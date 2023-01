Previsione Voyager Token (VGX) 2023 – 2030 – 2040

in

La piattaforma principale di Voyager offre agli investitori una soluzione chiavi in mano per scambiare criptovalute, oltre a guadagnare interessi sulle risorse crittografiche.

Esistono già numerosi scambi decentralizzati allo scopo di scambiare criptovalute, quindi non è una novità. Tuttavia, il fatto che gli investitori crittografici siano in grado di guadagnare un rendimento significativo sui loro investimenti è qualcosa in cui vale la pena immergersi.

Attualmente, gli scambi Voyager sono disponibili per tutti gli stati degli Stati Uniti tranne New York, poiché la società attende l’approvazione di BitLicense. Nell’ottobre 2020, Voyager Digital ha acquisito LGO, con sede in Francia, una borsa europea di asset digitali con licenza completa focalizzata su investitori istituzionali.

Cos’è Voyager Token?

Voyager Token è il token nativo dello scambio di criptovaluta Voyager, una piattaforma di trading crittografico senza commissioni.

Voyager utilizza VGX per premiare gli utenti all’interno del più ampio ecosistema Voyager, sebbene questo altcoin sia disponibile anche attraverso diverse altre piattaforme di intermediazione, con particolare attenzione alle applicazioni basate su dispositivi mobili.

Quando gli utenti di Voyager acquistano e detengono VGX sulla piattaforma Voyager, guadagnano fino al 5% di interesse sul loro saldo crittografico. Come molti token nativi di scambio, VGX incentiva gli utenti a utilizzare il sistema di intermediazione in cui vive.

Voyager Token trae il suo valore dalla tecnologia che il progetto utilizza per abilitare servizi di intermediazione, capacità tecnica, casi d’uso e adozione, mentre il prezzo di mercato di VGX raramente coincide con il suo valore intrinseco.

Il valore di mercato di VGX è definito e determinato da una moltitudine di fattori diversi, che includono aggiornamenti, aggiornamenti, sviluppi della roadmap, l’attività del team di sviluppo, fusioni e partnership come la più recente fusione di VGX con token LGO.

Il valore di mercato VGX può essere influenzato da altri fattori, come notizie ed eventi importanti e dalla volatilità del mercato delle criptovalute.

Previsione del prezzo del token Voyager per i prossimi 90 giorni

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

Il team di CaptainAltcoin ha creato un modello di previsione dei prezzi con un approccio sfaccettato alla crittografia che tiene conto sia dell’analisi tecnica che della valutazione fondamentale di ciascun progetto.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsione VGX Prezzo 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2023 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2023.

Previsione Voyager Token Prezzo 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede VGX raggiungere nuovi massimi nel 2025, crescendo fino a $ 11,71 per token.

Il prezzo VGX nel 2030 e nel 2040 dovrebbe essere di un paio di ordini di grandezza superiore alla nostra previsione del 2025.