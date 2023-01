Previsione Belt Finance (BELT) 2023 – 2025 – 2030

Belt Finance è un protocollo AMM. Gestisce Binance Smart Chain (BSC) e incorpora una strategia di ottimizzazione del rendimento per ridurre le commissioni e lo slippage. La piattaforma fornisce aggregazione di compounding, prestiti e generazione di rendimenti per i massimi rendimenti.

A prima vista, il gergo complicato può essere difficile da capire per i neofiti, quindi analizziamolo. Belt finance è un market maker automatizzato, il che significa che è un protocollo completamente decentralizzato che abbina acquirenti e venditori di un asset crittografico. Ed è ottimizzato per BSC, una blockchain di contratti intelligenti di Binance. Semplice vero?

Le attività su Belt.fi possono essere scambiate istantaneamente, a differenza di altre borse più tradizionali. E non solo, gli utenti possono con monete stabili guadagnare con l’agricoltura di rendimento e guadagnare anche token BELT (bTokens).

E i processi vanno verso la liquidità del protocollo direttamente attraverso BSC, senza dover passare da un’istituzione centralizzata.

Belt.fi è un progetto non custodiale, solo l’utente e nessun altro avrà accesso ai tuoi fondi.

Previsione BELT Prezzo per i prossimi 90 giorni

Belt Finance è sicuramente un progetto entusiasmante. Offre un approccio innovativo all’AMM che potrebbe potenzialmente raggiungere un vasto pubblico. Il progetto ha avuto il suo ICO solo due mesi il 10 marzo, ed è stato un successo.

Il prezzo ha raggiunto il picco a $ 196 e, al momento della scrittura, ora è seduto a circa $ 70. Ma va detto che la capitalizzazione di mercato è in costante aumento, raggiungendo ad oggi più di $ 128 milioni, non male per un nuovo progetto.

Ma ciò di cui hai bisogno per un progetto come questo è che le persone vedano il valore nel suo utilizzo. E a partire da ora, circa $ 3.922.000.000 sono stati bloccati nel sistema.

Un numero ha visto un enorme aumento dal suo lancio, ma dovremo vedere se questo continuerà in futuro.

E dobbiamo prendere in considerazione che Belt Finance è in competizione con alcuni grandi nomi. Esistono già molti progetti decentralizzati crittografici che forniscono servizi simili, Uniswap, MDMX e SushiSwap, per citarne alcuni. Non funzionano allo stesso modo, ma devi chiederti se BeltFinance ha un caso d’uso abbastanza forte da essere notato tra così tanti giganti. Non lo vedo accadere.

Per capitalizzazione di mercato, è la criptovaluta #367 più grande. Impressionante considerando quanto sia nuovo il progetto, ma c’è ancora molta strada da fare. È solo uno dei tanti altcoin promettenti con potenziale là fuori. Nulla è garantito perché, come sappiamo, il gioco altcoin è estremamente rischioso.

Detto questo, BELT potrebbe, a mio parere, diventare una delle migliori monete #200. Prevedo che il prezzo aumenterà almeno fino a $ 120 entro questo ciclo. Ma tieni presente che il rischio è alto e ne vale la pena? Sta a te decidere. In conclusione, è un progetto entusiasmante con potenziale, ma guarderei altrove. Ci sono migliori progetti small cap là fuori.

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Fondamenti

Caratteristiche principali

L’obiettivo principale del protocollo Belt.fi è consentire agli utenti di mantenere le loro posizioni di cripto-asset sicure e stabili, massimizzando al contempo i rendimenti con il minimo rischio. Le loro caratteristiche principali che puoi aspettarti sulla piattaforma sono:

Proprio come le banche tradizionali, la piattaforma offre il composto del caveau

Con Belt.fi i rendimenti sono massimizzati utilizzando strategicamente caveau e compounding, più volte al giorno

Un ottimizzatore di rendimento che cambia a seconda della strategia

Il bToken cambia istantaneamente e automaticamente nella sua strategia di rendimento in modo da massimizzare i rendimenti

L’AMM funziona alla grande per ridurre al minimo lo slittamento e la perdita impermanente.

La perdita impermanente è sempre stata un problema nello spazio DeFi. Belt.Fi fa del suo meglio per risolvere il problema consentendo all’utente di partecipare al processo AMM con bTokens. Questi token non hanno quasi alcuna volatilità tra loro. I rischi di una perdita di valore o di un impatto sui prezzi sono ridotti a zero. Belt.fi gestisce questo utilizzando i loro pool di token.

Il protocollo AMM utilizzato da Belt.fi è vantaggioso sia per i Maker (fornitori di liquidità) che per i Takers (token swapper). I produttori ottengono un alto rendimento grazie all’ottimizzazione della resa di Belt.fi, al compounding e al token BELT. D’altra parte, i Takers beneficiano delle basse commissioni di trading della piattaforma, del basso slippage e del basso impatto sui prezzi.

E se tutto ciò sembra troppo complicato, ecco la versione più breve di ciò che gli utenti ottengono da Belt.fi è:

Posizionamento stabile delle cripto-attività con pochissime perdite impermanenti.

Una resa ottimizzata automaticamente massimizzata.

Una piattaforma completamente decentralizzata.

Decisioni nelle mani degli utenti con il loro token BELT di governance.

Tokenomics

L’uso del token BELT è la governance. E non ha un’offerta di hard cap, il che lo rende un token inflazionistico. Il tratto ha alcuni utenti preoccupati per la loro partecipazione mangiato lentamente, fortunatamente, però, esistono misure per contrastare l’inflazione.

I meccanismi deflazionistici sono usati per rendere la deflazione superiore all’inflazione. Quindi, in altre parole, l’obiettivo è che più BELT lascino l’offerta circolante rispetto alla quantità prodotta.

Vogliono raggiungere questo obiettivo in 2 modi:

Governance che riduce le emissioni di blocco

Cambiare la quantità di BELT in ogni blocco creato può rallentare l’inflazione. Un metodo che non è stato ancora provato per questo progetto, ma sembra probabile che la comunità raggiungerà questa decisione prima o poi. Se BELT segue questa strada, l’inflazione prodotta da BELT verrà assegnata a piscine specifiche e bruciata.

BELT Buyback e Burning

La piattaforma brucia automaticamente i token BELT al tasso del 50% delle commissioni di trading. Inoltre, l’8% del rendimento viene utilizzato per i riacquisti. I token riacquistati vengono quindi bruciati. Quindi più persone usano Belt.fi più token bruciati e, se i numeri continuano a crescere, alla fine raggiungerà un punto in cui più token bruciati di quelli coniati.

I riacquisti sono una parte essenziale del processo. La parola “riacquisto” potrebbe non essere adatta a qualche utente crittografico, ma è fondamentale ricordare che nessuno sta raccogliendo che sono bruciati.

Ogni volta che vengono riacquistate commissioni di trading del 50% e dell’8% del rendimento, vengono bruciati più token BELT. E più questo viene fatto, più aumenta il potere di scarsità del token.

Ad oggi, la fornitura circolante di BELT è 1.804.603, mentre la fornitura totale è 1.819.662.

Squadra

Creato da Ozys, The Belt.fi protocollo una nota società di tecnologia blockchain. L’azienda è specializzata in servizi blockchain innovativi e ampiamente utilizzati, in particolare progetti DeFi.

Ozys fa parte del Klaytn Governance Council. Accanto a grandi nomi del settore tecnologico come Binance, Huobi, MakerDAO, LG Electronics e Kakao. Inoltre, tutti i protocolli di Ozys ammontano a oltre $ 700 milioni.

Quindi, in altre parole, l’azienda dietro di esso è affidabile come loro.

Comunità

Con il progetto così nuovo, una comunità di utenti appassionati sta ancora crescendo. La loro pagina Twitter ha 18,2 mila follower e il Telegram ufficiale ha circa 12 mila membri. Questi numeri sono destinati a salire con il passare del tempo.

Previsione BELT Prezzo 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2023 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2023.

Previsione BELT Prezzo 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede BELT vacillare nel 2025 e scendere a $ 0 o quasi $ 0.

Il prezzo BELT nel 2030 e nel 2040 potrebbe essere vicino allo zero in quanto non vediamo un futuro brillante per esso in un lontano futuro. Il progetto non offre alcun valore unico per distinguersi da innumerevoli concorrenti, quindi non pensiamo che valga la pena investire in questa moneta a lungo termine.

Dove acquistare BELT

Investire in BELT è relativamente semplice. I trader possono acquistare la moneta solo su tre borse, PancakeSwap che offre WBNB / BELT e BELT / BUSD, MXC.COM e AEX che offre solo BELT / USDT.

Riassumendo

Belt Finance è un progetto entusiasmante, che entra in un affollato spazio crittografico AMM. Ha attirato molto interesse considerando quanto sia nuovo il progetto, ma c’è ancora molta strada da fare. Vale sicuramente la pena dare un’occhiata alla piattaforma. Ma il caso d’uso è abbastanza forte da farsi vedere?

Come ho detto prima, prevedo che la moneta BELT potrebbe raggiungere la top #200, ma con un progetto come questo, nulla è certo. Ricorda, è in competizione con artisti del calibro di UniSwap. In conclusione, mi piace BELT. Penso che abbia qualcosa da fare, ma non è niente di speciale. Non credo che questo sia l’altcoin che ti renderà ricco.

E prima di andare, tutto ciò che ho detto non è un consiglio finanziario. Sto solo parlando delle mie opinioni, che potrebbero essere sbagliate e differire significativamente dalle tue. Ricorda sempre di fare trading in modo responsabile e di non investire mai più di quello che puoi permetterti di perdere.