamo una corsa al rialzo che vedrà bitcoin a $ 100k e ETH a $ 20k.

Dove acquistare e come conservare YFI

I migliori scambi per comprare e vendere YFI sono: